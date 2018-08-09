Schmit написав:
По словам пастора финансирование армии увеличено только на бумаге, на самом деле все плохо, оборонный заказ провален полностью, ракетные программы заморожены, госзаказов на боеприпасы нет, ценные кадры увольняются с армии.
Уникдима, раскажи шо кровавый все збрехав, поведай об успехах зе.
Розкриті чинники свідчать про те, що державні посадові особи та очолювані ними структури (перш за все з РНБО, ВРУ і КМУ) проявили байдужість, бездіяльність (а точніше пофігізм) і за кілька місяців абсолютно нічого не зробили для того, щоб стримати масовий відтік військовослужбовців різних категорій з армії.
Realist14:00 09.08.2018
Ну невозможно слушать этого фахивця.
*5000 мобилизованных даже не во что было одеть* --- так покажи акты проверки хотя бы одного вещсклада хотя бы одного военно-учебного заведения на 2014 год.
Где уж этих комплектов было...
И это без окружных и пр. складов.
Другое дело, что их хрен просто так "получишь" от этих вещевиков.
Зато все базары горами обмундирования забиты.
Так это прямая обязанность этого Турчинова - поднять дупу и после показательного приведения к порядку одного зампотыла с привлечением к наказанию от него и до начсклада -- мигом зашевелятся все остальные во всех ЗСУ.
Так что он не то что приказ банальны не родил по этой самой обороне, за которую отвечает лично президент, как он подчеркнул в передаче, так даже напрячься обуть-одеть, как положено, а не через волонтеров, не соизволил.
Волонтёры работали ... за него.
Но поёт песни красиво))