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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6860686168626863 За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00 Політичні дискусії 5.8 5 49 1. Слуга народу 2% 1 2. ОПЗЖ 4% 2 3. ЄС 43% 21 4. Батьківщина 0 0 5. За майбутнє 0 0 6. Радикальная партія 0 0 7. Партія Шарія 18% 9 8. Свобода 4% 2 9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.) 10% 5 10. Інші партії 18% 9 Всього голосів : 49 Додано: Пон 07 гру, 2020 12:37 bevzaalex написав: Kudrjavuy написав: bevzaalex

И всё же?



Может стоит с его взгляда посмотреть на каждого? И всё же?Может стоит с его взгляда посмотреть на каждого?

Выслушал. Его взгляд конечно заслуживает внимания.

Лично у меня, смешанные чувства от данного интервью. Поэтому. Без коментариев.

Простите. Выслушал. Его взгляд конечно заслуживает внимания.Лично у меня, смешанные чувства от данного интервью. Поэтому. Без коментариев.Простите.

Хорошо посмотрим так :

https://www.youtube.com/watch?v=2nLmD35 ... e=youtu.be





И с этой стороны:

https://www.youtube.com/watch?v=Ibvum9J ... e=youtu.be

Хорошо посмотрим так :И с этой стороны: Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 8589 З нами з: 20.09.12 Подякував: 693 раз. Подякували: 880 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 07 гру, 2020 13:09 Kudrjavuy написав: Хорошо посмотрим так :

https://www.youtube.com/watch?v=2nLmD35 ... e=youtu.be



Хорошо посмотрим так :

спасибоГ,вспомнил молодость,даже сам в кадрах есть спасибоГ,вспомнил молодость,даже сам в кадрах есть Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.

Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив) Мизантрóп

Повідомлень: 4877 З нами з: 03.12.14 Подякував: 720 раз. Подякували: 877 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Додано: Пон 07 гру, 2020 13:48

Или может на видео неправда? Может "монтаж мосфильма"?



Фиала не разрешает?







Суровые в Украине борцы за права человека.



Политолог Михаил Чаплыга выложил у себя в ФБ видео, на котором

представитель омбудсмена Лисянский нападает в ресторане на охранника,

который просит его покинуть помещение.



Как пишет Чаплыга, Лисянский в Святогорске проводил тренинг для молодых

правозащитников на деньги западных доноров

https://t.me/stranaua/10029





https://www.facebook.com/miha.anarchyst ... 5776022796

Миха Чаплыга.



Профессиональный правозащитник Павел Лисянский засиделся в ресторане.



Охранник заведения (человек уже в солидном возрасте) попросил немедленно

покинуть заведение, так как действуют ограничения. Сообщил, что вызовет

полицию



Далее все на видео.



Чаплыга отметил, что Лисянский проводил в Святогорске тренинг для молодых

правозащитников за деньги международных доноров...



От себя добавим, что фигуру Лисянского стране подарил Евромайдан. До этого

– никем не приметный работник производства



Все изменилось после акций протеста. Там его заметил друг Виталия Кличко

Артур Палатный, который трудоустроил помощником. А оттуда – работа на

Уполномоченного по правам человека.



Лисянский уже как второй год представитель уполномоченного оп правам

человека в Луганской и Донецкой областях Поделимся видео, которое опубликовалМиха Чаплыга.Профессиональный правозащитник Павел Лисянский засиделся в ресторане.Охранник заведения (человек уже в солидном возрасте) попросил немедленнопокинуть заведение, так как действуют ограничения. Сообщил, что вызоветполициюДалее все на видео.Чаплыга отметил, что Лисянский проводил в Святогорске тренинг для молодыхправозащитников за деньги международных доноров...От себя добавим, что фигуру Лисянского стране подарил Евромайдан. До этого– никем не приметный работник производстваВсе изменилось после акций протеста. Там его заметил друг Виталия КличкоАртур Палатный, который трудоустроил помощником. А оттуда – работа наУполномоченного по правам человека.Лисянский уже как второй год представитель уполномоченного оп правамчеловека в Луганской и Донецкой областях

https://t.me/sorosata/664

Какие права, такие и защитнички А почему мои сообщения удаляют? "Оскорбляют чувства верующих" (какой конфессии?) ?Или может на видео неправда? Может "монтаж мосфильма"?Фиала не разрешает? Biden's Laptop Matters Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 13453 З нами з: 18.04.15 Подякував: 7404 раз. Подякували: 3534 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 07 гру, 2020 13:53 https://t.me/stranaua/10027 ) представитель ОПЗЖ Константин Павлов.



А это значит, что родной город Зеленского, где от его партии шел кандидат, поддержанный крупнейшим олигархом Ахметовым, поставил жирную точку в неудачной для «слуг народа» кампании по местным выборам.



Зе-кандидат, топ-менеджер Ахметова Шевчик, проиграл кандидату от ОПЗЖ Константину Павлову.



Для Зеленского эти выборы были очень важны. Он к ним долго готовился, пошел на союз с Ахметовым, чтоб типа «наверняка». Затем с выборов снялся действующий мэр Юрий Вилкул, который гарантировано побеждал во втором туре.



Причем снялся, по одной из версий, по договоренности с Ахметовым и Зеленским, что у самого Вилкула отрицали, публично поддерживая Павлова (члена команды Вилкулов).



Но, так или иначе, снятие с выборов мэра не помогло.



Кандидат от Зеленского и Ахметова проиграл. А Кривой Рог стал единственным крупным городом, где победил кандидат от ОПЗЖ. И этот единственный город – родина президента. Что во всех смыслах символично.



Главные выводы.



1. Из-за того, что Юрий Вилкул снялся с гонки, выборы прошли не по типичному для Украины сценарию, когда действующий мэр побеждал конкурента от любой партии. А как борьба «с чистого листа» кандидатов двух партий. Причем оба имели фору: Павлов в виде публичной поддержки от мэра, а Шевчик – от Зеленского и империи Ахметова. И в этой битве победил Павлов. Бренд ОПЗЖ в Кривом Роге оказался сильнее, чем «Слуги народа», а поддержка мэра перевесила поддержку президента.



2. Поражение Шевчика фиксирует падение доверия не только к партии, но и к самому Зеленскому даже в родном городе.



3. Поражение Шевчика – это и поражение Ахметова, который взялся обеспечивать победу. Показатель того, что политическое влияние олигарха и доверие к нему и к его менеджерам в народе на самом деле не слишком велики даже в базовых городах (в Кривом Роге сконцентрированы ключевые железорудные активы Ахметова, генерирующие ему сейчас основную прибыль). Победы близких к Ахметову кандидатов в Мариуполе, Славянске и в Запорожье в этом плане не показательны, так как во всех трех случаях речь шла о действующих мэрах и за них голосовали как за уже показавших себя градоначальников, а не как за «людей Ахметова» или представителей какой-то партии. В поединке же двух кандидатов, не облаченных титулом мэра, топ-менеджер Ахметова под брендом «слуги народа» проиграл. Итак, судя по всему, в Кривом Роге побеждает () представитель ОПЗЖ Константин Павлов.А это значит, что родной город Зеленского, где от его партии шел кандидат, поддержанный крупнейшим олигархом Ахметовым, поставил жирную точку в неудачной для «слуг народа» кампании по местным выборам.Зе-кандидат, топ-менеджер Ахметова Шевчик, проиграл кандидату от ОПЗЖ Константину Павлову.Для Зеленского эти выборы были очень важны. Он к ним долго готовился, пошел на союз с Ахметовым, чтоб типа «наверняка». Затем с выборов снялся действующий мэр Юрий Вилкул, который гарантировано побеждал во втором туре.Причем снялся, по одной из версий, по договоренности с Ахметовым и Зеленским, что у самого Вилкула отрицали, публично поддерживая Павлова (члена команды Вилкулов).Но, так или иначе, снятие с выборов мэра не помогло.Кандидат от Зеленского и Ахметова проиграл. А Кривой Рог стал единственным крупным городом, где победил кандидат от ОПЗЖ. И этот единственный город – родина президента. Что во всех смыслах символично.Главные выводы.1. Из-за того, что Юрий Вилкул снялся с гонки, выборы прошли не по типичному для Украины сценарию, когда действующий мэр побеждал конкурента от любой партии. А как борьба «с чистого листа» кандидатов двух партий. Причем оба имели фору: Павлов в виде публичной поддержки от мэра, а Шевчик – от Зеленского и империи Ахметова. И в этой битве победил Павлов. Бренд ОПЗЖ в Кривом Роге оказался сильнее, чем «Слуги народа», а поддержка мэра перевесила поддержку президента.2. Поражение Шевчика фиксирует падение доверия не только к партии, но и к самому Зеленскому даже в родном городе.3. Поражение Шевчика – это и поражение Ахметова, который взялся обеспечивать победу. Показатель того, что политическое влияние олигарха и доверие к нему и к его менеджерам в народе на самом деле не слишком велики даже в базовых городах (в Кривом Роге сконцентрированы ключевые железорудные активы Ахметова, генерирующие ему сейчас основную прибыль). Победы близких к Ахметову кандидатов в Мариуполе, Славянске и в Запорожье в этом плане не показательны, так как во всех трех случаях речь шла о действующих мэрах и за них голосовали как за уже показавших себя градоначальников, а не как за «людей Ахметова» или представителей какой-то партии. В поединке же двух кандидатов, не облаченных титулом мэра, топ-менеджер Ахметова под брендом «слуги народа» проиграл.

https://t.me/stranaua/10032 Biden's Laptop Matters Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 13453 З нами з: 18.04.15 Подякував: 7404 раз. Подякували: 3534 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 6860686168626863 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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