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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6862686368646865>

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00

Політичні дискусії 5.8 5 49
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
4%
2
3. ЄС
43%
21
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
18%
9
8. Свобода
4%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
10%
5
10. Інші партії
18%
9
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 10:44

  Schmit написав:
  Kudrjavuy написав:

По словам пастора финансирование армии увеличено только на бумаге, на самом деле все плохо, оборонный заказ провален полностью, ракетные программы заморожены, госзаказов на боеприпасы нет, ценные кадры увольняются с армии.
Уникдима, раскажи шо кровавый все збрехав, поведай об успехах зе.

Розкриті чинники свідчать про те, що державні посадові особи та очолювані ними структури (перш за все з РНБО, ВРУ і КМУ) проявили байдужість, бездіяльність (а точніше пофігізм) і за кілька місяців абсолютно нічого не зробили для того, щоб стримати масовий відтік військовослужбовців різних категорій з армії.
https://petrimazepa.com/top_7_pricin_zv ... iv_z_armii
Realist14:00 09.08.2018


Ну невозможно слушать этого фахивця.
*5000 мобилизованных даже не во что было одеть* --- так покажи акты проверки хотя бы одного вещсклада хотя бы одного военно-учебного заведения на 2014 год.
Где уж этих комплектов было...
И это без окружных и пр. складов.

Другое дело, что их хрен просто так "получишь" от этих вещевиков.
Зато все базары горами обмундирования забиты.

Так это прямая обязанность этого Турчинова - поднять дупу и после показательного приведения к порядку одного зампотыла с привлечением к наказанию от него и до начсклада -- мигом зашевелятся все остальные во всех ЗСУ.

Так что он не то что приказ банальны не родил по этой самой обороне, за которую отвечает лично президент, как он подчеркнул в передаче, так даже напрячься обуть-одеть, как положено, а не через волонтеров, не соизволил.
Волонтёры работали ... за него.

Но поёт песни красиво))
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 11:07

Источники сообщают, что в ночь с 7 на 8 декабря неизвестные попали в один из кабинетов Киевского бронетанкового завода и похитили секретную документацию.

https://t.me/sheptoon/8504
Biden's Laptop Matters
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 11:26

Вот оно - "ключевое"!
КИЕВ, ВТОРНИК 08 ДЕКАБРЯ 2020 09:41
В СН рассказали о последствиях отмены ответственности судей за неправосудные решения
https://www.rbc.ua/rus/news/sn-rasskaza ... 13347.html
АВТОР: АНДРЕЙ КОЗЛОВСКИЙ, ОЛЕГ ЧЕРНЫШ
В Украине из-за решения Конституционного суда 12 декабря утратит силу статья 375 Уголовного кодекса. Она вводила ответственность судей за заведомо неправосудные решения.

Об этом говорится в материале "Работа над ошибками: как Совет разбирается с последствиями скандальных решений КСУ".

Народный депутат от партии "Слуга народа" Денис Монастырский заявил, что ответственность судей за их неправосудные решения будут отменены, а уголовные производства против них закроют.

"Я прогнозирую, что мы сможем вернуться к этому вопросу только после того, как общество увидит негативные последствия декриминализации этой статьи в ближайшие несколько месяцев", - заявил он.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 11:34

  detroytred написав:Но поёт песни красиво))

У каждого "своя правда".
Для этого существует "Верховный" и РНБО https://www.rnbo.gov.ua/ .
Для Государства и его населения - важен прежде всего конечный результат, что регламентирован Конституцией.
Для этих целей существует "Государство" и целый ряд его институтов, деятельность которых регламентирована Законами.

Именно с этой целью мною были приведены слова Алиева - "Кто у нас является субъектом международного Права и кто объектом".
Официальная трактовка.
И что для этого сделали клоуны на самокатах, под предводительством агента "Пианиста".
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Вів 08 гру, 2020 11:41, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 11:39

  Alex2007 написав:На фоне Яценюков, Самокатчиков, Шмигалей и прочих ребят, которых мы повидали за последние лет 5-7, Азіров - это глыба и величайший экономический деятель современности. :mrgreen:
После майдана была надежда небольшая, что придут люди, которые реально будут заниматься реформами и экономикой, а не всякие мародеры и псевдопатриоты с разнообразной имитацией и профанацией реформирования. Но уже такой надежды нет и в помине.
Дальше нас по-прежнему ждут кадры все хуже и хуже. :(

Это всё укладывается в одно предложение(определение).
Государственный деятель без "семьи", которого чтила бы Вся Украина.

Но при наличии такого внешнего "пресса", и внутренней продажности скота - это проблемно.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 12:34

  detroytred написав:Ну невозможно слушать этого фахивця.
*5000 мобилизованных даже не во что было одеть* --- так покажи акты проверки хотя бы одного вещсклада хотя бы одного военно-учебного заведения на 2014 год.
Где уж этих комплектов было...
И это без окружных и пр. складов.

Другое дело, что их хрен просто так "получишь" от этих вещевиков.
Зато все базары горами обмундирования забиты.

Так это прямая обязанность этого Турчинова - поднять дупу и после показательного приведения к порядку одного зампотыла с привлечением к наказанию от него и до начсклада -- мигом зашевелятся все остальные во всех ЗСУ.

Так что он не то что приказ банальны не родил по этой самой обороне, за которую отвечает лично президент, как он подчеркнул в передаче, так даже напрячься обуть-одеть, как положено, а не через волонтеров, не соизволил.
Волонтёры работали ... за него.

Но поёт песни красиво))

Эта тема прошлого уже обговорена тут десятки раз. Ни у вас, ни у кого либо на этом форуме не достаточно информации, чтобы осуждать этого человека за сделанное в то тяжелое время.
А вы, если так все знаете, лучше про сегодняшнее положение дел что-то скажите. Так лжет пастор в выложенном видео про проваленный оборонный заказ, замороженные ракетные программы, отсутствие госзаказов на боеприпасы...? Если лжет, то где именно?
Schmit
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 12:41

Schmit
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А поскольку агент "Пианист" окончательно сделал Украину окончательно объектом международного Права то стали открыто звучать иные мнения:
"Ввод российских "миротворцев" в Нагорный Карабах, а фактически его захват Россией может быть частью далеко идущего плана в стиле "я отдам Нагорный Карабах, если Турция признает Крым российским". У Путина в голове может существовать такая мысль. Но руководство Турции на это не пойдет", - заявил Муждабаев.

читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/ukraine/220416_1607415305

:?:

Вы знаете, я бы не хотел влазить в эту полемику, но хочу зазначить:
Что финансово Турция оказалась в лице одних из самых выгодополучателей от РФской агрессии в Украине, Сирии,....(Хотя США и больно ударили по статье экспорта Турции и их национальной валюте - падение лиры до 40%, и сегодня, "разгоняются тёрки" с основным кредитором Турции из ЕС - Францией)
И сегодня, это уже "космическая держава".
Со своими амбициями.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 13:19

  Schmit написав:
  detroytred написав:Ну невозможно слушать этого фахивця.
*5000 мобилизованных даже не во что было одеть* --- так покажи акты проверки хотя бы одного вещсклада хотя бы одного военно-учебного заведения на 2014 год.
Где уж этих комплектов было...
И это без окружных и пр. складов.

Другое дело, что их хрен просто так "получишь" от этих вещевиков.
Зато все базары горами обмундирования забиты.

Так это прямая обязанность этого Турчинова - поднять дупу и после показательного приведения к порядку одного зампотыла с привлечением к наказанию от него и до начсклада -- мигом зашевелятся все остальные во всех ЗСУ.

Так что он не то что приказ банальны не родил по этой самой обороне, за которую отвечает лично президент, как он подчеркнул в передаче, так даже напрячься обуть-одеть, как положено, а не через волонтеров, не соизволил.
Волонтёры работали ... за него.

Но поёт песни красиво))

Эта тема прошлого уже обговорена тут десятки раз. Ни у вас, ни у кого либо на этом форуме не достаточно информации, чтобы осуждать этого человека за сделанное в то тяжелое время.
А вы, если так все знаете, лучше про сегодняшнее положение дел что-то скажите. Так лжет пастор в выложенном видео про проваленный оборонный заказ, замороженные ракетные программы, отсутствие госзаказов на боеприпасы...? Если лжет, то где именно?

Наверное уже раз в пятый поясню: я не осуждаю Турчинова за сделанное. За сделанное. Это его выбор. Имеющий право на жизнь. И давший не самый худший результат.

Речь о другом. О его песнях. И что конкретно, на мой взгляд, не соответствует в этих песнях (объяснениях Турчинова) реалиям - на это я обращаю внимание. Приводя конкретные аргументы для этого своего взгляда: начиная с отсутствия боевых приказов и заканчивая отсутствием принуждения тыловиков обеспечить военнослужащих обмундированием, которым были забиты базары. Обмундированием со складов.
Но Турчинов поёт о солдатах в тапочках и не стреляющих...
Как причине.
Когда это следствие.

Причины же устранить должен был именно он. Начиная именно с него.
Вместо этого - "и что я мог им ответить?!" на вопрос о стрелять, когда блокируют впереди гражданские.

Что значит - "А вы, если так всё знаете"????
Я указывал на конкретные моменты.
И никогда не претендовал на всё знайство))

Лжет ли Турчинов о сегодняшнем положении - пусть показывают те, кто это утверждает. И по конкретным положениям.

Ну а очевиднейшую песню с искажением реальности я же только что выше указал. Аргументированно.
О том, что массово увольняться начали не сейчас при ЗЕ, а ещё до него. При этом Турчинове.
Приведя статью за 2018 год. С солидными аргументами (см. кто проводил исследование).
О причинах увольнения.
При так много заботящиеся Ту и Ко.
Кивающем сейчас на ЗЕ.

Ложь это от Турчинова или нет - решайте сами))
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 13:29

  Alex2007 написав: После майдана была надежда небольшая, что придут люди, которые реально будут заниматься реформами и экономикой, а не всякие мародеры и псевдопатриоты с разнообразной имитацией и профанацией реформирования. Но уже такой надежды нет и в помине.

Вы, надеюсь, шутите, или вы действительно в той 73%-й люмпенской массе, подогретой Беней и его агентами в СМИ и надеявшейся, что комедиант повысит им зарплаты и снизит тарифы :?: :shock:
Блин, то шапкокрад, то игрок членом на пианино. Кого следующий раз изберете, "уставшие и отчаявшиеся" ? :evil:
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+ И всех ковидиотов.
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 13:34

  Starikan написав:
  Alex2007 написав: После майдана была надежда небольшая, что придут люди, которые реально будут заниматься реформами и экономикой, а не всякие мародеры и псевдопатриоты с разнообразной имитацией и профанацией реформирования. Но уже такой надежды нет и в помине.

Вы, надеюсь, шутите, или вы действительно в той 73%-й люмпенской массе, подогретой Беней и его агентами в СМИ и надеявшейся, что комедиант повысит им зарплаты и снизит тарифы :?: :shock:
Блин, то шапкокрад, то игрок членом на пианино. Кого следующий раз изберете, "уставшие и отчаявшиеся" ? :evil:

Речь, насколько я понял, в тексте была и о Порошенко)))
Ведь указано "после майдана..."
detroytred
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