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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6863686468656866 За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00 Політичні дискусії 5.8 5 49 1. Слуга народу 2% 1 2. ОПЗЖ 4% 2 3. ЄС 43% 21 4. Батьківщина 0 0 5. За майбутнє 0 0 6. Радикальная партія 0 0 7. Партія Шарія 18% 9 8. Свобода 4% 2 9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.) 10% 5 10. Інші партії 18% 9 Всього голосів : 49 Додано: Сер 09 гру, 2020 11:46

1. "Война":

Зустрів знайомого, який служить у зоні ООС (АТО.)

- Ну, як там у вас на війні?

- А ніякої війни нема.

- Ну, як, ми ж чуємо: щодня - обстріли, є поранені і вбиті…

- Це є. Але війни нема. Бо війна - це коли обидві сторони стріляють, з обох сторін є вбиті і поранені. А тут стріляє лише одна сторона, російська, а гинуть лише з нашої, української сторони.

- Але ж є обмін військовополоненими!

- Ні. Військовополоненими є лише наші, а їхні - це диверсанти, Виконали завдання, вбили кого нада, підірвали що треба - і повертаються. Якщо не самі, то наша влада поверне, за мир і дружбу. Так що, це не війна.

Це каральна операція проти українців

2. Украина - "Экономика"

-Укроборонпром - банкрут (з 103 нині діючих підприємств Міноборони 55 вже занепали. А саме: 43 перебувають у стані припинення роботи, 9 вже припинили, а щодо трьох порушено справу про банкрутство в 2020р._



-Південмаш - банкрут

-Нафтогаз - банкрут

-Енергоатом - банкрут,

-АЕС - на грані...

-МАУ -на грані...

-Ексімбанк - банкрут

-КРАЗ - банкрут

-Загальна кількість банкрутств підприємств в 2020 - 400

«Укрзалізниця»- в критичному фінансовому становищі

-МОЗ - без грошей,

-МОН - без грошей

-Ракетобудування - без грошей

-Найбільший суднобудівні заводи в Україні -давно банкрути

-90 комерцбанків - вже збанкрутіли

-ФГВО їх активи розбазарює (продає) за 5% вартості

-Пенсійний Фонд - багато мільярдна діра... другому кв. 21 року - буде нічим виплачувати пенсії та здійснювати інші соціальні виплати

-Держбюджет- "решето", але борги олігархів перед ним - ретельно списують

-Пересічні - " в боргах, як в шовках" перед олігархами за комуналку, але майно у них за борги -відбирають

-ВВП - падає

-Поступлення до бюджету - невпинно падають

-3/4 Держбюджету - запозичення (які треба віддавати)

-Загальний борг України зріс на 5 млрд.дол.

-Борги ростуть і перед міжнародних фінансовими організаціями - перед МБРР вони вже становлять 4,86 млрд дол., Європейським Співтовариством - 3,63 млрд дол., перед МВФ - 2,41 млрд дол

-Вилучення з України іноземних інвестицій - зростає

-Залучення - нульове

-Держрезерви - порожні (розікрадені)

-Безробіття - зростає

-Четвертина працездатного населення - вже в трудовій еміграції

-Статки олігархів - невпинно зростають

-В офшорах їх "заробленого" бабла більше ВВП України

-Корупція та контрабанда - безмежні

-В тюрмах - жодного олігарха, чи топ-корупціонера- лише патріоти

-В їжі на фронті - черв'яки, а коти та собаки олігархів- відмовляються їсти ковбаси

-Пересічні жаліються, що борщі у них дуже ріденьки, а олігархи, що діаманти у них - дрібненькі

-Малий та середній бізнес-нищать

-Місячні зарплати в пересічних - дорівнюють п'яти годинам оплати "праці" міністрів, суддів, і 5 ХВИЛИНАМ -оплати роботи "нафтогазових кобелькових-вітренків" (але Нафтогаз - банкрут)..

-Крім того, Кабінет міністрів також пропонує на 8,5 млрд грн урізати фінансування Пенсійного фонду.

-Мінімальна пенсія зросла на 57 гривень, але комуналка - зросла на 30%



"Але ви - терпіть, бо безмовні та безправні і напів-голодні раби і меншоварті громадяни - мають бути абсолютно терплячими і безмежно толерантними до гнобителів..."-





В данном случае моё личное мнение может не совпадать по многим пунктам.



3.О "Минском процессе": - заявлений много(работа чисто на камеру) - но результат "0" при чём со знаком "-". Из-за отсутствия понимания главного зрадныка причин и следствий - И за чем єто всё нужно?(Ведь по Швеции всё хорошо).



https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html

На закрытом заседании комиссии Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки представители военной разведки подтвердили проведение операции против "вагнеровцев".

Той самой которой по версии ОПУ Зеленского "не было". 08.12.2020 гНа закрытом заседании комиссии Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки представители военной разведки подтвердили проведение операции против "вагнеровцев".Той самой которой по версии ОПУ Зеленского "не было".



4. О "внешней политике" - .... - всё чаще звучит "поднятые вопросы о Безвизе".(теперь это называется - "карантин", но население побежало ещё сильнее)



5. О карантине - успели продать Всё, всё что было пригодно к противостоянию эпидемии, ещё до входа вируса. Взгляд на процессы с низу:1. "Война":2. Украина - "Экономика"В данном случае моё личное мнение может не совпадать по многим пунктам.3.О "Минском процессе": - заявлений много(работа чисто на камеру) - но результат "0" при чём со знаком "-". Из-за отсутствия понимания главного зрадныка причин и следствий - И за чем єто всё нужно?(Ведь по Швеции всё хорошо).4. О "внешней политике" - .... - всё чаще звучит "поднятые вопросы о Безвизе".(теперь это называется - "карантин", но население побежало ещё сильнее)5. О карантине - успели продать Всё, всё что было пригодно к противостоянию эпидемии, ещё до входа вируса. Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Сер 09 гру, 2020 15:29, всього редагувалось 4 разів. Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 8599 З нами з: 20.09.12 Подякував: 693 раз. Подякували: 880 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 09 гру, 2020 11:56 unicdima написав: Богдана це рівень саморобок сирійських ребелів, в такому вигляді вона не потрібна.

А порівнювати її з Даною може лише дилетант. Богдана це рівень саморобок сирійських ребелів, в такому вигляді вона не потрібна.А порівнювати її з Даною може лише дилетант.



За умови якісного виготовлення(що потребує випробувань, та технологічної доводки виробу) та практичності застосування, наявності вітчизняних комплектуючих - на 100% навпаки.



Але відсутність БК, у виробництві та на складах - це "усе" - "бандура, що не має струн".



Почему?

НАТОвский стандарт, не закреплённый в госзаказе отечественному производителю.(Кто за это несёт ответственность во время Войны?)

При чём именно под отечественный выстрел(снаряд-заряд).

А мы имеем хоровод продавателей должностей - "реформаторов"..... За умови(що потребує випробувань, та технологічної доводки виробу) та практичності застосування, наявності вітчизняних комплектуючих - на 100% навпаки.Але відсутність БК, у виробництві та на складах - це "усе" - "бандура, що не має струн".Почему?НАТОвский стандарт, не закреплённый в госзаказе отечественному производителю.(Кто за это несёт ответственность во время Войны?)При чём именно под отечественный выстрел(снаряд-заряд).А мы имеем хоровод продавателей должностей - "реформаторов"..... Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Сер 09 гру, 2020 15:27, всього редагувалось 1 раз. Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 8599 З нами з: 20.09.12 Подякував: 693 раз. Подякували: 880 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 09 гру, 2020 13:18 Kudrjavuy написав: Взгляд на процессы с низу:

1. "Война":

Зустрів знайомого, який служить у зоні ООС (АТО.)

- Ну, як там у вас на війні?

- А ніякої війни нема.

- Ну, як, ми ж чуємо: щодня - обстріли, є поранені і вбиті…

- Це є. Але війни нема. Бо війна - це коли обидві сторони стріляють, з обох сторін є вбиті і поранені. А тут стріляє лише одна сторона, російська, а гинуть лише з нашої, української сторони.

- Але ж є обмін військовополоненими!

- Ні. Військовополоненими є лише наші, а їхні - це диверсанти, Виконали завдання, вбили кого нада, підірвали що треба - і повертаються. Якщо не самі, то наша влада поверне, за мир і дружбу. Так що, це не війна.

Це каральна операція проти українців

2. Украина - "Экономика"

-Укроборонпром - банкрут (з 103 нині діючих підприємств Міноборони 55 вже занепали. А саме: 43 перебувають у стані припинення роботи, 9 вже припинили, а щодо трьох порушено справу про банкрутство в 2020р._



-Південмаш - банкрут

-Нафтогаз - банкрут

-Енергоатом - банкрут,

-АЕС - на грані...

-МАУ -на грані...

-Ексімбанк - банкрут

-КРАЗ - банкрут

-Загальна кількість банкрутств підприємств в 2020 - 400

«Укрзалізниця»- в критичному фінансовому становищі

-МОЗ - без грошей,

-МОН - без грошей

-Ракетобудування - без грошей

-Найбільший суднобудівні заводи в Україні -давно банкрути

-90 комерцбанків - вже збанкрутіли

-ФГВО їх активи розбазарює (продає) за 5% вартості

-Пенсійний Фонд - багато мільярдна діра... другому кв. 21 року - буде нічим виплачувати пенсії та здійснювати інші соціальні виплати

-Держбюджет- "решето", але борги олігархів перед ним - ретельно списують

-Пересічні - " в боргах, як в шовках" перед олігархами за комуналку, але майно у них за борги -відбирають

-ВВП - падає

-Поступлення до бюджету - невпинно падають

-3/4 Держбюджету - запозичення (які треба віддавати)

-Загальний борг України зріс на 5 млрд.дол.

-Борги ростуть і перед міжнародних фінансовими організаціями - перед МБРР вони вже становлять 4,86 млрд дол., Європейським Співтовариством - 3,63 млрд дол., перед МВФ - 2,41 млрд дол

-Вилучення з України іноземних інвестицій - зростає

-Залучення - нульове

-Держрезерви - порожні (розікрадені)

-Безробіття - зростає

-Четвертина працездатного населення - вже в трудовій еміграції

-Статки олігархів - невпинно зростають

-В офшорах їх "заробленого" бабла більше ВВП України

-Корупція та контрабанда - безмежні

-В тюрмах - жодного олігарха, чи топ-корупціонера- лише патріоти

-В їжі на фронті - черв'яки, а коти та собаки олігархів- відмовляються їсти ковбаси

-Пересічні жаліються, що борщі у них дуже ріденьки, а олігархи, що діаманти у них - дрібненькі

-Малий та середній бізнес-нищать

-Місячні зарплати в пересічних - дорівнюють п'яти годинам оплати "праці" міністрів, суддів, і 5 ХВИЛИНАМ -оплати роботи "нафтогазових кобелькових-вітренків" (але Нафтогаз - банкрут)..

-Крім того, Кабінет міністрів також пропонує на 8,5 млрд грн урізати фінансування Пенсійного фонду.

-Мінімальна пенсія зросла на 57 гривень, але комуналка - зросла на 30%



"Але ви - терпіть, бо безмовні та безправні і напів-голодні раби і меншоварті громадяни - мають бути абсолютно терплячими і безмежно толерантними до гнобителів..."-





В данном случае моё личное мнение может не совпадать по многим пунктам.



3.О "Минском процессе": - заявлений много(работа чисто на камеру) - но результат "0" при чём со знаком "-". Из-за отсутствия понимания главного зрадныка причин и следствий - И за чем єто всё нужно?(Ведь по Швеции всё хорошо).



https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html

На закрытом заседании комиссии Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки представители военной разведки подтвердили проведение операции против "вагнеровцев".

Той самой которой по версии ОПУ Зеленского "не было". 08.12.2020 гНа закрытом заседании комиссии Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки представители военной разведки подтвердили проведение операции против "вагнеровцев".Той самой которой по версии ОПУ Зеленского "не было".



4. О "внешней политике" - .... - всё чаще звучит "поднятые вопросы о Безвизе".\



5. О карантине - успели продать Всё, всё что было пригодно к противостоянию эпидемии, ещё до входа вируса. Взгляд на процессы с низу:1. "Война":2. Украина - "Экономика"В данном случае моё личное мнение может не совпадать по многим пунктам.3.О "Минском процессе": - заявлений много(работа чисто на камеру) - но результат "0" при чём со знаком "-". Из-за отсутствия понимания главного зрадныка причин и следствий - И за чем єто всё нужно?(Ведь по Швеции всё хорошо).4. О "внешней политике" - .... - всё чаще звучит "поднятые вопросы о Безвизе".\5. О карантине - успели продать Всё, всё что было пригодно к противостоянию эпидемии, ещё до входа вируса.

Куда не глянь - полнейшее "хуже не будет". Куда не глянь - полнейшее "хуже не будет". Schmit

Повідомлень: 1825 З нами з: 08.09.09 Подякував: 22 раз. Подякували: 199 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 09 гру, 2020 15:35 Schmit написав: Куда не глянь - полнейшее "хуже не будет". Куда не глянь - полнейшее "хуже не будет".

Агент "Пианист" - работу свою хорошо знает.



https://ukranews.com/news/743586-zelens ... -k-planu-b "План Б" отменяется: Зеленский решил продолжить переговоры с Путиным, – Офис Президента

Поэтому происходящее обрастает новыми подробностями:

https://ru.espreso.tv/news/2020/12/03/z ... poroshenko

А именно: https://dailylenta.ru/politic/25469-zel ... ,full.html

- Ему плохой народ достался! И кто-то что-то мешает?(или это "утка"?) Агент "Пианист" - работу свою хорошо знает.Поэтому происходящее обрастает новыми подробностями:А именно:- Ему плохой народ достался! И кто-то что-то мешает?(или это "утка"?) Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 8599 З нами з: 20.09.12 Подякував: 693 раз. Подякували: 880 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6863686468656866 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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