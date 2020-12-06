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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6860686168626863

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00

Політичні дискусії 5.8 5 49
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
4%
2
3. ЄС
43%
21
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
18%
9
8. Свобода
4%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
10%
5
10. Інші партії
18%
9
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 12:37

  bevzaalex написав:
  Kudrjavuy написав:bevzaalex
И всё же?

Может стоит с его взгляда посмотреть на каждого?

Выслушал. Его взгляд конечно заслуживает внимания.
Лично у меня, смешанные чувства от данного интервью. Поэтому. Без коментариев.
Простите.

Хорошо посмотрим так :
https://www.youtube.com/watch?v=2nLmD35 ... e=youtu.be


И с этой стороны:
https://www.youtube.com/watch?v=Ibvum9J ... e=youtu.be
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 13:09

  Kudrjavuy написав:Хорошо посмотрим так :
https://www.youtube.com/watch?v=2nLmD35 ... e=youtu.be


спасибоГ,вспомнил молодость,даже сам в кадрах есть
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 13:48

А почему мои сообщения удаляют? "Оскорбляют чувства верующих" (какой конфессии?) ?
Или может на видео неправда? Может "монтаж мосфильма"?

Фиала не разрешает?

Какие права, такие и защитнички :)

Суровые в Украине борцы за права человека.

Политолог Михаил Чаплыга выложил у себя в ФБ видео, на котором
представитель омбудсмена Лисянский нападает в ресторане на охранника,
который просит его покинуть помещение.

Как пишет Чаплыга, Лисянский в Святогорске проводил тренинг для молодых
правозащитников на деньги западных доноров

https://t.me/stranaua/10029

Поделимся видео, которое опубликовал
https://www.facebook.com/miha.anarchyst ... 5776022796
Миха Чаплыга.

Профессиональный правозащитник Павел Лисянский засиделся в ресторане.

Охранник заведения (человек уже в солидном возрасте) попросил немедленно
покинуть заведение, так как действуют ограничения. Сообщил, что вызовет
полицию

Далее все на видео.

Чаплыга отметил, что Лисянский проводил в Святогорске тренинг для молодых
правозащитников за деньги международных доноров...

От себя добавим, что фигуру Лисянского стране подарил Евромайдан. До этого
– никем не приметный работник производства

Все изменилось после акций протеста. Там его заметил друг Виталия Кличко
Артур Палатный, который трудоустроил помощником. А оттуда – работа на
Уполномоченного по правам человека.

Лисянский уже как второй год представитель уполномоченного оп правам
человека в Луганской и Донецкой областях

https://t.me/sorosata/664
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 13:53

Итак, судя по всему, в Кривом Роге побеждает (https://t.me/stranaua/10027) представитель ОПЗЖ Константин Павлов.

А это значит, что родной город Зеленского, где от его партии шел кандидат, поддержанный крупнейшим олигархом Ахметовым, поставил жирную точку в неудачной для «слуг народа» кампании по местным выборам.

Зе-кандидат, топ-менеджер Ахметова Шевчик, проиграл кандидату от ОПЗЖ Константину Павлову.

Для Зеленского эти выборы были очень важны. Он к ним долго готовился, пошел на союз с Ахметовым, чтоб типа «наверняка». Затем с выборов снялся действующий мэр Юрий Вилкул, который гарантировано побеждал во втором туре.

Причем снялся, по одной из версий, по договоренности с Ахметовым и Зеленским, что у самого Вилкула отрицали, публично поддерживая Павлова (члена команды Вилкулов).

Но, так или иначе, снятие с выборов мэра не помогло.

Кандидат от Зеленского и Ахметова проиграл. А Кривой Рог стал единственным крупным городом, где победил кандидат от ОПЗЖ. И этот единственный город – родина президента. Что во всех смыслах символично.

Главные выводы.

1. Из-за того, что Юрий Вилкул снялся с гонки, выборы прошли не по типичному для Украины сценарию, когда действующий мэр побеждал конкурента от любой партии. А как борьба «с чистого листа» кандидатов двух партий. Причем оба имели фору: Павлов в виде публичной поддержки от мэра, а Шевчик – от Зеленского и империи Ахметова. И в этой битве победил Павлов. Бренд ОПЗЖ в Кривом Роге оказался сильнее, чем «Слуги народа», а поддержка мэра перевесила поддержку президента.

2. Поражение Шевчика фиксирует падение доверия не только к партии, но и к самому Зеленскому даже в родном городе.

3. Поражение Шевчика – это и поражение Ахметова, который взялся обеспечивать победу. Показатель того, что политическое влияние олигарха и доверие к нему и к его менеджерам в народе на самом деле не слишком велики даже в базовых городах (в Кривом Роге сконцентрированы ключевые железорудные активы Ахметова, генерирующие ему сейчас основную прибыль). Победы близких к Ахметову кандидатов в Мариуполе, Славянске и в Запорожье в этом плане не показательны, так как во всех трех случаях речь шла о действующих мэрах и за них голосовали как за уже показавших себя градоначальников, а не как за «людей Ахметова» или представителей какой-то партии. В поединке же двух кандидатов, не облаченных титулом мэра, топ-менеджер Ахметова под брендом «слуги народа» проиграл.

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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 15:19

  bevzaalex написав:
  Kudrjavuy написав:bevzaalex
И всё же?

Может стоит с его взгляда посмотреть на каждого?

Выслушал. Его взгляд конечно заслуживает внимания.
Лично у меня, смешанные чувства от данного интервью. Поэтому. Без коментариев.
Простите.

О каком "знаменателе", может идти сейчас речь?




Или с этой:
https://upmp.news/ua-in-ukraine/tanki-r ... nu-zayavu/
Тогда только так:
https://ru.espreso.tv/news/2020/12/03/z ... poroshenko
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 17:47

Кратко. 2020-12-07

Кратко. 2020-12-07

1) Накануне дня ВСУ на Донбассе активизировались вражеские снайперы
В районе Авдеевки и Марьинки противник впоследствии использовал и снайперское оружие. Ответным огнем украинские воины остановили дерзкие действия вражеских снайперов на обоих направлениях

2) Зеленский дал оценку реформе оборонного сектора Украины
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что нынешняя реформа оборонного сектора Украины беспрецедентна по масштабу и амбициям

Это да, сворачивают всё, что можно свернуть.
Еда - через откаты. Экипировки - нет. Новое вооружение не закупается

Зеленский отчитался о 130 днях перемирия на Донбассе: боевые потери уменьшились в десять раз
и за это время количество обстрелов уменьшилось в пять раз, а количество боевых потерь среди военных - в десять раз

Боевые потери перестали замечать.
И перемирие - это когда нет потерь от слова "совсем"

3) Телеканал в Украине дал эфир террористу с Донбасса. В СБУ пока прокомментировать не могут
В пресс-службе СБУ сказали, что сейчас не могут прокомментировать эпизод, и добавили, что в связи с процедурой запрос сегодня вряд ли будет рассмотрен. В Нацсовете на звонки не ответили.

ДОПОЛНЕНО В 12:05. В Нацсовете сообщили, что у них пока нет ответа, но они постараются его предоставить в течение дня

Это к Марусе Зверобой почти сразу СБУ Альфу послали задерживать "опасную преступницу". А тут свои же, чего лишний раз напрягаться

4) Венгрия пыталась пожаловаться на Украину в ЕС. Ее проигнорировали – журналист
"Сегодня министр иностранных дел Венгрии поднял вопрос о венгерском меньшинстве в Украине на заседании Совета ЕС по иностранным делам. Никто на этот вопрос не отреагировал", – написал он

Венгрия (с подачи РФ ?) педалирует искусственную тему нац.меньшинств, но ЕС и НАТО их открыто игнорируют. И это хорошо

5) Суд обязал Венедиктову открыть дела против Дубинского и Деркача – ЦПК
Печерский райсуд Киева обязал гепрокурора Ирину Венедиктову открыть уголовные дела против нардепа Слуги народа Александра Дубинского и внефрацкционного депутата Андрея Деркача якобы "по возможному совершению госизмены"

6) Количество больных прекратило расти, как когда-то магазины Roshen, – Зеленский
Количество больных коронавирусом перестала расти так же быстро и геометрически, как когда-то магазины Roshen во всей стране,
– отметил Зеленский

Какой же он циничный, подлый, мстительный, завистливый и зацикленный на Порошенко.
Чтобы сравнивать количество больных с количеством магазинов.
Тупой клоун, а не президент страны.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 18:01

Re: Політичні дискусії

Азаров совсем заврался! Позор в прямом эфире

"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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