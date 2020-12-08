Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Alex2007 написав: После майдана была надежда небольшая, что придут люди, которые реально будут заниматься реформами и экономикой, а не всякие мародеры и псевдопатриоты с разнообразной имитацией и профанацией реформирования. Но уже такой надежды нет и в помине.
Вы, надеюсь, шутите, или вы действительно в той 73%-й люмпенской массе, подогретой Беней и его агентами в СМИ и надеявшейся, что комедиант повысит им зарплаты и снизит тарифы Блин, то шапкокрад, то игрок членом на пианино. Кого следующий раз изберете, "уставшие и отчаявшиеся" ?
Речь, насколько я понял, в тексте была и о Порошенко))) Ведь указано "после майдана..."
Хіба ревуть воли, як ясла повні? Панас Мирний, І.Я.Рудченко
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Вів 08 гру, 2020 14:09, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Сам канал, как и его собственник - стрёмный, но мнение Москаля - достойно внимания. Мало, кто себе позволит говорить прямым текстом.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
По словам адвокатов, экс-президент обратился суд с требованием обеспечить его личное участие в процессе путем видеоконференции
О, как. До этого сидел в норе и не отсвечивал, а тут "требования" выдвигает. Явно в РФ шота задумали. Через Януковича сольют тонны отборнейшего информационного дерьма А то от Деркача и Жвании никакого толку
Офис генерального прокурора Ирины Венедиктовой открыл уголовное дело по ч.1 статьи 111 УК (Государственная измена) против нардепа от Слуги народа Александра Дубинского ... Вчера в ЦПК заявили, что Печерский суд обязал Венедиктову открыть дела против Деркача и Дубинского. Сам нардеп заявил, что эта информация "фейк"
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Alex2007 написав: После майдана была надежда небольшая, что придут люди, которые реально будут заниматься реформами и экономикой, а не всякие мародеры и псевдопатриоты с разнообразной имитацией и профанацией реформирования. Но уже такой надежды нет и в помине.
Вы, надеюсь, шутите, или вы действительно в той 73%-й люмпенской массе, подогретой Беней и его агентами в СМИ и надеявшейся, что комедиант повысит им зарплаты и снизит тарифы Блин, то шапкокрад, то игрок членом на пианино. Кого следующий раз изберете, "уставшие и отчаявшиеся" ?
Сразу после майдана 2014, как заметил detroytred. И имел ввиду 5-того гетьмана - предполагал, что он будет как-то поумнее в целом и по-разумнее разруливать ситуации, будет рішуче давать по рукам оборзевшим казнокрадам и всякой шобле и войдет в историю в каком-то однозначно положительном плане (кстати, первые года 1.5 - 2 его деятельности в главном кресле я относился к нему вполне себе более менее нормально и старался не обращать внимания на негатив относительно него, хотя он уже тогда был - "ну то мабуть вороги"). А потом получился какой-то разнос А насчет 6-того нынешнего - так от него я ничего особого и не ждал и не жду; и об этом говорил перед выборами 1.5 года назад. Следующий раз - возникает вообще бооооольшой вопрос, а стоит ли вообще принимать участие в этих всех постановках под названием выборы. Народ толком ничего не решает и изменить ситуацию в корне пока не способен. Даже, как показывают выборы у наших американских друзей, а что говорить про Украину - кого поставят, распиарят, тот и будет, а если в кресле будет дерзить "вышестоящим людям", то быстро найдут для него оздоровительное решение
Alex2007 написав: Сразу после майдана 2014, как заметил detroytred.
Прошу прощения, протупил. Возраст. Пост удалил.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров. Не читаю загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+ И всех ковидиотов.
Команды ПСЖ и «Истанбул» ушли с поля в матче последнего тура Лиги чемпионов из-за расистских оскорблений четвертого судьи. Матч был прерван в первом тайме при счете 0:0 после того, как резервный арбитр Себастьян Чолтеску назвал помощника тренера турецкой команды Пьера Вебо «негром». После этого к нему подбежал нападающий «Истанбула» Демба Ба и выразил свое недовольство. Он покинул поле, за ним последовали игроки обоих клубов.
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