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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 08 гру, 2020 13:38
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Додано: Вів 08 гру, 2020 14:06
Хіба ревуть воли, як ясла повні?
detroytred написав: Starikan написав: Alex2007 написав:
После майдана была надежда небольшая, что придут люди, которые реально будут заниматься реформами и экономикой, а не всякие мародеры и псевдопатриоты с разнообразной имитацией и профанацией реформирования. Но уже такой надежды нет и в помине.
Вы, надеюсь, шутите, или вы действительно в той 73%-й люмпенской массе, подогретой Беней и его агентами в СМИ и надеявшейся, что комедиант повысит им зарплаты и снизит тарифы
Блин, то шапкокрад, то игрок членом на пианино. Кого следующий раз изберете, "уставшие и отчаявшиеся" ?
Речь, насколько я понял, в тексте была и о Порошенко)))
Ведь указано "после майдана..."
Панас Мирний, І.Я.Рудченко
Востаннє редагувалось Kudrjavuy
в Вів 08 гру, 2020 14:09, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Додано: Вів 08 гру, 2020 14:08
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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