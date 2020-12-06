RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6860686168626863

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00

Політичні дискусії 5.8 5 49
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
4%
2
3. ЄС
43%
21
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
18%
9
8. Свобода
4%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
10%
5
10. Інші партії
18%
9
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 11:03

“У меня грамм всегда был граммом”, – на местных выборах в соседней Боснии и Герцеговине победил (https://ruserbia.com/balkans/u-menja-gr ... otorgovec/)честный наркоторговец.

В парламент Брчко прошел кандидат от партии «Народ и справедливость» Авдуллах Ильязович. Во время избирательной кампании выяснилось, что три года назад он был осужден за торговлю наркотиками. Кандидат не стал отрицать очевидное:

“Знаю, что я попал в ситуацию и от этого не убежать. Я верю, что смогу показать, что человек, когда вокруг него настоящие люди, сможет сделать что-то, что было немыслимо еще три года назад. Знайте только, у меня грамм всегда был граммом. Уважение превыше всего”

https://t.me/montyan/2928

Зображення

https://t.me/montyan/2928
Biden's Laptop Matters
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 13453
З нами з: 18.04.15
Подякував: 7403 раз.
Подякували: 3534 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 11:17

  Вкладчик1234 написав:Какие права, такие и защитнички :)
От себя добавим, что фигуру Лисянского стране подарил Евромайдан.

"Во всем виноват Евромайдан". Без этого ватный ресурс никакую новость подать не может. Вот по этому и ватный, по этому и "срана".
Schmit
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1820
З нами з: 08.09.09
Подякував: 22 раз.
Подякували: 199 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 11:19

  Schmit написав:
  Вкладчик1234 написав:Какие права, такие и защитнички :)
От себя добавим, что фигуру Лисянского стране подарил Евромайдан.

"Во всем виноват Евромайдан". Без этого ватный ресурс никакую новость подать не может. Вот по этому и ватный, по этому и "срана".

Эта часть теста из другого источника :)
https://t.me/sorosata/664
Biden's Laptop Matters
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 13453
З нами з: 18.04.15
Подякував: 7403 раз.
Подякували: 3534 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 11:41

  avax написав:Ростов поздравил ЗСУ с праздником

:mrgreen:
https://fill.com.ua/video/a6fefbaf501e9 ... M1ePOLEBqA
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8591
З нами з: 20.09.12
Подякував: 693 раз.
Подякували: 880 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 12:20

Re: Політичні дискусії

Украина может требовать отключения России от системы SWIFT - Кравчук
00:17, 6 декабря 2020

- Лучше бы этот дурачёк молчал, меньше бы зла сделал.
Напомню кроме того:
"Наши ракеты и ядерные боеголовки в 97-м становились опасными. Это был момент их смерти. Мы должны были или избавиться от них или заменить сами боеголовки. Украина их не производила и не производит, они делались в России. Продаж или поставок не было, это же ядерное оружие, поэтому Украина не могла не подписать Будапештский меморандум", - отметил Кравчук.

читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/ukraine/220239_1607107610

Насколько я знаю, это чувырло было совершенно далеко от Украины.
Оно имело в сознании только "политику Партии".
Именно это является необходимостью отделения от институтов государственной власти Украины всей соросятины, что никогда ничего не делала и не представляет, что значит "работать", о чём идёт речь.

Его максимум хватило наколядовать на хатынку в Канаде.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8591
З нами з: 20.09.12
Подякував: 693 раз.
Подякували: 880 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 6860686168626863
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.