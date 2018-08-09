Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Alex2007 написав: После майдана была надежда небольшая, что придут люди, которые реально будут заниматься реформами и экономикой, а не всякие мародеры и псевдопатриоты с разнообразной имитацией и профанацией реформирования. Но уже такой надежды нет и в помине.
Вы, надеюсь, шутите, или вы действительно в той 73%-й люмпенской массе, подогретой Беней и его агентами в СМИ и надеявшейся, что комедиант повысит им зарплаты и снизит тарифы Блин, то шапкокрад, то игрок членом на пианино. Кого следующий раз изберете, "уставшие и отчаявшиеся" ?
Речь, насколько я понял, в тексте была и о Порошенко))) Ведь указано "после майдана..."
Хіба ревуть воли, як ясла повні? Панас Мирний, І.Я.Рудченко
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Вів 08 гру, 2020 14:09, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Сам канал, как и его собственник - стрёмный, но мнение Москаля - достойно внимания. Мало, кто себе позволит говорить прямым текстом.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
По словам адвокатов, экс-президент обратился суд с требованием обеспечить его личное участие в процессе путем видеоконференции
О, как. До этого сидел в норе и не отсвечивал, а тут "требования" выдвигает. Явно в РФ шота задумали. Через Януковича сольют тонны отборнейшего информационного дерьма А то от Деркача и Жвании никакого толку
Офис генерального прокурора Ирины Венедиктовой открыл уголовное дело по ч.1 статьи 111 УК (Государственная измена) против нардепа от Слуги народа Александра Дубинского ... Вчера в ЦПК заявили, что Печерский суд обязал Венедиктову открыть дела против Деркача и Дубинского. Сам нардеп заявил, что эта информация "фейк"
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Alex2007 написав: После майдана была надежда небольшая, что придут люди, которые реально будут заниматься реформами и экономикой, а не всякие мародеры и псевдопатриоты с разнообразной имитацией и профанацией реформирования. Но уже такой надежды нет и в помине.
Вы, надеюсь, шутите, или вы действительно в той 73%-й люмпенской массе, подогретой Беней и его агентами в СМИ и надеявшейся, что комедиант повысит им зарплаты и снизит тарифы Блин, то шапкокрад, то игрок членом на пианино. Кого следующий раз изберете, "уставшие и отчаявшиеся" ?
Сразу после майдана 2014, как заметил detroytred. И имел ввиду 5-того гетьмана - предполагал, что он будет как-то поумнее в целом и по-разумнее разруливать ситуации, будет рішуче давать по рукам оборзевшим казнокрадам и всякой шобле и войдет в историю в каком-то однозначно положительном плане (кстати, первые года 1.5 - 2 его деятельности в главном кресле я относился к нему вполне себе более менее нормально и старался не обращать внимания на негатив относительно него, хотя он уже тогда был - "ну то мабуть вороги"). А потом получился какой-то разнос А насчет 6-того нынешнего - так от него я ничего особого и не ждал и не жду; и об этом говорил перед выборами 1.5 года назад. Следующий раз - возникает вообще бооооольшой вопрос, а стоит ли вообще принимать участие в этих всех постановках под названием выборы. Народ толком ничего не решает и изменить ситуацию в корне пока не способен. Даже, как показывают выборы у наших американских друзей, а что говорить про Украину - кого поставят, распиарят, тот и будет, а если в кресле будет дерзить "вышестоящим людям", то быстро найдут для него оздоровительное решение
По словам пастора финансирование армии увеличено только на бумаге, на самом деле все плохо, оборонный заказ провален полностью, ракетные программы заморожены, госзаказов на боеприпасы нет, ценные кадры увольняются с армии. Уникдима, раскажи шо кровавый все збрехав, поведай об успехах зе.
Розкриті чинники свідчать про те, що державні посадові особи та очолювані ними структури (перш за все з РНБО, ВРУ і КМУ) проявили байдужість, бездіяльність (а точніше пофігізм) і за кілька місяців абсолютно нічого не зробили для того, щоб стримати масовий відтік військовослужбовців різних категорій з армії. https://petrimazepa.com/top_7_pricin_zv ... iv_z_armii Realist14:00 09.08.2018
Ну невозможно слушать этого фахивця. *5000 мобилизованных даже не во что было одеть* --- так покажи акты проверки хотя бы одного вещсклада хотя бы одного военно-учебного заведения на 2014 год. Где уж этих комплектов было... И это без окружных и пр. складов.
Другое дело, что их хрен просто так "получишь" от этих вещевиков. Зато все базары горами обмундирования забиты.
Так это прямая обязанность этого Турчинова - поднять дупу и после показательного приведения к порядку одного зампотыла с привлечением к наказанию от него и до начсклада -- мигом зашевелятся все остальные во всех ЗСУ.
Так что он не то что приказ банальны не родил по этой самой обороне, за которую отвечает лично президент, как он подчеркнул в передаче, так даже напрячься обуть-одеть, как положено, а не через волонтеров, не соизволил. Волонтёры работали ... за него.
08.12.20 20:42 Есть вопросы к должностным лицам, отвечающим за закупку вооружения и техники для армии, - главком ВСУ Хомчак
"Есть вопрос к тем должностным лицам, которые отвечают за закупку ОВТ и не только. То производитель не готов предоставить продукцию, соответствующую нашим техническим требованиям, то "не вписывается" в сроки поставки, то еще что-то. Не раз приходилось вносить изменения в ГОЗ, заказывать что-то другое. Так, в этом году мы получили БТР-4, которые должны были нам поставить еще в прошлом году", - пояснил Хомчак..
Главком ВСУ добавил, что сейчас речь о массовом перевооружении армии, о полном перевооружении бригад, к сожалению, не идет.Источник: https://censor.net/ru/n3235770
Достаточно интересное интерьвю сейчас в прямом эфире от Матиоса вновь на теле канале "НАШ". - Идеологически правильно работает канал - не более 30% заказухи. Хотя на сегодня, любая действительность - чернуха.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Вів 08 гру, 2020 22:57, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Alex2007 написав: Сразу после майдана 2014, как заметил detroytred.
Прошу прощения, протупил. Возраст. Пост удалил.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров. Не читаю загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+ И всех ковидиотов.
Команды ПСЖ и «Истанбул» ушли с поля в матче последнего тура Лиги чемпионов из-за расистских оскорблений четвертого судьи. Матч был прерван в первом тайме при счете 0:0 после того, как резервный арбитр Себастьян Чолтеску назвал помощника тренера турецкой команды Пьера Вебо «негром». После этого к нему подбежал нападающий «Истанбула» Демба Ба и выразил свое недовольство. Он покинул поле, за ним последовали игроки обоих клубов.
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