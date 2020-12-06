Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
В парламент Брчко прошел кандидат от партии «Народ и справедливость» Авдуллах Ильязович. Во время избирательной кампании выяснилось, что три года назад он был осужден за торговлю наркотиками. Кандидат не стал отрицать очевидное:
“Знаю, что я попал в ситуацию и от этого не убежать. Я верю, что смогу показать, что человек, когда вокруг него настоящие люди, сможет сделать что-то, что было немыслимо еще три года назад. Знайте только, у меня грамм всегда был граммом. Уважение превыше всего”
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Украина может требовать отключения России от системы SWIFT - Кравчук 00:17, 6 декабря 2020
- Лучше бы этот дурачёк молчал, меньше бы зла сделал. Напомню кроме того:
"Наши ракеты и ядерные боеголовки в 97-м становились опасными. Это был момент их смерти. Мы должны были или избавиться от них или заменить сами боеголовки. Украина их не производила и не производит, они делались в России. Продаж или поставок не было, это же ядерное оружие, поэтому Украина не могла не подписать Будапештский меморандум", - отметил Кравчук.
Насколько я знаю, это чувырло было совершенно далеко от Украины. Оно имело в сознании только "политику Партии". Именно это является необходимостью отделения от институтов государственной власти Украины всей соросятины, что никогда ничего не делала и не представляет, что значит "работать", о чём идёт речь.
Его максимум хватило наколядовать на хатынку в Канаде.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.