Додано: Вів 08 гру, 2020 21:39

Starikan написав: Alex2007 написав: После майдана была надежда небольшая, что придут люди, которые реально будут заниматься реформами и экономикой, а не всякие мародеры и псевдопатриоты с разнообразной имитацией и профанацией реформирования. Но уже такой надежды нет и в помине. была надежда небольшая, что придут люди, которые реально будут заниматься реформами и экономикой, а не всякие мародеры и псевдопатриоты с разнообразной имитацией и профанацией реформирования. Но уже такой надежды нет и в помине.

Вы, надеюсь, шутите, или вы действительно в той 73%-й люмпенской массе, подогретой Беней и его агентами в СМИ и надеявшейся, что комедиант повысит им зарплаты и снизит тарифы

Блин, то шапкокрад, то игрок членом на пианино. Кого следующий раз изберете, "уставшие и отчаявшиеся" ? Вы, надеюсь, шутите, или вы действительно в той 73%-й люмпенской массе, подогретой Беней и его агентами в СМИ и надеявшейся, что комедиант повысит им зарплаты и снизит тарифыБлин, то шапкокрад, то игрок членом на пианино. Кого следующий раз изберете, "уставшие и отчаявшиеся" ?

, как заметилИ имел ввиду-того гетьмана - предполагал, что он будет как-то поумнее в целом и по-разумнее разруливать ситуации, будет рішуче давать по рукам оборзевшим казнокрадам и всякой шобле и войдет в историю в каком-то однозначно положительном плане (кстати, первые года 1.5 - 2 его деятельности в главном кресле я относился к нему вполне себе более менее нормально и старался не обращать внимания на негатив относительно него, хотя он уже тогда был - "ну то мабуть вороги"). А потом получился какой-то разносА насчет 6-того нынешнего - так от него я ничего особого и не ждал и не жду; и об этом говорил перед выборами 1.5 года назад.Следующий раз - возникает вообще бооооольшой вопрос, а стоит ли вообще принимать участие в этих всех постановках под названием выборы. Народ толком ничего не решает и изменить ситуацию в корне пока не способен. Даже, как показывают выборы у наших американских друзей, а что говорить про Украину - кого поставят, распиарят, тот и будет, а если в кресле будет дерзить "вышестоящим людям", то быстро найдут для него оздоровительное решение