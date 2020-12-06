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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6860686168626863

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00

Політичні дискусії 5.8 5 49
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
4%
2
3. ЄС
43%
21
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
18%
9
8. Свобода
4%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
10%
5
10. Інші партії
18%
9
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 12:37

  bevzaalex написав:
  Kudrjavuy написав:bevzaalex
И всё же?

Может стоит с его взгляда посмотреть на каждого?

Выслушал. Его взгляд конечно заслуживает внимания.
Лично у меня, смешанные чувства от данного интервью. Поэтому. Без коментариев.
Простите.

Хорошо посмотрим так :
https://www.youtube.com/watch?v=2nLmD35 ... e=youtu.be


И с этой стороны:
https://www.youtube.com/watch?v=Ibvum9J ... e=youtu.be
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 13:09

  Kudrjavuy написав:Хорошо посмотрим так :
https://www.youtube.com/watch?v=2nLmD35 ... e=youtu.be


спасибоГ,вспомнил молодость,даже сам в кадрах есть
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 13:48

А почему мои сообщения удаляют? "Оскорбляют чувства верующих" (какой конфессии?) ?
Или может на видео неправда? Может "монтаж мосфильма"?

Фиала не разрешает?

Какие права, такие и защитнички :)

Суровые в Украине борцы за права человека.

Политолог Михаил Чаплыга выложил у себя в ФБ видео, на котором
представитель омбудсмена Лисянский нападает в ресторане на охранника,
который просит его покинуть помещение.

Как пишет Чаплыга, Лисянский в Святогорске проводил тренинг для молодых
правозащитников на деньги западных доноров

https://t.me/stranaua/10029

Поделимся видео, которое опубликовал
https://www.facebook.com/miha.anarchyst ... 5776022796
Миха Чаплыга.

Профессиональный правозащитник Павел Лисянский засиделся в ресторане.

Охранник заведения (человек уже в солидном возрасте) попросил немедленно
покинуть заведение, так как действуют ограничения. Сообщил, что вызовет
полицию

Далее все на видео.

Чаплыга отметил, что Лисянский проводил в Святогорске тренинг для молодых
правозащитников за деньги международных доноров...

От себя добавим, что фигуру Лисянского стране подарил Евромайдан. До этого
– никем не приметный работник производства

Все изменилось после акций протеста. Там его заметил друг Виталия Кличко
Артур Палатный, который трудоустроил помощником. А оттуда – работа на
Уполномоченного по правам человека.

Лисянский уже как второй год представитель уполномоченного оп правам
человека в Луганской и Донецкой областях

https://t.me/sorosata/664
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 13:53

Итак, судя по всему, в Кривом Роге побеждает (https://t.me/stranaua/10027) представитель ОПЗЖ Константин Павлов.

А это значит, что родной город Зеленского, где от его партии шел кандидат, поддержанный крупнейшим олигархом Ахметовым, поставил жирную точку в неудачной для «слуг народа» кампании по местным выборам.

Зе-кандидат, топ-менеджер Ахметова Шевчик, проиграл кандидату от ОПЗЖ Константину Павлову.

Для Зеленского эти выборы были очень важны. Он к ним долго готовился, пошел на союз с Ахметовым, чтоб типа «наверняка». Затем с выборов снялся действующий мэр Юрий Вилкул, который гарантировано побеждал во втором туре.

Причем снялся, по одной из версий, по договоренности с Ахметовым и Зеленским, что у самого Вилкула отрицали, публично поддерживая Павлова (члена команды Вилкулов).

Но, так или иначе, снятие с выборов мэра не помогло.

Кандидат от Зеленского и Ахметова проиграл. А Кривой Рог стал единственным крупным городом, где победил кандидат от ОПЗЖ. И этот единственный город – родина президента. Что во всех смыслах символично.

Главные выводы.

1. Из-за того, что Юрий Вилкул снялся с гонки, выборы прошли не по типичному для Украины сценарию, когда действующий мэр побеждал конкурента от любой партии. А как борьба «с чистого листа» кандидатов двух партий. Причем оба имели фору: Павлов в виде публичной поддержки от мэра, а Шевчик – от Зеленского и империи Ахметова. И в этой битве победил Павлов. Бренд ОПЗЖ в Кривом Роге оказался сильнее, чем «Слуги народа», а поддержка мэра перевесила поддержку президента.

2. Поражение Шевчика фиксирует падение доверия не только к партии, но и к самому Зеленскому даже в родном городе.

3. Поражение Шевчика – это и поражение Ахметова, который взялся обеспечивать победу. Показатель того, что политическое влияние олигарха и доверие к нему и к его менеджерам в народе на самом деле не слишком велики даже в базовых городах (в Кривом Роге сконцентрированы ключевые железорудные активы Ахметова, генерирующие ему сейчас основную прибыль). Победы близких к Ахметову кандидатов в Мариуполе, Славянске и в Запорожье в этом плане не показательны, так как во всех трех случаях речь шла о действующих мэрах и за них голосовали как за уже показавших себя градоначальников, а не как за «людей Ахметова» или представителей какой-то партии. В поединке же двух кандидатов, не облаченных титулом мэра, топ-менеджер Ахметова под брендом «слуги народа» проиграл.

https://t.me/stranaua/10032
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