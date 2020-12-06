Итак, судя по всему, в Кривом Роге побеждает () представитель ОПЗЖ Константин Павлов.А это значит, что родной город Зеленского, где от его партии шел кандидат, поддержанный крупнейшим олигархом Ахметовым, поставил жирную точку в неудачной для «слуг народа» кампании по местным выборам.Зе-кандидат, топ-менеджер Ахметова Шевчик, проиграл кандидату от ОПЗЖ Константину Павлову.Для Зеленского эти выборы были очень важны. Он к ним долго готовился, пошел на союз с Ахметовым, чтоб типа «наверняка». Затем с выборов снялся действующий мэр Юрий Вилкул, который гарантировано побеждал во втором туре.Причем снялся, по одной из версий, по договоренности с Ахметовым и Зеленским, что у самого Вилкула отрицали, публично поддерживая Павлова (члена команды Вилкулов).Но, так или иначе, снятие с выборов мэра не помогло.Кандидат от Зеленского и Ахметова проиграл. А Кривой Рог стал единственным крупным городом, где победил кандидат от ОПЗЖ. И этот единственный город – родина президента. Что во всех смыслах символично.Главные выводы.1. Из-за того, что Юрий Вилкул снялся с гонки, выборы прошли не по типичному для Украины сценарию, когда действующий мэр побеждал конкурента от любой партии. А как борьба «с чистого листа» кандидатов двух партий. Причем оба имели фору: Павлов в виде публичной поддержки от мэра, а Шевчик – от Зеленского и империи Ахметова. И в этой битве победил Павлов. Бренд ОПЗЖ в Кривом Роге оказался сильнее, чем «Слуги народа», а поддержка мэра перевесила поддержку президента.2. Поражение Шевчика фиксирует падение доверия не только к партии, но и к самому Зеленскому даже в родном городе.3. Поражение Шевчика – это и поражение Ахметова, который взялся обеспечивать победу. Показатель того, что политическое влияние олигарха и доверие к нему и к его менеджерам в народе на самом деле не слишком велики даже в базовых городах (в Кривом Роге сконцентрированы ключевые железорудные активы Ахметова, генерирующие ему сейчас основную прибыль). Победы близких к Ахметову кандидатов в Мариуполе, Славянске и в Запорожье в этом плане не показательны, так как во всех трех случаях речь шла о действующих мэрах и за них голосовали как за уже показавших себя градоначальников, а не как за «людей Ахметова» или представителей какой-то партии. В поединке же двух кандидатов, не облаченных титулом мэра, топ-менеджер Ахметова под брендом «слуги народа» проиграл.