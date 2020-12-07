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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6862686368646865

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00

Політичні дискусії 5.8 5 49
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
4%
2
3. ЄС
43%
21
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
18%
9
8. Свобода
4%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
10%
5
10. Інші партії
18%
9
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 13:38

Schmit
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 14:06

  detroytred написав:
  Starikan написав:
  Alex2007 написав: После майдана была надежда небольшая, что придут люди, которые реально будут заниматься реформами и экономикой, а не всякие мародеры и псевдопатриоты с разнообразной имитацией и профанацией реформирования. Но уже такой надежды нет и в помине.

Вы, надеюсь, шутите, или вы действительно в той 73%-й люмпенской массе, подогретой Беней и его агентами в СМИ и надеявшейся, что комедиант повысит им зарплаты и снизит тарифы :?: :shock:
Блин, то шапкокрад, то игрок членом на пианино. Кого следующий раз изберете, "уставшие и отчаявшиеся" ? :evil:

Речь, насколько я понял, в тексте была и о Порошенко)))
Ведь указано "после майдана..."

Хіба ревуть воли, як ясла повні?
Панас Мирний, І.Я.Рудченко
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Вів 08 гру, 2020 14:09, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 14:08

Schmit
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Мало, кто себе позволит говорить прямым текстом.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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