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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6861686268636864 За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00 Політичні дискусії 5.8 5 49 1. Слуга народу 2% 1 2. ОПЗЖ 4% 2 3. ЄС 43% 21 4. Батьківщина 0 0 5. За майбутнє 0 0 6. Радикальная партія 0 0 7. Партія Шарія 18% 9 8. Свобода 4% 2 9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.) 10% 5 10. Інші партії 18% 9 Всього голосів : 49 Додано: Вів 08 гру, 2020 10:44 Schmit написав: Kudrjavuy написав:



По словам пастора финансирование армии увеличено только на бумаге, на самом деле все плохо, оборонный заказ провален полностью, ракетные программы заморожены, госзаказов на боеприпасы нет, ценные кадры увольняются с армии.

Уникдима, раскажи шо кровавый все збрехав, поведай об успехах зе. По словам пастора финансирование армии увеличено только на бумаге, на самом деле все плохо, оборонный заказ провален полностью, ракетные программы заморожены, госзаказов на боеприпасы нет, ценные кадры увольняются с армии.Уникдима, раскажи шо кровавый все збрехав, поведай об успехах зе.

Розкриті чинники свідчать про те, що державні посадові особи та очолювані ними структури (перш за все з РНБО, ВРУ і КМУ) проявили байдужість, бездіяльність (а точніше пофігізм) і за кілька місяців абсолютно нічого не зробили для того, щоб стримати масовий відтік військовослужбовців різних категорій з армії.

https://petrimazepa.com/top_7_pricin_zv ... iv_z_armii

Realist14:00 09.08.2018





Ну невозможно слушать этого фахивця.

*5000 мобилизованных даже не во что было одеть* --- так покажи акты проверки хотя бы одного вещсклада хотя бы одного военно-учебного заведения на 2014 год.

Где уж этих комплектов было...

И это без окружных и пр. складов.



Другое дело, что их хрен просто так "получишь" от этих вещевиков.

Зато все базары горами обмундирования забиты.



Так это прямая обязанность этого Турчинова - поднять дупу и после показательного приведения к порядку одного зампотыла с привлечением к наказанию от него и до начсклада -- мигом зашевелятся все остальные во всех ЗСУ.



Так что он не то что приказ банальны не родил по этой самой обороне, за которую отвечает лично президент, как он подчеркнул в передаче, так даже напрячься обуть-одеть, как положено, а не через волонтеров, не соизволил.

Волонтёры работали ... за него.



Но поёт песни красиво)) Розкриті чинники свідчать про те, що державні посадові особи та очолювані ними структури (перш за все з РНБО, ВРУ і КМУ) проявили байдужість, бездіяльність (а точніше пофігізм) і за кілька місяців абсолютно нічого не зробили для того, щоб стримати масовий відтік військовослужбовців різних категорій з армії.Realist14:00 09.08.2018Ну невозможно слушать этого фахивця.*5000 мобилизованных даже не во что было одеть* --- так покажи акты проверки хотя бы одного вещсклада хотя бы одного военно-учебного заведения на 2014 год.Где уж этих комплектов было...И это без окружных и пр. складов.Другое дело, что их хрен просто так "получишь" от этих вещевиков.Зато все базары горами обмундирования забиты.Так это прямая обязанность этого Турчинова - поднять дупу и после показательного приведения к порядку одного зампотыла с привлечением к наказанию от него и до начсклада -- мигом зашевелятся все остальные во всех ЗСУ.Так что он не то что приказ банальны не родил по этой самой обороне, за которую отвечает лично президент, как он подчеркнул в передаче, так даже напрячься обуть-одеть, как положено, а не через волонтеров, не соизволил.Волонтёры работали ... за него.Но поёт песни красиво)) detroytred

Повідомлень: 23364 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1950 раз. Подякували: 3196 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 08 гру, 2020 11:07 Источники сообщают, что в ночь с 7 на 8 декабря неизвестные попали в один из кабинетов Киевского бронетанкового завода и похитили секретную документацию.

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Форумчанин року Повідомлень: 13464 З нами з: 18.04.15 Подякував: 7406 раз. Подякували: 3537 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 6861686268636864 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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