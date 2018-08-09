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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6862686368646865> За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00 Політичні дискусії 5.8 5 49 1. Слуга народу 2% 1 2. ОПЗЖ 4% 2 3. ЄС 43% 21 4. Батьківщина 0 0 5. За майбутнє 0 0 6. Радикальная партія 0 0 7. Партія Шарія 18% 9 8. Свобода 4% 2 9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.) 10% 5 10. Інші партії 18% 9 Всього голосів : 49 Додано: Вів 08 гру, 2020 10:44 Schmit написав: Kudrjavuy написав:



По словам пастора финансирование армии увеличено только на бумаге, на самом деле все плохо, оборонный заказ провален полностью, ракетные программы заморожены, госзаказов на боеприпасы нет, ценные кадры увольняются с армии.

Уникдима, раскажи шо кровавый все збрехав, поведай об успехах зе. По словам пастора финансирование армии увеличено только на бумаге, на самом деле все плохо, оборонный заказ провален полностью, ракетные программы заморожены, госзаказов на боеприпасы нет, ценные кадры увольняются с армии.Уникдима, раскажи шо кровавый все збрехав, поведай об успехах зе.

Розкриті чинники свідчать про те, що державні посадові особи та очолювані ними структури (перш за все з РНБО, ВРУ і КМУ) проявили байдужість, бездіяльність (а точніше пофігізм) і за кілька місяців абсолютно нічого не зробили для того, щоб стримати масовий відтік військовослужбовців різних категорій з армії.

https://petrimazepa.com/top_7_pricin_zv ... iv_z_armii

Realist14:00 09.08.2018





Ну невозможно слушать этого фахивця.

*5000 мобилизованных даже не во что было одеть* --- так покажи акты проверки хотя бы одного вещсклада хотя бы одного военно-учебного заведения на 2014 год.

Где уж этих комплектов было...

И это без окружных и пр. складов.



Другое дело, что их хрен просто так "получишь" от этих вещевиков.

Зато все базары горами обмундирования забиты.



Так это прямая обязанность этого Турчинова - поднять дупу и после показательного приведения к порядку одного зампотыла с привлечением к наказанию от него и до начсклада -- мигом зашевелятся все остальные во всех ЗСУ.



Так что он не то что приказ банальны не родил по этой самой обороне, за которую отвечает лично президент, как он подчеркнул в передаче, так даже напрячься обуть-одеть, как положено, а не через волонтеров, не соизволил.

Волонтёры работали ... за него.



Но поёт песни красиво)) Розкриті чинники свідчать про те, що державні посадові особи та очолювані ними структури (перш за все з РНБО, ВРУ і КМУ) проявили байдужість, бездіяльність (а точніше пофігізм) і за кілька місяців абсолютно нічого не зробили для того, щоб стримати масовий відтік військовослужбовців різних категорій з армії.Realist14:00 09.08.2018Ну невозможно слушать этого фахивця.*5000 мобилизованных даже не во что было одеть* --- так покажи акты проверки хотя бы одного вещсклада хотя бы одного военно-учебного заведения на 2014 год.Где уж этих комплектов было...И это без окружных и пр. складов.Другое дело, что их хрен просто так "получишь" от этих вещевиков.Зато все базары горами обмундирования забиты.Так это прямая обязанность этого Турчинова - поднять дупу и после показательного приведения к порядку одного зампотыла с привлечением к наказанию от него и до начсклада -- мигом зашевелятся все остальные во всех ЗСУ.Так что он не то что приказ банальны не родил по этой самой обороне, за которую отвечает лично президент, как он подчеркнул в передаче, так даже напрячься обуть-одеть, как положено, а не через волонтеров, не соизволил.Волонтёры работали ... за него.Но поёт песни красиво)) detroytred

Повідомлень: 23366 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1950 раз. Подякували: 3196 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 08 гру, 2020 11:07 Источники сообщают, что в ночь с 7 на 8 декабря неизвестные попали в один из кабинетов Киевского бронетанкового завода и похитили секретную документацию.

https://t.me/sheptoon/8504 Biden's Laptop Matters Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 13469 З нами з: 18.04.15 Подякував: 7408 раз. Подякували: 3538 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 08 гру, 2020 11:26



В СН рассказали о последствиях отмены ответственности судей за неправосудные решения

https://www.rbc.ua/rus/news/sn-rasskaza ... 13347.html

АВТОР: АНДРЕЙ КОЗЛОВСКИЙ, ОЛЕГ ЧЕРНЫШ

В Украине из-за решения Конституционного суда 12 декабря утратит силу статья 375 Уголовного кодекса. Она вводила ответственность судей за заведомо неправосудные решения.



Об этом говорится в материале "Работа над ошибками: как Совет разбирается с последствиями скандальных решений КСУ".



Народный депутат от партии "Слуга народа" Денис Монастырский заявил, что ответственность судей за их неправосудные решения будут отменены, а уголовные производства против них закроют.



"Я прогнозирую, что мы сможем вернуться к этому вопросу только после того, как общество увидит негативные последствия декриминализации этой статьи в ближайшие несколько месяцев", - заявил он. КИЕВ, ВТОРНИК 08 ДЕКАБРЯ 2020 09:41В СН рассказали о последствиях отмены ответственности судей за неправосудные решенияАВТОР: АНДРЕЙ КОЗЛОВСКИЙ, ОЛЕГ ЧЕРНЫШОб этом говорится в материале "Работа над ошибками: как Совет разбирается с последствиями скандальных решений КСУ".Народный депутат от партии "Слуга народа" Денис Монастырский заявил, что"Я прогнозирую, что мы сможем вернуться к этому вопросу только после того, как общество увидит негативные последствия декриминализации этой статьи в ближайшие несколько месяцев", - заявил он. Вот оно - "ключевое"! Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 8599 З нами з: 20.09.12 Подякував: 693 раз. Подякували: 880 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 08 гру, 2020 11:34 detroytred написав: Но поёт песни красиво)) Но поёт песни красиво))

У каждого "своя правда".

Для этого существует "Верховный" и РНБО https://www.rnbo.gov.ua/ .

Для Государства и его населения - важен прежде всего конечный результат, что регламентирован Конституцией.

Для этих целей существует "Государство" и целый ряд его институтов, деятельность которых регламентирована Законами.



Именно с этой целью мною были приведены слова Алиева - "Кто у нас является субъектом международного Права и кто объектом".

Официальная трактовка.

И что для этого сделали клоуны на самокатах, под предводительством агента "Пианиста". У каждого "своя правда".Для этого существует "Верховный" и РНБОДля Государства и его населения - важен прежде всего конечный результат, что регламентирован Конституцией.Для этих целей существует "Государство" и целый ряд его институтов, деятельность которых регламентирована Законами.Именно с этой целью мною были приведены слова Алиева -Официальная трактовка.И что для этого сделали клоуны на самокатах, под предводительством агента "Пианиста". Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Вів 08 гру, 2020 11:41, всього редагувалось 1 раз. Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 8599 З нами з: 20.09.12 Подякував: 693 раз. Подякували: 880 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 08 гру, 2020 11:39 Alex2007 написав: На фоне Яценюков, Самокатчиков, Шмигалей и прочих ребят, которых мы повидали за последние лет 5-7, Азіров - это глыба и величайший экономический деятель современности.

После майдана была надежда небольшая, что придут люди, которые реально будут заниматься реформами и экономикой, а не всякие мародеры и псевдопатриоты с разнообразной имитацией и профанацией реформирования. Но уже такой надежды нет и в помине.

Дальше нас по-прежнему ждут кадры все хуже и хуже. На фоне Яценюков, Самокатчиков, Шмигалей и прочих ребят, которых мы повидали за последние лет 5-7, Азіров - это глыба и величайший экономический деятель современности.После майдана была надежда небольшая, что придут люди, которые реально будут заниматься реформами и экономикой, а не всякие мародеры и псевдопатриоты с разнообразной имитацией и профанацией реформирования. Но уже такой надежды нет и в помине.Дальше нас по-прежнему ждут кадры все хуже и хуже.

Это всё укладывается в одно предложение(определение).

Государственный деятель без "семьи", которого чтила бы Вся Украина.



Но при наличии такого внешнего "пресса", и внутренней продажности скота - это проблемно. Это всё укладывается в одно предложение(определение).Но при наличии такого внешнего "пресса", и внутренней продажности скота - это проблемно. Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 8599 З нами з: 20.09.12 Подякував: 693 раз. Подякували: 880 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 08 гру, 2020 12:34 detroytred написав: Ну невозможно слушать этого фахивця.

*5000 мобилизованных даже не во что было одеть* --- так покажи акты проверки хотя бы одного вещсклада хотя бы одного военно-учебного заведения на 2014 год.

Где уж этих комплектов было...

И это без окружных и пр. складов.



Другое дело, что их хрен просто так "получишь" от этих вещевиков.

Зато все базары горами обмундирования забиты.



Так это прямая обязанность этого Турчинова - поднять дупу и после показательного приведения к порядку одного зампотыла с привлечением к наказанию от него и до начсклада -- мигом зашевелятся все остальные во всех ЗСУ.



Так что он не то что приказ банальны не родил по этой самой обороне, за которую отвечает лично президент, как он подчеркнул в передаче, так даже напрячься обуть-одеть, как положено, а не через волонтеров, не соизволил.

Волонтёры работали ... за него.



Но поёт песни красиво)) Ну невозможно слушать этого фахивця.*5000 мобилизованных даже не во что было одеть* --- так покажи акты проверки хотя бы одного вещсклада хотя бы одного военно-учебного заведения на 2014 год.Где уж этих комплектов было...И это без окружных и пр. складов.Другое дело, что их хрен просто так "получишь" от этих вещевиков.Зато все базары горами обмундирования забиты.Так это прямая обязанность этого Турчинова - поднять дупу и после показательного приведения к порядку одного зампотыла с привлечением к наказанию от него и до начсклада -- мигом зашевелятся все остальные во всех ЗСУ.Так что он не то что приказ банальны не родил по этой самой обороне, за которую отвечает лично президент, как он подчеркнул в передаче, так даже напрячься обуть-одеть, как положено, а не через волонтеров, не соизволил.Волонтёры работали ... за него.Но поёт песни красиво))

Эта тема прошлого уже обговорена тут десятки раз. Ни у вас, ни у кого либо на этом форуме не достаточно информации, чтобы осуждать этого человека за сделанное в то тяжелое время.

А вы, если так все знаете, лучше про сегодняшнее положение дел что-то скажите. Так лжет пастор в выложенном видео про проваленный оборонный заказ, замороженные ракетные программы, отсутствие госзаказов на боеприпасы...? Если лжет, то где именно? Эта тема прошлого уже обговорена тут десятки раз. Ни у вас, ни у кого либо на этом форуме не достаточно информации, чтобы осуждать этого человека за сделанное в то тяжелое время.А вы, если так все знаете, лучше про сегодняшнее положение дел что-то скажите. Так лжет пастор в выложенном видео про проваленный оборонный заказ, замороженные ракетные программы, отсутствие госзаказов на боеприпасы...? Если лжет, то где именно? Schmit

Повідомлень: 1823 З нами з: 08.09.09 Подякував: 22 раз. Подякували: 199 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 08 гру, 2020 12:41 Schmit

+



А поскольку агент "Пианист" окончательно сделал Украину окончательно объектом международного Права то стали открыто звучать иные мнения:





читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/ukraine/220416_1607415305 "Ввод российских "миротворцев" в Нагорный Карабах, а фактически его захват Россией может быть частью далеко идущего плана в стиле "я отдам Нагорный Карабах, если Турция признает Крым российским". У Путина в голове может существовать такая мысль. Но руководство Турции на это не пойдет", - заявил Муждабаев.читайте подробнее на сайте "Диалог.UA":





Вы знаете, я бы не хотел влазить в эту полемику, но хочу зазначить:

Что финансово Турция оказалась в лице одних из самых выгодополучателей от РФской агрессии в Украине, Сирии,....(Хотя США и больно ударили по статье экспорта Турции и их национальной валюте - падение лиры до 40%, и сегодня, "разгоняются тёрки" с основным кредитором Турции из ЕС - Францией)

И сегодня, это уже "космическая держава".

Со своими амбициями. А поскольку агент "Пианист" окончательно сделал Украину окончательно объектом международного Права то стали открыто звучать иные мнения:Вы знаете, я бы не хотел влазить в эту полемику, но хочу зазначить:Что финансово Турция оказалась в лице одних из самых выгодополучателей от РФской агрессии в Украине, Сирии,....(Хотя США и больно ударили по статье экспорта Турции и их национальной валюте - падение лиры до 40%, и сегодня, "разгоняются тёрки" с основным кредитором Турции из ЕС - Францией)И сегодня, это уже "космическая держава".Со своими амбициями. Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 8599 З нами з: 20.09.12 Подякував: 693 раз. Подякували: 880 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 08 гру, 2020 13:19 Schmit написав: detroytred написав: Ну невозможно слушать этого фахивця.

*5000 мобилизованных даже не во что было одеть* --- так покажи акты проверки хотя бы одного вещсклада хотя бы одного военно-учебного заведения на 2014 год.

Где уж этих комплектов было...

И это без окружных и пр. складов.



Другое дело, что их хрен просто так "получишь" от этих вещевиков.

Зато все базары горами обмундирования забиты.



Так это прямая обязанность этого Турчинова - поднять дупу и после показательного приведения к порядку одного зампотыла с привлечением к наказанию от него и до начсклада -- мигом зашевелятся все остальные во всех ЗСУ.



Так что он не то что приказ банальны не родил по этой самой обороне, за которую отвечает лично президент, как он подчеркнул в передаче, так даже напрячься обуть-одеть, как положено, а не через волонтеров, не соизволил.

Волонтёры работали ... за него.



Но поёт песни красиво)) Ну невозможно слушать этого фахивця.*5000 мобилизованных даже не во что было одеть* --- так покажи акты проверки хотя бы одного вещсклада хотя бы одного военно-учебного заведения на 2014 год.Где уж этих комплектов было...И это без окружных и пр. складов.Другое дело, что их хрен просто так "получишь" от этих вещевиков.Зато все базары горами обмундирования забиты.Так это прямая обязанность этого Турчинова - поднять дупу и после показательного приведения к порядку одного зампотыла с привлечением к наказанию от него и до начсклада -- мигом зашевелятся все остальные во всех ЗСУ.Так что он не то что приказ банальны не родил по этой самой обороне, за которую отвечает лично президент, как он подчеркнул в передаче, так даже напрячься обуть-одеть, как положено, а не через волонтеров, не соизволил.Волонтёры работали ... за него.Но поёт песни красиво))

Эта тема прошлого уже обговорена тут десятки раз. Ни у вас, ни у кого либо на этом форуме не достаточно информации, чтобы осуждать этого человека за сделанное в то тяжелое время.

А вы, если так все знаете, лучше про сегодняшнее положение дел что-то скажите. Так лжет пастор в выложенном видео про проваленный оборонный заказ, замороженные ракетные программы, отсутствие госзаказов на боеприпасы...? Если лжет, то где именно? Эта тема прошлого уже обговорена тут десятки раз. Ни у вас, ни у кого либо на этом форуме не достаточно информации, чтобы осуждать этого человека за сделанное в то тяжелое время.А вы, если так все знаете, лучше про сегодняшнее положение дел что-то скажите. Так лжет пастор в выложенном видео про проваленный оборонный заказ, замороженные ракетные программы, отсутствие госзаказов на боеприпасы...? Если лжет, то где именно?

Наверное уже раз в пятый поясню: я не осуждаю Турчинова за сделанное. За сделанное. Это его выбор. Имеющий право на жизнь. И давший не самый худший результат.



Речь о другом. О его песнях. И что конкретно, на мой взгляд, не соответствует в этих песнях (объяснениях Турчинова) реалиям - на это я обращаю внимание. Приводя конкретные аргументы для этого своего взгляда: начиная с отсутствия боевых приказов и заканчивая отсутствием принуждения тыловиков обеспечить военнослужащих обмундированием, которым были забиты базары. Обмундированием со складов.

Но Турчинов поёт о солдатах в тапочках и не стреляющих...

Как причине.

Когда это следствие.



Причины же устранить должен был именно он. Начиная именно с него.

Вместо этого - "и что я мог им ответить?!" на вопрос о стрелять, когда блокируют впереди гражданские.



Что значит - "А вы, если так всё знаете"????

Я указывал на конкретные моменты.

И никогда не претендовал на всё знайство))



Лжет ли Турчинов о сегодняшнем положении - пусть показывают те, кто это утверждает. И по конкретным положениям.



Ну а очевиднейшую песню с искажением реальности я же только что выше указал. Аргументированно.

О том, что массово увольняться начали не сейчас при ЗЕ, а ещё до него. При этом Турчинове.

Приведя статью за 2018 год. С солидными аргументами (см. кто проводил исследование).

О причинах увольнения.

При так много заботящиеся Ту и Ко.

Кивающем сейчас на ЗЕ.



Ложь это от Турчинова или нет - решайте сами)) Наверное уже раз в пятый поясню: я не осуждаю Турчинова за сделанное. За сделанное. Это его выбор. Имеющий право на жизнь. И давший не самый худший результат.Речь о другом. О его песнях. И что конкретно, на мой взгляд, не соответствует в этих песнях (объяснениях Турчинова) реалиям - на это я обращаю внимание. Приводя конкретные аргументы для этого своего взгляда: начиная с отсутствия боевых приказов и заканчивая отсутствием принуждения тыловиков обеспечить военнослужащих обмундированием, которым были забиты базары. Обмундированием со складов.Но Турчинов поёт о солдатах в тапочках и не стреляющих...Как причине.Когда это следствие.Причины же устранить должен был именно он. Начиная именно с него.Вместо этого - "и что я мог им ответить?!" на вопрос о стрелять, когда блокируют впереди гражданские.Что значит - "А вы, если так всё знаете"????Я указывал на конкретные моменты.И никогда не претендовал на всё знайство))Лжет ли Турчинов о сегодняшнем положении - пусть показывают те, кто это утверждает. И по конкретным положениям.Ну а очевиднейшую песню с искажением реальности я же только что выше указал. Аргументированно.О том, что массово увольняться начали не сейчас при ЗЕ, а ещё до него. При этом Турчинове.Приведя статью за 2018 год. С солидными аргументами (см. кто проводил исследование).О причинах увольнения.При так много заботящиеся Ту и Ко.Кивающем сейчас на ЗЕ.Ложь это от Турчинова или нет - решайте сами)) detroytred

Повідомлень: 23366 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1950 раз. Подякували: 3196 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 08 гру, 2020 13:29 Alex2007 написав: После майдана была надежда небольшая, что придут люди, которые реально будут заниматься реформами и экономикой, а не всякие мародеры и псевдопатриоты с разнообразной имитацией и профанацией реформирования. Но уже такой надежды нет и в помине. После майдана была надежда небольшая, что придут люди, которые реально будут заниматься реформами и экономикой, а не всякие мародеры и псевдопатриоты с разнообразной имитацией и профанацией реформирования. Но уже такой надежды нет и в помине.

Вы, надеюсь, шутите, или вы действительно в той 73%-й люмпенской массе, подогретой Беней и его агентами в СМИ и надеявшейся, что комедиант повысит им зарплаты и снизит тарифы

Блин, то шапкокрад, то игрок членом на пианино. Кого следующий раз изберете, "уставшие и отчаявшиеся" ? Вы, надеюсь, шутите, или вы действительно в той 73%-й люмпенской массе, подогретой Беней и его агентами в СМИ и надеявшейся, что комедиант повысит им зарплаты и снизит тарифыБлин, то шапкокрад, то игрок членом на пианино. Кого следующий раз изберете, "уставшие и отчаявшиеся" ? Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.

Не читаю загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+ И всех ковидиотов. Starikan 2 Повідомлень: 17815 З нами з: 12.10.11 Подякував: 2039 раз. Подякували: 2895 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 08 гру, 2020 13:34 Starikan написав: Alex2007 написав: После майдана была надежда небольшая, что придут люди, которые реально будут заниматься реформами и экономикой, а не всякие мародеры и псевдопатриоты с разнообразной имитацией и профанацией реформирования. Но уже такой надежды нет и в помине. После майдана была надежда небольшая, что придут люди, которые реально будут заниматься реформами и экономикой, а не всякие мародеры и псевдопатриоты с разнообразной имитацией и профанацией реформирования. Но уже такой надежды нет и в помине.

Вы, надеюсь, шутите, или вы действительно в той 73%-й люмпенской массе, подогретой Беней и его агентами в СМИ и надеявшейся, что комедиант повысит им зарплаты и снизит тарифы

Блин, то шапкокрад, то игрок членом на пианино. Кого следующий раз изберете, "уставшие и отчаявшиеся" ? Вы, надеюсь, шутите, или вы действительно в той 73%-й люмпенской массе, подогретой Беней и его агентами в СМИ и надеявшейся, что комедиант повысит им зарплаты и снизит тарифыБлин, то шапкокрад, то игрок членом на пианино. Кого следующий раз изберете, "уставшие и отчаявшиеся" ?

Речь, насколько я понял, в тексте была и о Порошенко)))

Ведь указано "после майдана..." Речь, насколько я понял, в тексте была и о Порошенко)))Ведь указано "после майдана..." detroytred

Повідомлень: 23366 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1950 раз. Подякували: 3196 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6862686368646865> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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