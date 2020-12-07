Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
спасибоГ,вспомнил молодость,даже сам в кадрах есть
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо. Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
А это значит, что родной город Зеленского, где от его партии шел кандидат, поддержанный крупнейшим олигархом Ахметовым, поставил жирную точку в неудачной для «слуг народа» кампании по местным выборам.
Зе-кандидат, топ-менеджер Ахметова Шевчик, проиграл кандидату от ОПЗЖ Константину Павлову.
Для Зеленского эти выборы были очень важны. Он к ним долго готовился, пошел на союз с Ахметовым, чтоб типа «наверняка». Затем с выборов снялся действующий мэр Юрий Вилкул, который гарантировано побеждал во втором туре.
Причем снялся, по одной из версий, по договоренности с Ахметовым и Зеленским, что у самого Вилкула отрицали, публично поддерживая Павлова (члена команды Вилкулов).
Но, так или иначе, снятие с выборов мэра не помогло.
Кандидат от Зеленского и Ахметова проиграл. А Кривой Рог стал единственным крупным городом, где победил кандидат от ОПЗЖ. И этот единственный город – родина президента. Что во всех смыслах символично.
Главные выводы.
1. Из-за того, что Юрий Вилкул снялся с гонки, выборы прошли не по типичному для Украины сценарию, когда действующий мэр побеждал конкурента от любой партии. А как борьба «с чистого листа» кандидатов двух партий. Причем оба имели фору: Павлов в виде публичной поддержки от мэра, а Шевчик – от Зеленского и империи Ахметова. И в этой битве победил Павлов. Бренд ОПЗЖ в Кривом Роге оказался сильнее, чем «Слуги народа», а поддержка мэра перевесила поддержку президента.
2. Поражение Шевчика фиксирует падение доверия не только к партии, но и к самому Зеленскому даже в родном городе.
3. Поражение Шевчика – это и поражение Ахметова, который взялся обеспечивать победу. Показатель того, что политическое влияние олигарха и доверие к нему и к его менеджерам в народе на самом деле не слишком велики даже в базовых городах (в Кривом Роге сконцентрированы ключевые железорудные активы Ахметова, генерирующие ему сейчас основную прибыль). Победы близких к Ахметову кандидатов в Мариуполе, Славянске и в Запорожье в этом плане не показательны, так как во всех трех случаях речь шла о действующих мэрах и за них голосовали как за уже показавших себя градоначальников, а не как за «людей Ахметова» или представителей какой-то партии. В поединке же двух кандидатов, не облаченных титулом мэра, топ-менеджер Ахметова под брендом «слуги народа» проиграл.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Печерский райсуд Киева обязал гепрокурора Ирину Венедиктову открыть уголовные дела против нардепа Слуги народа Александра Дубинского и внефрацкционного депутата Андрея Деркача якобы "по возможному совершению госизмены"
По словам пастора финансирование армии увеличено только на бумаге, на самом деле все плохо, оборонный заказ провален полностью, ракетные программы заморожены, госзаказов на боеприпасы нет, ценные кадры увольняются с армии. Уникдима, раскажи шо кровавый все збрехав, поведай об успехах зе.
Schmit написав:По словам пастора финансирование армии увеличено только на бумаге, на самом деле все плохо, оборонный заказ провален полностью, ракетные программы заморожены, госзаказов на боеприпасы нет, ценные кадры увольняются с армии.
Это тот самый пастор, при "президентстве" которого был бездарно про*ран Крым, боевики из РФ беспрепятственно заходили на Донбасс и захватывали города?