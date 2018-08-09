Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
По словам пастора финансирование армии увеличено только на бумаге, на самом деле все плохо, оборонный заказ провален полностью, ракетные программы заморожены, госзаказов на боеприпасы нет, ценные кадры увольняются с армии. Уникдима, раскажи шо кровавый все збрехав, поведай об успехах зе.
Розкриті чинники свідчать про те, що державні посадові особи та очолювані ними структури (перш за все з РНБО, ВРУ і КМУ) проявили байдужість, бездіяльність (а точніше пофігізм) і за кілька місяців абсолютно нічого не зробили для того, щоб стримати масовий відтік військовослужбовців різних категорій з армії. https://petrimazepa.com/top_7_pricin_zv ... iv_z_armii Realist14:00 09.08.2018
Ну невозможно слушать этого фахивця. *5000 мобилизованных даже не во что было одеть* --- так покажи акты проверки хотя бы одного вещсклада хотя бы одного военно-учебного заведения на 2014 год. Где уж этих комплектов было... И это без окружных и пр. складов.
Другое дело, что их хрен просто так "получишь" от этих вещевиков. Зато все базары горами обмундирования забиты.
Так это прямая обязанность этого Турчинова - поднять дупу и после показательного приведения к порядку одного зампотыла с привлечением к наказанию от него и до начсклада -- мигом зашевелятся все остальные во всех ЗСУ.
Так что он не то что приказ банальны не родил по этой самой обороне, за которую отвечает лично президент, как он подчеркнул в передаче, так даже напрячься обуть-одеть, как положено, а не через волонтеров, не соизволил. Волонтёры работали ... за него.
КИЕВ, ВТОРНИК 08 ДЕКАБРЯ 2020 09:41 В СН рассказали о последствиях отмены ответственности судей за неправосудные решения https://www.rbc.ua/rus/news/sn-rasskaza ... 13347.html АВТОР: АНДРЕЙ КОЗЛОВСКИЙ, ОЛЕГ ЧЕРНЫШ В Украине из-за решения Конституционного суда 12 декабря утратит силу статья 375 Уголовного кодекса. Она вводила ответственность судей за заведомо неправосудные решения.
Об этом говорится в материале "Работа над ошибками: как Совет разбирается с последствиями скандальных решений КСУ".
Народный депутат от партии "Слуга народа" Денис Монастырский заявил, что ответственность судей за их неправосудные решения будут отменены, а уголовные производства против них закроют.
"Я прогнозирую, что мы сможем вернуться к этому вопросу только после того, как общество увидит негативные последствия декриминализации этой статьи в ближайшие несколько месяцев", - заявил он.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
У каждого "своя правда". Для этого существует "Верховный" и РНБО https://www.rnbo.gov.ua/ . Для Государства и его населения - важен прежде всего конечный результат, что регламентирован Конституцией. Для этих целей существует "Государство" и целый ряд его институтов, деятельность которых регламентирована Законами.
Именно с этой целью мною были приведены слова Алиева - "Кто у нас является субъектом международного Права и кто объектом". Официальная трактовка. И что для этого сделали клоуны на самокатах, под предводительством агента "Пианиста".
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Вів 08 гру, 2020 11:41, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Alex2007 написав:На фоне Яценюков, Самокатчиков, Шмигалей и прочих ребят, которых мы повидали за последние лет 5-7, Азіров - это глыба и величайший экономический деятель современности. После майдана была надежда небольшая, что придут люди, которые реально будут заниматься реформами и экономикой, а не всякие мародеры и псевдопатриоты с разнообразной имитацией и профанацией реформирования. Но уже такой надежды нет и в помине. Дальше нас по-прежнему ждут кадры все хуже и хуже.
Это всё укладывается в одно предложение(определение). Государственный деятель без "семьи", которого чтила бы Вся Украина.
Но при наличии такого внешнего "пресса", и внутренней продажности скота - это проблемно.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
detroytred написав:Ну невозможно слушать этого фахивця. *5000 мобилизованных даже не во что было одеть* --- так покажи акты проверки хотя бы одного вещсклада хотя бы одного военно-учебного заведения на 2014 год. Где уж этих комплектов было... И это без окружных и пр. складов.
Другое дело, что их хрен просто так "получишь" от этих вещевиков. Зато все базары горами обмундирования забиты.
Так это прямая обязанность этого Турчинова - поднять дупу и после показательного приведения к порядку одного зампотыла с привлечением к наказанию от него и до начсклада -- мигом зашевелятся все остальные во всех ЗСУ.
Так что он не то что приказ банальны не родил по этой самой обороне, за которую отвечает лично президент, как он подчеркнул в передаче, так даже напрячься обуть-одеть, как положено, а не через волонтеров, не соизволил. Волонтёры работали ... за него.
Но поёт песни красиво))
Эта тема прошлого уже обговорена тут десятки раз. Ни у вас, ни у кого либо на этом форуме не достаточно информации, чтобы осуждать этого человека за сделанное в то тяжелое время. А вы, если так все знаете, лучше про сегодняшнее положение дел что-то скажите. Так лжет пастор в выложенном видео про проваленный оборонный заказ, замороженные ракетные программы, отсутствие госзаказов на боеприпасы...? Если лжет, то где именно?
А поскольку агент "Пианист" сделал Украину окончательно объектом международного Права то стали звучать иные мнения:
"Ввод российских "миротворцев" в Нагорный Карабах, а фактически его захват Россией может быть частью далеко идущего плана в стиле "я отдам Нагорный Карабах, если Турция признает Крым российским". У Путина в голове может существовать такая мысль. Но руководство Турции на это не пойдет", - заявил Муждабаев.
Вы знаете, я бы не хотел влазить в эту полемику, но хочу зазначить: Что финансово Турция оказалась в лице одних из самых выгодополучателей от РФской агрессии в Украине, Сирии,....(Хотя США и больно ударили по статье экспорта Турции и их национальной валюте - падение лиры до 40%) И сегодня, это уже "космическая держава". Со своими амбициями.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.