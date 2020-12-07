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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6862686368646865

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00

Політичні дискусії 5.8 5 49
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
4%
2
3. ЄС
43%
21
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
18%
9
8. Свобода
4%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
10%
5
10. Інші партії
18%
9
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 13:38

Schmit
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 14:06

  detroytred написав:
  Starikan написав:
  Alex2007 написав: После майдана была надежда небольшая, что придут люди, которые реально будут заниматься реформами и экономикой, а не всякие мародеры и псевдопатриоты с разнообразной имитацией и профанацией реформирования. Но уже такой надежды нет и в помине.

Вы, надеюсь, шутите, или вы действительно в той 73%-й люмпенской массе, подогретой Беней и его агентами в СМИ и надеявшейся, что комедиант повысит им зарплаты и снизит тарифы :?: :shock:
Блин, то шапкокрад, то игрок членом на пианино. Кого следующий раз изберете, "уставшие и отчаявшиеся" ? :evil:

Речь, насколько я понял, в тексте была и о Порошенко)))
Ведь указано "после майдана..."

Хіба ревуть воли, як ясла повні?
Панас Мирний, І.Я.Рудченко
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Вів 08 гру, 2020 14:09, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 14:08

Schmit
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Теле канал "НАШ" с Москалём. https://www.youtube.com/watch?v=ghPTZxb0L6U

Сам канал, как и его собственник - стрёмный, но мнение Москаля - достойно внимания.
Мало, кто себе позволит говорить прямым текстом.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 18:16

Кратко. 2020-12-08

Кратко. 2020-12-08

1) Оккупанты блокируют переход на пяти КПВВ на Донбассе - штаб
Российские наемники заблокировали пропуск на пяти контрольно-пропускных пунктах – "Счастье", "Золотое", "Гнутовое", "Майорское", "Марьинка". Граждане линию разграничения не пересекали

2) Янукович хочет участвовать в суде по делу о массовых расстрелах на Майдане - адвокаты
По словам адвокатов, экс-президент обратился суд с требованием обеспечить его личное участие в процессе путем видеоконференции

О, как. До этого сидел в норе и не отсвечивал, а тут "требования" выдвигает.
Явно в РФ шота задумали. Через Януковича сольют тонны отборнейшего информационного дерьма
А то от Деркача и Жвании никакого толку

3) Разведчик подтвердил в Раде спецоперацию по ЧВК Вагнера, которой у ОП "не было" – Бутусов
По словам журналиста, перед нардепами выступал "полковник Ю.", который являлся руководителем спецоперации

Бутусов принял предложение Минобороны о работе и опубликовал свою программу

4) Венедиктова отказалась открывать дело против депутата за кнопкодавство – ЧЕСНО
Генпрокурор обосновала, что якобы был нарушен порядок подачи заявления

То 200% прокурору УПК мешает, а тут другие юридические документы очень даже помогают быть слепой

5) По статье о госизмене. У Венедиктовой открыли дело против Дубинского – ЦПК
Офис генерального прокурора Ирины Венедиктовой открыл уголовное дело по ч.1 статьи 111 УК (Государственная измена) против нардепа от Слуги народа Александра Дубинского
...
Вчера в ЦПК заявили, что Печерский суд обязал Венедиктову открыть дела против Деркача и Дубинского. Сам нардеп заявил, что эта информация "фейк"
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 18:27

Re: Політичні дискусії

08.12.20 14:35 Основной удар из-за отмены уголовной ответственности судей за неправосудные решения будет нанесен по делам Майдана, - адвокат Маселко
https://censor.net/ru/news/3235665/osno ... et_nanesen
Основной удар из-за отмены уголовной ответственности судей за неправосудные решения будет нанесен по делам Майдана, - адвокат Маселко Отмена статьи Уголовного кодекса Украины об уголовной ответственности судей за заведомо неправосудные решения приведет к катастрофическим последствиям. Основной удар будет нанесен по так называемым делам Майдана.
По решению Конституционного Суда, статья 375 УК признана неконституционной, она потеряет силу 12 декабря, и все уголовные дела против "неправосудных судей" будут закрыты,

Как считает адвокат Роман Маселко, это приведет к катастрофическим последствиям. По его словам, могут закрыть около 120 уголовных дел против судей Майдана, а также дела против судей Окружного админсуда Киева.

"Ключевое последствие - это ощущение безнаказанности для судей. Раньше была эта статья, которая хоть с трудом, но применялась, теперь же судьи могут выносить абсолютно любые беззаконные решения, максимум что им грозит - увольнение", - отметил Маселко.

Он также уверен, что статью отменили потому, что в последние годы появились условия для ее применения.

Во :shock: !
А я то дурак, старый, думал счёт выставили, больше 12 ярдов, от которых не отвертеться .... при чём наличкой.
- Косить под идиотов уже невозможно.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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