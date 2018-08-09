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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6862686368646865

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00

Політичні дискусії 5.8 5 49
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
4%
2
3. ЄС
43%
21
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
18%
9
8. Свобода
4%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
10%
5
10. Інші партії
18%
9
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 13:38

Schmit
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 14:06

  detroytred написав:
  Starikan написав:
  Alex2007 написав: После майдана была надежда небольшая, что придут люди, которые реально будут заниматься реформами и экономикой, а не всякие мародеры и псевдопатриоты с разнообразной имитацией и профанацией реформирования. Но уже такой надежды нет и в помине.

Вы, надеюсь, шутите, или вы действительно в той 73%-й люмпенской массе, подогретой Беней и его агентами в СМИ и надеявшейся, что комедиант повысит им зарплаты и снизит тарифы :?: :shock:
Блин, то шапкокрад, то игрок членом на пианино. Кого следующий раз изберете, "уставшие и отчаявшиеся" ? :evil:

Речь, насколько я понял, в тексте была и о Порошенко)))
Ведь указано "после майдана..."

Хіба ревуть воли, як ясла повні?
Панас Мирний, І.Я.Рудченко
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Вів 08 гру, 2020 14:09, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 14:08

Schmit
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Теле канал "НАШ" с Москалём. https://www.youtube.com/watch?v=ghPTZxb0L6U

Сам канал, как и его собственник - стрёмный, но мнение Москаля - достойно внимания.
Мало, кто себе позволит говорить прямым текстом.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 18:16

Кратко. 2020-12-08

Кратко. 2020-12-08

1) Оккупанты блокируют переход на пяти КПВВ на Донбассе - штаб
Российские наемники заблокировали пропуск на пяти контрольно-пропускных пунктах – "Счастье", "Золотое", "Гнутовое", "Майорское", "Марьинка". Граждане линию разграничения не пересекали

2) Янукович хочет участвовать в суде по делу о массовых расстрелах на Майдане - адвокаты
По словам адвокатов, экс-президент обратился суд с требованием обеспечить его личное участие в процессе путем видеоконференции

О, как. До этого сидел в норе и не отсвечивал, а тут "требования" выдвигает.
Явно в РФ шота задумали. Через Януковича сольют тонны отборнейшего информационного дерьма
А то от Деркача и Жвании никакого толку

3) Разведчик подтвердил в Раде спецоперацию по ЧВК Вагнера, которой у ОП "не было" – Бутусов
По словам журналиста, перед нардепами выступал "полковник Ю.", который являлся руководителем спецоперации

Бутусов принял предложение Минобороны о работе и опубликовал свою программу

4) Венедиктова отказалась открывать дело против депутата за кнопкодавство – ЧЕСНО
Генпрокурор обосновала, что якобы был нарушен порядок подачи заявления

То 200% прокурору УПК мешает, а тут другие юридические документы очень даже помогают быть слепой

5) По статье о госизмене. У Венедиктовой открыли дело против Дубинского – ЦПК
Офис генерального прокурора Ирины Венедиктовой открыл уголовное дело по ч.1 статьи 111 УК (Государственная измена) против нардепа от Слуги народа Александра Дубинского
...
Вчера в ЦПК заявили, что Печерский суд обязал Венедиктову открыть дела против Деркача и Дубинского. Сам нардеп заявил, что эта информация "фейк"
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 19:32

Re: Політичні дискусії

Министр ЛНР отправила дочь учиться во Францию. А ты будешь жить и мучаться в "дыре"


А также, "умничка" Елена Бондаренко отправила свою дочь в США

Но подобные "умнички" нам предлагают только "русский мир"
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 21:39

  Starikan написав:
  Alex2007 написав: После майдана была надежда небольшая, что придут люди, которые реально будут заниматься реформами и экономикой, а не всякие мародеры и псевдопатриоты с разнообразной имитацией и профанацией реформирования. Но уже такой надежды нет и в помине.

Вы, надеюсь, шутите, или вы действительно в той 73%-й люмпенской массе, подогретой Беней и его агентами в СМИ и надеявшейся, что комедиант повысит им зарплаты и снизит тарифы :?: :shock:
Блин, то шапкокрад, то игрок членом на пианино. Кого следующий раз изберете, "уставшие и отчаявшиеся" ? :evil:


Сразу после майдана 2014, как заметил detroytred.
И имел ввиду 5-того гетьмана - предполагал, что он будет как-то поумнее в целом и по-разумнее разруливать ситуации, будет рішуче давать по рукам оборзевшим казнокрадам и всякой шобле и войдет в историю в каком-то однозначно положительном плане (кстати, первые года 1.5 - 2 его деятельности в главном кресле я относился к нему вполне себе более менее нормально и старался не обращать внимания на негатив относительно него, хотя он уже тогда был - "ну то мабуть вороги"). А потом получился какой-то разнос :?
А насчет 6-того нынешнего - так от него я ничего особого и не ждал и не жду; и об этом говорил перед выборами 1.5 года назад.
Следующий раз - возникает вообще бооооольшой вопрос, а стоит ли вообще принимать участие в этих всех постановках под названием выборы. Народ толком ничего не решает и изменить ситуацию в корне пока не способен. Даже, как показывают выборы у наших американских друзей, а что говорить про Украину - кого поставят, распиарят, тот и будет, а если в кресле будет дерзить "вышестоящим людям", то быстро найдут для него оздоровительное решение :roll:
Alex2007
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 22:15

  detroytred написав:
  Schmit написав:
  Kudrjavuy написав:

По словам пастора финансирование армии увеличено только на бумаге, на самом деле все плохо, оборонный заказ провален полностью, ракетные программы заморожены, госзаказов на боеприпасы нет, ценные кадры увольняются с армии.
Уникдима, раскажи шо кровавый все збрехав, поведай об успехах зе.

Розкриті чинники свідчать про те, що державні посадові особи та очолювані ними структури (перш за все з РНБО, ВРУ і КМУ) проявили байдужість, бездіяльність (а точніше пофігізм) і за кілька місяців абсолютно нічого не зробили для того, щоб стримати масовий відтік військовослужбовців різних категорій з армії.
https://petrimazepa.com/top_7_pricin_zv ... iv_z_armii
Realist14:00 09.08.2018


Ну невозможно слушать этого фахивця.
*5000 мобилизованных даже не во что было одеть* --- так покажи акты проверки хотя бы одного вещсклада хотя бы одного военно-учебного заведения на 2014 год.
Где уж этих комплектов было...
И это без окружных и пр. складов.

Другое дело, что их хрен просто так "получишь" от этих вещевиков.
Зато все базары горами обмундирования забиты.

Так это прямая обязанность этого Турчинова - поднять дупу и после показательного приведения к порядку одного зампотыла с привлечением к наказанию от него и до начсклада -- мигом зашевелятся все остальные во всех ЗСУ.

Так что он не то что приказ банальны не родил по этой самой обороне, за которую отвечает лично президент, как он подчеркнул в передаче, так даже напрячься обуть-одеть, как положено, а не через волонтеров, не соизволил.
Волонтёры работали ... за него.

Но поёт песни красиво))

https://censor.net/ru/news/3235770/est_ ... ii_glavkom
08.12.20 20:42 Есть вопросы к должностным лицам, отвечающим за закупку вооружения и техники для армии, - главком ВСУ Хомчак

"Есть вопрос к тем должностным лицам, которые отвечают за закупку ОВТ и не только. То производитель не готов предоставить продукцию, соответствующую нашим техническим требованиям, то "не вписывается" в сроки поставки, то еще что-то. Не раз приходилось вносить изменения в ГОЗ, заказывать что-то другое. Так, в этом году мы получили БТР-4, которые должны были нам поставить еще в прошлом году", - пояснил Хомчак..

Главком ВСУ добавил, что сейчас речь о массовом перевооружении армии, о полном перевооружении бригад, к сожалению, не идет.Источник: https://censor.net/ru/n3235770


Достаточно интересное интерьвю сейчас в прямом эфире от Матиоса вновь на теле канале "НАШ".
- Идеологически правильно работает канал - не более 30% заказухи. Хотя на сегодня, любая действительность - чернуха.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Вів 08 гру, 2020 22:57, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 22:49

  Alex2007 написав: Сразу после майдана 2014, как заметил detroytred.

Прошу прощения, протупил. Возраст.
Пост удалил.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+ И всех ковидиотов.
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 23:08

  Schmit написав:

Богдана це рівень саморобок сирійських ребелів, в такому вигляді вона не потрібна.
А порівнювати її з Даною може лише дилетант.
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 23:29

Re: Політичні дискусії

Команды ПСЖ и «Истанбул» ушли с поля в матче последнего тура Лиги чемпионов из-за расистских оскорблений четвертого судьи.
Матч был прерван в первом тайме при счете 0:0 после того, как резервный арбитр Себастьян Чолтеску назвал помощника тренера турецкой команды Пьера Вебо «негром». После этого к нему подбежал нападающий «Истанбула» Демба Ба и выразил свое недовольство. Он покинул поле, за ним последовали игроки обоих клубов.
:D
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