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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6863686468656866

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00

Політичні дискусії 5.8 5 49
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
4%
2
3. ЄС
43%
21
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
18%
9
8. Свобода
4%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
10%
5
10. Інші партії
18%
9
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 11:46

Взгляд на процессы с низу:
1. "Война":
Зустрів знайомого, який служить у зоні ООС (АТО.)
- Ну, як там у вас на війні?
- А ніякої війни нема.
- Ну, як, ми ж чуємо: щодня - обстріли, є поранені і вбиті…
- Це є. Але війни нема. Бо війна - це коли обидві сторони стріляють, з обох сторін є вбиті і поранені. А тут стріляє лише одна сторона, російська, а гинуть лише з нашої, української сторони.
- Але ж є обмін військовополоненими!
- Ні. Військовополоненими є лише наші, а їхні - це диверсанти, Виконали завдання, вбили кого нада, підірвали що треба - і повертаються. Якщо не самі, то наша влада поверне, за мир і дружбу. Так що, це не війна.
Це каральна операція проти українців

2. Украина - "Экономика"
-Укроборонпром - банкрут (з 103 нині діючих підприємств Міноборони 55 вже занепали. А саме: 43 перебувають у стані припинення роботи, 9 вже припинили, а щодо трьох порушено справу про банкрутство в 2020р._

-Південмаш - банкрут
-Нафтогаз - банкрут
-Енергоатом - банкрут,
-АЕС - на грані...
-МАУ -на грані...
-Ексімбанк - банкрут
-КРАЗ - банкрут
-Загальна кількість банкрутств підприємств в 2020 - 400
«Укрзалізниця»- в критичному фінансовому становищі
-МОЗ - без грошей,
-МОН - без грошей
-Ракетобудування - без грошей
-Найбільший суднобудівні заводи в Україні -давно банкрути
-90 комерцбанків - вже збанкрутіли
-ФГВО їх активи розбазарює (продає) за 5% вартості
-Пенсійний Фонд - багато мільярдна діра... другому кв. 21 року - буде нічим виплачувати пенсії та здійснювати інші соціальні виплати
-Держбюджет- "решето", але борги олігархів перед ним - ретельно списують
-Пересічні - " в боргах, як в шовках" перед олігархами за комуналку, але майно у них за борги -відбирають
-ВВП - падає
-Поступлення до бюджету - невпинно падають
-3/4 Держбюджету - запозичення (які треба віддавати)
-Загальний борг України зріс на 5 млрд.дол.
-Борги ростуть і перед міжнародних фінансовими організаціями - перед МБРР вони вже становлять 4,86 млрд дол., Європейським Співтовариством - 3,63 млрд дол., перед МВФ - 2,41 млрд дол
-Вилучення з України іноземних інвестицій - зростає
-Залучення - нульове
-Держрезерви - порожні (розікрадені)
-Безробіття - зростає
-Четвертина працездатного населення - вже в трудовій еміграції
-Статки олігархів - невпинно зростають
-В офшорах їх "заробленого" бабла більше ВВП України
-Корупція та контрабанда - безмежні
-В тюрмах - жодного олігарха, чи топ-корупціонера- лише патріоти
-В їжі на фронті - черв'яки, а коти та собаки олігархів- відмовляються їсти ковбаси
-Пересічні жаліються, що борщі у них дуже ріденьки, а олігархи, що діаманти у них - дрібненькі
-Малий та середній бізнес-нищать
-Місячні зарплати в пересічних - дорівнюють п'яти годинам оплати "праці" міністрів, суддів, і 5 ХВИЛИНАМ -оплати роботи "нафтогазових кобелькових-вітренків" (але Нафтогаз - банкрут)..
-Крім того, Кабінет міністрів також пропонує на 8,5 млрд грн урізати фінансування Пенсійного фонду.
-Мінімальна пенсія зросла на 57 гривень, але комуналка - зросла на 30%

"Але ви - терпіть, бо безмовні та безправні і напів-голодні раби і меншоварті громадяни - мають бути абсолютно терплячими і безмежно толерантними до гнобителів..."-


В данном случае моё личное мнение может не совпадать по многим пунктам.

3.О "Минском процессе": - заявлений много(работа чисто на камеру) - но результат "0" при чём со знаком "-". Из-за отсутствия понимания главного зрадныка причин и следствий - И за чем єто всё нужно?(Ведь по Швеции всё хорошо).
08.12.2020 г
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html
На закрытом заседании комиссии Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки представители военной разведки подтвердили проведение операции против "вагнеровцев".
Той самой которой по версии ОПУ Зеленского "не было".


4. О "внешней политике" - .... - всё чаще звучит "поднятые вопросы о Безвизе".(теперь это называется - "карантин", но население побежало ещё сильнее)

5. О карантине - успели продать Всё, всё что было пригодно к противостоянию эпидемии, ещё до входа вируса.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Сер 09 гру, 2020 15:29, всього редагувалось 4 разів.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 11:56

  unicdima написав:Богдана це рівень саморобок сирійських ребелів, в такому вигляді вона не потрібна.
А порівнювати її з Даною може лише дилетант.

:(
За умови якісного виготовлення(що потребує випробувань, та технологічної доводки виробу) та практичності застосування, наявності вітчизняних комплектуючих - на 100% навпаки.

Але відсутність БК, у виробництві та на складах - це "усе" - "бандура, що не має струн".

Почему?
НАТОвский стандарт, не закреплённый в госзаказе отечественному производителю.(Кто за это несёт ответственность во время Войны?)
При чём именно под отечественный выстрел(снаряд-заряд).
А мы имеем хоровод продавателей должностей - "реформаторов".....
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Сер 09 гру, 2020 15:27, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 13:18

  Kudrjavuy написав:Взгляд на процессы с низу:
1. "Война":
Зустрів знайомого, який служить у зоні ООС (АТО.)
- Ну, як там у вас на війні?
- А ніякої війни нема.
- Ну, як, ми ж чуємо: щодня - обстріли, є поранені і вбиті…
- Це є. Але війни нема. Бо війна - це коли обидві сторони стріляють, з обох сторін є вбиті і поранені. А тут стріляє лише одна сторона, російська, а гинуть лише з нашої, української сторони.
- Але ж є обмін військовополоненими!
- Ні. Військовополоненими є лише наші, а їхні - це диверсанти, Виконали завдання, вбили кого нада, підірвали що треба - і повертаються. Якщо не самі, то наша влада поверне, за мир і дружбу. Так що, це не війна.
Це каральна операція проти українців

2. Украина - "Экономика"
-Укроборонпром - банкрут (з 103 нині діючих підприємств Міноборони 55 вже занепали. А саме: 43 перебувають у стані припинення роботи, 9 вже припинили, а щодо трьох порушено справу про банкрутство в 2020р._

-Південмаш - банкрут
-Нафтогаз - банкрут
-Енергоатом - банкрут,
-АЕС - на грані...
-МАУ -на грані...
-Ексімбанк - банкрут
-КРАЗ - банкрут
-Загальна кількість банкрутств підприємств в 2020 - 400
«Укрзалізниця»- в критичному фінансовому становищі
-МОЗ - без грошей,
-МОН - без грошей
-Ракетобудування - без грошей
-Найбільший суднобудівні заводи в Україні -давно банкрути
-90 комерцбанків - вже збанкрутіли
-ФГВО їх активи розбазарює (продає) за 5% вартості
-Пенсійний Фонд - багато мільярдна діра... другому кв. 21 року - буде нічим виплачувати пенсії та здійснювати інші соціальні виплати
-Держбюджет- "решето", але борги олігархів перед ним - ретельно списують
-Пересічні - " в боргах, як в шовках" перед олігархами за комуналку, але майно у них за борги -відбирають
-ВВП - падає
-Поступлення до бюджету - невпинно падають
-3/4 Держбюджету - запозичення (які треба віддавати)
-Загальний борг України зріс на 5 млрд.дол.
-Борги ростуть і перед міжнародних фінансовими організаціями - перед МБРР вони вже становлять 4,86 млрд дол., Європейським Співтовариством - 3,63 млрд дол., перед МВФ - 2,41 млрд дол
-Вилучення з України іноземних інвестицій - зростає
-Залучення - нульове
-Держрезерви - порожні (розікрадені)
-Безробіття - зростає
-Четвертина працездатного населення - вже в трудовій еміграції
-Статки олігархів - невпинно зростають
-В офшорах їх "заробленого" бабла більше ВВП України
-Корупція та контрабанда - безмежні
-В тюрмах - жодного олігарха, чи топ-корупціонера- лише патріоти
-В їжі на фронті - черв'яки, а коти та собаки олігархів- відмовляються їсти ковбаси
-Пересічні жаліються, що борщі у них дуже ріденьки, а олігархи, що діаманти у них - дрібненькі
-Малий та середній бізнес-нищать
-Місячні зарплати в пересічних - дорівнюють п'яти годинам оплати "праці" міністрів, суддів, і 5 ХВИЛИНАМ -оплати роботи "нафтогазових кобелькових-вітренків" (але Нафтогаз - банкрут)..
-Крім того, Кабінет міністрів також пропонує на 8,5 млрд грн урізати фінансування Пенсійного фонду.
-Мінімальна пенсія зросла на 57 гривень, але комуналка - зросла на 30%

"Але ви - терпіть, бо безмовні та безправні і напів-голодні раби і меншоварті громадяни - мають бути абсолютно терплячими і безмежно толерантними до гнобителів..."-


В данном случае моё личное мнение может не совпадать по многим пунктам.

3.О "Минском процессе": - заявлений много(работа чисто на камеру) - но результат "0" при чём со знаком "-". Из-за отсутствия понимания главного зрадныка причин и следствий - И за чем єто всё нужно?(Ведь по Швеции всё хорошо).
08.12.2020 г
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html
На закрытом заседании комиссии Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки представители военной разведки подтвердили проведение операции против "вагнеровцев".
Той самой которой по версии ОПУ Зеленского "не было".


4. О "внешней политике" - .... - всё чаще звучит "поднятые вопросы о Безвизе".\

5. О карантине - успели продать Всё, всё что было пригодно к противостоянию эпидемии, ещё до входа вируса.

Куда не глянь - полнейшее "хуже не будет".
Schmit
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Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 15:35

  Schmit написав:Куда не глянь - полнейшее "хуже не будет".

Агент "Пианист" - работу свою хорошо знает.
"План Б" отменяется: Зеленский решил продолжить переговоры с Путиным, – Офис Президента
https://ukranews.com/news/743586-zelens ... -k-planu-b

Поэтому происходящее обрастает новыми подробностями:
https://ru.espreso.tv/news/2020/12/03/z ... poroshenko
А именно: https://dailylenta.ru/politic/25469-zel ... ,full.html
- Ему плохой народ достался! И кто-то что-то мешает?(или это "утка"?)
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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