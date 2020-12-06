Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
спасибоГ,вспомнил молодость,даже сам в кадрах есть
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо. Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
А это значит, что родной город Зеленского, где от его партии шел кандидат, поддержанный крупнейшим олигархом Ахметовым, поставил жирную точку в неудачной для «слуг народа» кампании по местным выборам.
Зе-кандидат, топ-менеджер Ахметова Шевчик, проиграл кандидату от ОПЗЖ Константину Павлову.
Для Зеленского эти выборы были очень важны. Он к ним долго готовился, пошел на союз с Ахметовым, чтоб типа «наверняка». Затем с выборов снялся действующий мэр Юрий Вилкул, который гарантировано побеждал во втором туре.
Причем снялся, по одной из версий, по договоренности с Ахметовым и Зеленским, что у самого Вилкула отрицали, публично поддерживая Павлова (члена команды Вилкулов).
Но, так или иначе, снятие с выборов мэра не помогло.
Кандидат от Зеленского и Ахметова проиграл. А Кривой Рог стал единственным крупным городом, где победил кандидат от ОПЗЖ. И этот единственный город – родина президента. Что во всех смыслах символично.
Главные выводы.
1. Из-за того, что Юрий Вилкул снялся с гонки, выборы прошли не по типичному для Украины сценарию, когда действующий мэр побеждал конкурента от любой партии. А как борьба «с чистого листа» кандидатов двух партий. Причем оба имели фору: Павлов в виде публичной поддержки от мэра, а Шевчик – от Зеленского и империи Ахметова. И в этой битве победил Павлов. Бренд ОПЗЖ в Кривом Роге оказался сильнее, чем «Слуги народа», а поддержка мэра перевесила поддержку президента.
2. Поражение Шевчика фиксирует падение доверия не только к партии, но и к самому Зеленскому даже в родном городе.
3. Поражение Шевчика – это и поражение Ахметова, который взялся обеспечивать победу. Показатель того, что политическое влияние олигарха и доверие к нему и к его менеджерам в народе на самом деле не слишком велики даже в базовых городах (в Кривом Роге сконцентрированы ключевые железорудные активы Ахметова, генерирующие ему сейчас основную прибыль). Победы близких к Ахметову кандидатов в Мариуполе, Славянске и в Запорожье в этом плане не показательны, так как во всех трех случаях речь шла о действующих мэрах и за них голосовали как за уже показавших себя градоначальников, а не как за «людей Ахметова» или представителей какой-то партии. В поединке же двух кандидатов, не облаченных титулом мэра, топ-менеджер Ахметова под брендом «слуги народа» проиграл.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Терминологию я не зря привёл изначально, и чем неизбежно закончится, ещё 19 лет назад. (например о том, что клоуны железную дорогу Украины хотели впарить оптом немчуре).
Примечательно, что Алиев обсуждал вопрос восстановления железнодорожного сообщения не с Ереваном, а с представителями России, которая полностью контролирует железные дороги Армении.
Управляющая железнодорожной инфраструктурой Армении компания на 100% находится в руках россиян.
По словам Алиева, Армянское государство утратило статус субъекта и превратилась в объект международных отношений. "Железные дороги Армении принадлежат Российским железным дорогам, на 100 процентов, поэтому мы обсуждаем этот вопрос не с Арменией, а Россией. А что в Армении есть, что бы принадлежало ей самой? Армения является не субъектом, а объектом международных отношений. Почему? Из-за оккупации. Она утратила исторический шанс, не смогла стать независимой страной, упустила экономические возможности из-за оккупации. Чего она добилась? Ничего", - заявил он. https://www.dialog.ua/war/220047_1606821308
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy написав: По словам Алиева, Армянское государство утратило статус субъекта и превратилась в объект международных отношений.
"Железные дороги Армении принадлежат Российским железным дорогам, на 100 процентов, поэтому мы обсуждаем этот вопрос не с Арменией, а Россией. А что в Армении есть, что бы принадлежало ей самой? Армения является не субъектом, а объектом международных отношений. Почему? Из-за оккупации. Она утратила исторический шанс, не смогла стать независимой страной, упустила экономические возможности из-за оккупации. Чего она добилась? Ничего", - заявил он. https://www.dialog.ua/war/220047_1606821308
Как это будет происходить:
Глава Азербайджана добавил: Еревану еще не поздно "успеть на поезд" в данной ситуации.
"Вы все еще можете успеть на данный поезд, но лишь в том случае, если будут обеспечены наши условия и если будет наше разрешение.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Пон 07 гру, 2020 17:02, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Мизантрóп написав:спасибоГ,вспомнил молодость,даже сам в кадрах есть
Имея знания прошлого и системы, видя происходящее, - Сложно ли прогнозировать будущее? - Отсюда даже этот форум "Политические дискуссии" пал. Пал по причине полной беспросветности. "Невігластву". Ну, а реанимация Кравчука - это уже "запах могилы".
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.