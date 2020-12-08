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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6863686468656866

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00

Політичні дискусії 5.8 5 49
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
4%
2
3. ЄС
43%
21
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
18%
9
8. Свобода
4%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
10%
5
10. Інші партії
18%
9
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 11:46

Взгляд на процессы с низу:
1. "Война":
Зустрів знайомого, який служить у зоні ООС (АТО.)
- Ну, як там у вас на війні?
- А ніякої війни нема.
- Ну, як, ми ж чуємо: щодня - обстріли, є поранені і вбиті…
- Це є. Але війни нема. Бо війна - це коли обидві сторони стріляють, з обох сторін є вбиті і поранені. А тут стріляє лише одна сторона, російська, а гинуть лише з нашої, української сторони.
- Але ж є обмін військовополоненими!
- Ні. Військовополоненими є лише наші, а їхні - це диверсанти, Виконали завдання, вбили кого нада, підірвали що треба - і повертаються. Якщо не самі, то наша влада поверне, за мир і дружбу. Так що, це не війна.
Це каральна операція проти українців

2. Украина - "Экономика"
-Укроборонпром - банкрут (з 103 нині діючих підприємств Міноборони 55 вже занепали. А саме: 43 перебувають у стані припинення роботи, 9 вже припинили, а щодо трьох порушено справу про банкрутство в 2020р._

-Південмаш - банкрут
-Нафтогаз - банкрут
-Енергоатом - банкрут,
-АЕС - на грані...
-МАУ -на грані...
-Ексімбанк - банкрут
-КРАЗ - банкрут
-Загальна кількість банкрутств підприємств в 2020 - 400
«Укрзалізниця»- в критичному фінансовому становищі
-МОЗ - без грошей,
-МОН - без грошей
-Ракетобудування - без грошей
-Найбільший суднобудівні заводи в Україні -давно банкрути
-90 комерцбанків - вже збанкрутіли
-ФГВО їх активи розбазарює (продає) за 5% вартості
-Пенсійний Фонд - багато мільярдна діра... другому кв. 21 року - буде нічим виплачувати пенсії та здійснювати інші соціальні виплати
-Держбюджет- "решето", але борги олігархів перед ним - ретельно списують
-Пересічні - " в боргах, як в шовках" перед олігархами за комуналку, але майно у них за борги -відбирають
-ВВП - падає
-Поступлення до бюджету - невпинно падають
-3/4 Держбюджету - запозичення (які треба віддавати)
-Загальний борг України зріс на 5 млрд.дол.
-Борги ростуть і перед міжнародних фінансовими організаціями - перед МБРР вони вже становлять 4,86 млрд дол., Європейським Співтовариством - 3,63 млрд дол., перед МВФ - 2,41 млрд дол
-Вилучення з України іноземних інвестицій - зростає
-Залучення - нульове
-Держрезерви - порожні (розікрадені)
-Безробіття - зростає
-Четвертина працездатного населення - вже в трудовій еміграції
-Статки олігархів - невпинно зростають
-В офшорах їх "заробленого" бабла більше ВВП України
-Корупція та контрабанда - безмежні
-В тюрмах - жодного олігарха, чи топ-корупціонера- лише патріоти
-В їжі на фронті - черв'яки, а коти та собаки олігархів- відмовляються їсти ковбаси
-Пересічні жаліються, що борщі у них дуже ріденьки, а олігархи, що діаманти у них - дрібненькі
-Малий та середній бізнес-нищать
-Місячні зарплати в пересічних - дорівнюють п'яти годинам оплати "праці" міністрів, суддів, і 5 ХВИЛИНАМ -оплати роботи "нафтогазових кобелькових-вітренків" (але Нафтогаз - банкрут)..
-Крім того, Кабінет міністрів також пропонує на 8,5 млрд грн урізати фінансування Пенсійного фонду.
-Мінімальна пенсія зросла на 57 гривень, але комуналка - зросла на 30%

"Але ви - терпіть, бо безмовні та безправні і напів-голодні раби і меншоварті громадяни - мають бути абсолютно терплячими і безмежно толерантними до гнобителів..."-


В данном случае моё личное мнение может не совпадать по многим пунктам.

3.О "Минском процессе": - заявлений много(работа чисто на камеру) - но результат "0" при чём со знаком "-". Из-за отсутствия понимания главного зрадныка причин и следствий - И за чем єто всё нужно?(Ведь по Швеции всё хорошо).
08.12.2020 г
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html
На закрытом заседании комиссии Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки представители военной разведки подтвердили проведение операции против "вагнеровцев".
Той самой которой по версии ОПУ Зеленского "не было".


4. О "внешней политике" - .... - всё чаще звучит "поднятые вопросы о Безвизе".(теперь это называется - "карантин", но население побежало ещё сильнее)

5. О карантине - успели продать Всё, всё что было пригодно к противостоянию эпидемии, ещё до входа вируса.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Сер 09 гру, 2020 15:29, всього редагувалось 4 разів.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 11:56

  unicdima написав:Богдана це рівень саморобок сирійських ребелів, в такому вигляді вона не потрібна.
А порівнювати її з Даною може лише дилетант.

:(
За умови якісного виготовлення(що потребує випробувань, та технологічної доводки виробу) та практичності застосування, наявності вітчизняних комплектуючих - на 100% навпаки.

Але відсутність БК, у виробництві та на складах - це "усе" - "бандура, що не має струн".

Почему?
НАТОвский стандарт, не закреплённый в госзаказе отечественному производителю.(Кто за это несёт ответственность во время Войны?)
При чём именно под отечественный выстрел(снаряд-заряд).
А мы имеем хоровод продавателей должностей - "реформаторов".....
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Сер 09 гру, 2020 15:27, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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  Kudrjavuy написав:Взгляд на процессы с низу:
1. "Война":
Зустрів знайомого, який служить у зоні ООС (АТО.)
- Ну, як там у вас на війні?
- А ніякої війни нема.
- Ну, як, ми ж чуємо: щодня - обстріли, є поранені і вбиті…
- Це є. Але війни нема. Бо війна - це коли обидві сторони стріляють, з обох сторін є вбиті і поранені. А тут стріляє лише одна сторона, російська, а гинуть лише з нашої, української сторони.
- Але ж є обмін військовополоненими!
- Ні. Військовополоненими є лише наші, а їхні - це диверсанти, Виконали завдання, вбили кого нада, підірвали що треба - і повертаються. Якщо не самі, то наша влада поверне, за мир і дружбу. Так що, це не війна.
Це каральна операція проти українців

2. Украина - "Экономика"
-Укроборонпром - банкрут (з 103 нині діючих підприємств Міноборони 55 вже занепали. А саме: 43 перебувають у стані припинення роботи, 9 вже припинили, а щодо трьох порушено справу про банкрутство в 2020р._

-Південмаш - банкрут
-Нафтогаз - банкрут
-Енергоатом - банкрут,
-АЕС - на грані...
-МАУ -на грані...
-Ексімбанк - банкрут
-КРАЗ - банкрут
-Загальна кількість банкрутств підприємств в 2020 - 400
«Укрзалізниця»- в критичному фінансовому становищі
-МОЗ - без грошей,
-МОН - без грошей
-Ракетобудування - без грошей
-Найбільший суднобудівні заводи в Україні -давно банкрути
-90 комерцбанків - вже збанкрутіли
-ФГВО їх активи розбазарює (продає) за 5% вартості
-Пенсійний Фонд - багато мільярдна діра... другому кв. 21 року - буде нічим виплачувати пенсії та здійснювати інші соціальні виплати
-Держбюджет- "решето", але борги олігархів перед ним - ретельно списують
-Пересічні - " в боргах, як в шовках" перед олігархами за комуналку, але майно у них за борги -відбирають
-ВВП - падає
-Поступлення до бюджету - невпинно падають
-3/4 Держбюджету - запозичення (які треба віддавати)
-Загальний борг України зріс на 5 млрд.дол.
-Борги ростуть і перед міжнародних фінансовими організаціями - перед МБРР вони вже становлять 4,86 млрд дол., Європейським Співтовариством - 3,63 млрд дол., перед МВФ - 2,41 млрд дол
-Вилучення з України іноземних інвестицій - зростає
-Залучення - нульове
-Держрезерви - порожні (розікрадені)
-Безробіття - зростає
-Четвертина працездатного населення - вже в трудовій еміграції
-Статки олігархів - невпинно зростають
-В офшорах їх "заробленого" бабла більше ВВП України
-Корупція та контрабанда - безмежні
-В тюрмах - жодного олігарха, чи топ-корупціонера- лише патріоти
-В їжі на фронті - черв'яки, а коти та собаки олігархів- відмовляються їсти ковбаси
-Пересічні жаліються, що борщі у них дуже ріденьки, а олігархи, що діаманти у них - дрібненькі
-Малий та середній бізнес-нищать
-Місячні зарплати в пересічних - дорівнюють п'яти годинам оплати "праці" міністрів, суддів, і 5 ХВИЛИНАМ -оплати роботи "нафтогазових кобелькових-вітренків" (але Нафтогаз - банкрут)..
-Крім того, Кабінет міністрів також пропонує на 8,5 млрд грн урізати фінансування Пенсійного фонду.
-Мінімальна пенсія зросла на 57 гривень, але комуналка - зросла на 30%

"Але ви - терпіть, бо безмовні та безправні і напів-голодні раби і меншоварті громадяни - мають бути абсолютно терплячими і безмежно толерантними до гнобителів..."-


В данном случае моё личное мнение может не совпадать по многим пунктам.

3.О "Минском процессе": - заявлений много(работа чисто на камеру) - но результат "0" при чём со знаком "-". Из-за отсутствия понимания главного зрадныка причин и следствий - И за чем єто всё нужно?(Ведь по Швеции всё хорошо).
08.12.2020 г
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html
На закрытом заседании комиссии Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки представители военной разведки подтвердили проведение операции против "вагнеровцев".
Той самой которой по версии ОПУ Зеленского "не было".


4. О "внешней политике" - .... - всё чаще звучит "поднятые вопросы о Безвизе".\

5. О карантине - успели продать Всё, всё что было пригодно к противостоянию эпидемии, ещё до входа вируса.

Куда не глянь - полнейшее "хуже не будет".
Schmit
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Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 15:35

  Schmit написав:Куда не глянь - полнейшее "хуже не будет".

Агент "Пианист" - работу свою хорошо знает.
"План Б" отменяется: Зеленский решил продолжить переговоры с Путиным, – Офис Президента
https://ukranews.com/news/743586-zelens ... -k-planu-b

Поэтому происходящее обрастает новыми подробностями:
https://ru.espreso.tv/news/2020/12/03/z ... poroshenko
А именно: https://dailylenta.ru/politic/25469-zel ... ,full.html
- Ему плохой народ достался - он "не того" хочет! И кто-то что-то мешает?(или это "утка"? и слава богу, что "мешают" - Нашему Богу! Иначе, как я понимаю давно бы продал.)
Репост, но "в лузу"
"Путь к миру нелегкий, но знаю, мы сможем", - написал глава государства.

Зображення

читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/ukraine/220506_1607524633

Хорошо, что этого уже не увидят десятки тысяч Украинцев, что упокоились с "приходом чумы с востока".

Жаль не восстановить первый после первой пресконференции Зе пост, что удали модер - одно предложение, но как ни странно пророческое.(Столь лютого Врага - Украина ещё не видела.)
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Сер 09 гру, 2020 19:19, всього редагувалось 2 разів.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 17:47

Ітогі подвєдьом. 2020-12-09

Ітогі подвєдьом. 2020-12-09

1) "Иллюзия Зеленского закончилась": в ТКГ рассказали об изменении тактики Украины на переговорах по Донбассу
Потому что если еще в прошлом году Зеленский надеялся договориться с Путиным, то сегодня эта иллюзия закончилась. Я так думаю, сегодня мы больше надеемся не на договоренность с Путиным, а на наше партнерство с западными странами и на консолидированное давление на Путина

Да вашу же Машу, понадобилось просрать 1.5 года, чтобы дойти до такой простой мысли

Зеленский в годовщину встречи лидеров "нормандской четверки" опубликовал фото с Путиным
В комментариях возникли споры о корректности публикации снимка с Путиным, а также о результативности переговоров

Год прошёл и ... ничего.

Годовщина парижского саммита: Украина в ТКГ обозначила следующие шаги по Донбассу
Обычный трёп

2) Перемирие на Донбассе: в Минобороны похвалились премиями для военных на полмиллиарда гривень
Украинским военным выплатили около 500 миллионов гривень премий за соблюдение перемирия на Донбассе

Дело о сбитом боевиками самолете ВСУ: генерал Назаров попросил суд его оправдать (видео)
Обвиняемый заявил, что не собирается брать на себя ответственность за "грехи террористов".

Обвиняемый по делу о сбитом самолете Ил-76 в 2014 году возле Луганска Виктор Назаров попросил суд отменить обвинительный приговор и закрыть уголовное производство.

Перевернутый мир, где платят деньги за то, чтобы не стреляли в ответ и за сбитый Ил-76 судят не террористов, а своих же военных

3) Иран отозвал предложение по выплатам семьям погибших в катастрофе самолета МАУ - Енин
По словам замглавы МИД Украины, переговоры с иранской стороной о размере компенсаций пока не начинали

4) В ЕС заявили о недостатках в законе о возвращении уголовной ответственности за недостоверное декларирование
В ЕС заявили, что новый закон "не создает необходимого средства для сдерживания и предупреждения коррупции"

5) На фоне скандала с НАБУ. Татаров принялся реформировать УПК
Замглавы Офиса президента Олег Татаров, который на прошлой неделе попал в скандал с Национальным антикоррупционным бюро, участвует в разработке нового Уголовного процессуального кодекса

Лису бросили обратно в курятник

6) Горбулина избрали главой набсовета "Укроборонпрома"
Владимира Горбулина избрали председателем наблюдательного совета единогласно

7) Тема дня | Трамп проиграл суды. Он не доказал фальсификации, но принес неожиданную пользу США
Действующий глава Белого дома Дональд Трамп проиграл десятки судов. Он не смог доказать, что выборы были сфальсифицированы. Даже его собственный генпрокурор не нашел подтверждений

Не уверен насчёт деменции у Байдена.
А вот то, что Трамп поехал кукухой по факту проигрыша - факт

8) Кернес стал мэром, не приезжая в Харьков
Она отметила, что мэр, избранный гражданами впервые, должен принять соответствующую присягу. Однако Кернес уже присягал в ноябре 2010 года

РукаЛицо

9) Арестович о каналах Медведчука: Они не враги, работают по закону, я приветствую их работу
Консерва

В РФ выдали фейк о производстве российской вакцины в Украине. Не обошлось без Медведчука
В российском государственном инвестиционном фонде заявили, что якобы харьковская фармацевтическая компания Биолек планирует производить российскую вакцину "Спутник V". В компании эту информацию опровергли

Медведчук и его каналы гонят дезу, но они не враги
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 21:08

bevzaalex
Так, как впарить баранам, что "заграница нам поможет?"
Странно, что Верившие в Германию уже спрыгнули...

Главное успеть реализовать остаток Украины - Землю.
Для этого можно ещё года четыре по пианинке калатать.
А спирт заводы ушли в лёт, морпорты,.......- стоят на кону последние - стратегические предприятия...- на которых, как оказывается работать надо.

А что "это такое - работать" - они этому не обучены.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 21:55

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Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 21:57

  Alex2007 написав:На фоне Яценюков, Самокатчиков, Шмигалей и прочих ребят, которых мы повидали за последние лет 5-7, Азіров - это глыба и величайший экономический деятель современности. :mrgreen:
После майдана была надежда небольшая, что придут люди, которые реально будут заниматься реформами и экономикой, а не всякие мародеры и псевдопатриоты с разнообразной имитацией и профанацией реформирования. Но уже такой надежды нет и в помине.
Дальше нас по-прежнему ждут кадры все хуже и хуже. :(

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