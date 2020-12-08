Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Зустрів знайомого, який служить у зоні ООС (АТО.) - Ну, як там у вас на війні? - А ніякої війни нема. - Ну, як, ми ж чуємо: щодня - обстріли, є поранені і вбиті… - Це є. Але війни нема. Бо війна - це коли обидві сторони стріляють, з обох сторін є вбиті і поранені. А тут стріляє лише одна сторона, російська, а гинуть лише з нашої, української сторони. - Але ж є обмін військовополоненими! - Ні. Військовополоненими є лише наші, а їхні - це диверсанти, Виконали завдання, вбили кого нада, підірвали що треба - і повертаються. Якщо не самі, то наша влада поверне, за мир і дружбу. Так що, це не війна. Це каральна операція проти українців
2. Украина - "Экономика"
-Укроборонпром - банкрут (з 103 нині діючих підприємств Міноборони 55 вже занепали. А саме: 43 перебувають у стані припинення роботи, 9 вже припинили, а щодо трьох порушено справу про банкрутство в 2020р._
-Південмаш - банкрут -Нафтогаз - банкрут -Енергоатом - банкрут, -АЕС - на грані... -МАУ -на грані... -Ексімбанк - банкрут -КРАЗ - банкрут -Загальна кількість банкрутств підприємств в 2020 - 400 «Укрзалізниця»- в критичному фінансовому становищі -МОЗ - без грошей, -МОН - без грошей -Ракетобудування - без грошей -Найбільший суднобудівні заводи в Україні -давно банкрути -90 комерцбанків - вже збанкрутіли -ФГВО їх активи розбазарює (продає) за 5% вартості -Пенсійний Фонд - багато мільярдна діра... другому кв. 21 року - буде нічим виплачувати пенсії та здійснювати інші соціальні виплати -Держбюджет- "решето", але борги олігархів перед ним - ретельно списують -Пересічні - " в боргах, як в шовках" перед олігархами за комуналку, але майно у них за борги -відбирають -ВВП - падає -Поступлення до бюджету - невпинно падають -3/4 Держбюджету - запозичення (які треба віддавати) -Загальний борг України зріс на 5 млрд.дол. -Борги ростуть і перед міжнародних фінансовими організаціями - перед МБРР вони вже становлять 4,86 млрд дол., Європейським Співтовариством - 3,63 млрд дол., перед МВФ - 2,41 млрд дол -Вилучення з України іноземних інвестицій - зростає -Залучення - нульове -Держрезерви - порожні (розікрадені) -Безробіття - зростає -Четвертина працездатного населення - вже в трудовій еміграції -Статки олігархів - невпинно зростають -В офшорах їх "заробленого" бабла більше ВВП України -Корупція та контрабанда - безмежні -В тюрмах - жодного олігарха, чи топ-корупціонера- лише патріоти -В їжі на фронті - черв'яки, а коти та собаки олігархів- відмовляються їсти ковбаси -Пересічні жаліються, що борщі у них дуже ріденьки, а олігархи, що діаманти у них - дрібненькі -Малий та середній бізнес-нищать -Місячні зарплати в пересічних - дорівнюють п'яти годинам оплати "праці" міністрів, суддів, і 5 ХВИЛИНАМ -оплати роботи "нафтогазових кобелькових-вітренків" (але Нафтогаз - банкрут).. -Крім того, Кабінет міністрів також пропонує на 8,5 млрд грн урізати фінансування Пенсійного фонду. -Мінімальна пенсія зросла на 57 гривень, але комуналка - зросла на 30%
"Але ви - терпіть, бо безмовні та безправні і напів-голодні раби і меншоварті громадяни - мають бути абсолютно терплячими і безмежно толерантними до гнобителів..."-
В данном случае моё личное мнение может не совпадать по многим пунктам.
3.О "Минском процессе": - заявлений много(работа чисто на камеру) - но результат "0" при чём со знаком "-". Из-за отсутствия понимания главного зрадныка причин и следствий - И за чем єто всё нужно?(Ведь по Швеции всё хорошо).
08.12.2020 г https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html На закрытом заседании комиссии Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки представители военной разведки подтвердили проведение операции против "вагнеровцев". Той самой которой по версии ОПУ Зеленского "не было".
4. О "внешней политике" - .... - всё чаще звучит "поднятые вопросы о Безвизе".(теперь это называется - "карантин", но население побежало ещё сильнее)
5. О карантине - успели продать Всё, всё что было пригодно к противостоянию эпидемии, ещё до входа вируса.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Сер 09 гру, 2020 15:29, всього редагувалось 4 разів.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
unicdima написав:Богдана це рівень саморобок сирійських ребелів, в такому вигляді вона не потрібна. А порівнювати її з Даною може лише дилетант.
За умови якісного виготовлення(що потребує випробувань, та технологічної доводки виробу) та практичності застосування, наявності вітчизняних комплектуючих - на 100% навпаки.
Але відсутність БК, у виробництві та на складах - це "усе" - "бандура, що не має струн".
Почему? НАТОвский стандарт, не закреплённый в госзаказе отечественному производителю.(Кто за это несёт ответственность во время Войны?) При чём именно под отечественный выстрел(снаряд-заряд). А мы имеем хоровод продавателей должностей - "реформаторов".....
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Сер 09 гру, 2020 15:27, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy написав:Взгляд на процессы с низу: 1. "Война":
Зустрів знайомого, який служить у зоні ООС (АТО.) - Ну, як там у вас на війні? - А ніякої війни нема. - Ну, як, ми ж чуємо: щодня - обстріли, є поранені і вбиті… - Це є. Але війни нема. Бо війна - це коли обидві сторони стріляють, з обох сторін є вбиті і поранені. А тут стріляє лише одна сторона, російська, а гинуть лише з нашої, української сторони. - Але ж є обмін військовополоненими! - Ні. Військовополоненими є лише наші, а їхні - це диверсанти, Виконали завдання, вбили кого нада, підірвали що треба - і повертаються. Якщо не самі, то наша влада поверне, за мир і дружбу. Так що, це не війна. Це каральна операція проти українців
2. Украина - "Экономика"
-Укроборонпром - банкрут (з 103 нині діючих підприємств Міноборони 55 вже занепали. А саме: 43 перебувають у стані припинення роботи, 9 вже припинили, а щодо трьох порушено справу про банкрутство в 2020р._
-Південмаш - банкрут -Нафтогаз - банкрут -Енергоатом - банкрут, -АЕС - на грані... -МАУ -на грані... -Ексімбанк - банкрут -КРАЗ - банкрут -Загальна кількість банкрутств підприємств в 2020 - 400 «Укрзалізниця»- в критичному фінансовому становищі -МОЗ - без грошей, -МОН - без грошей -Ракетобудування - без грошей -Найбільший суднобудівні заводи в Україні -давно банкрути -90 комерцбанків - вже збанкрутіли -ФГВО їх активи розбазарює (продає) за 5% вартості -Пенсійний Фонд - багато мільярдна діра... другому кв. 21 року - буде нічим виплачувати пенсії та здійснювати інші соціальні виплати -Держбюджет- "решето", але борги олігархів перед ним - ретельно списують -Пересічні - " в боргах, як в шовках" перед олігархами за комуналку, але майно у них за борги -відбирають -ВВП - падає -Поступлення до бюджету - невпинно падають -3/4 Держбюджету - запозичення (які треба віддавати) -Загальний борг України зріс на 5 млрд.дол. -Борги ростуть і перед міжнародних фінансовими організаціями - перед МБРР вони вже становлять 4,86 млрд дол., Європейським Співтовариством - 3,63 млрд дол., перед МВФ - 2,41 млрд дол -Вилучення з України іноземних інвестицій - зростає -Залучення - нульове -Держрезерви - порожні (розікрадені) -Безробіття - зростає -Четвертина працездатного населення - вже в трудовій еміграції -Статки олігархів - невпинно зростають -В офшорах їх "заробленого" бабла більше ВВП України -Корупція та контрабанда - безмежні -В тюрмах - жодного олігарха, чи топ-корупціонера- лише патріоти -В їжі на фронті - черв'яки, а коти та собаки олігархів- відмовляються їсти ковбаси -Пересічні жаліються, що борщі у них дуже ріденьки, а олігархи, що діаманти у них - дрібненькі -Малий та середній бізнес-нищать -Місячні зарплати в пересічних - дорівнюють п'яти годинам оплати "праці" міністрів, суддів, і 5 ХВИЛИНАМ -оплати роботи "нафтогазових кобелькових-вітренків" (але Нафтогаз - банкрут).. -Крім того, Кабінет міністрів також пропонує на 8,5 млрд грн урізати фінансування Пенсійного фонду. -Мінімальна пенсія зросла на 57 гривень, але комуналка - зросла на 30%
"Але ви - терпіть, бо безмовні та безправні і напів-голодні раби і меншоварті громадяни - мають бути абсолютно терплячими і безмежно толерантними до гнобителів..."-
В данном случае моё личное мнение может не совпадать по многим пунктам.
3.О "Минском процессе": - заявлений много(работа чисто на камеру) - но результат "0" при чём со знаком "-". Из-за отсутствия понимания главного зрадныка причин и следствий - И за чем єто всё нужно?(Ведь по Швеции всё хорошо).
08.12.2020 г https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html На закрытом заседании комиссии Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки представители военной разведки подтвердили проведение операции против "вагнеровцев". Той самой которой по версии ОПУ Зеленского "не было".
4. О "внешней политике" - .... - всё чаще звучит "поднятые вопросы о Безвизе".\
5. О карантине - успели продать Всё, всё что было пригодно к противостоянию эпидемии, ещё до входа вируса.
Хорошо, что этого уже не увидят десятки тысяч Украинцев, что упокоились с "приходом чумы с востока".
Жаль не восстановить первый после первой пресконференции Зе пост, что удали модер - одно предложение, но как ни странно пророческое.(Столь лютого Врага - Украина ещё не видела.)
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Сер 09 гру, 2020 19:19, всього редагувалось 2 разів.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Потому что если еще в прошлом году Зеленский надеялся договориться с Путиным, то сегодня эта иллюзия закончилась. Я так думаю, сегодня мы больше надеемся не на договоренность с Путиным, а на наше партнерство с западными странами и на консолидированное давление на Путина
Да вашу же Машу, понадобилось просрать 1.5 года, чтобы дойти до такой простой мысли
В российском государственном инвестиционном фонде заявили, что якобы харьковская фармацевтическая компания Биолек планирует производить российскую вакцину "Спутник V". В компании эту информацию опровергли
Медведчук и его каналы гонят дезу, но они не враги
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
bevzaalex Так, как впарить баранам, что "заграница нам поможет?" Странно, что Верившие в Германию уже спрыгнули...
Главное успеть реализовать остаток Украины - Землю. Для этого можно ещё года четыре по пианинке калатать. А спирт заводы ушли в лёт, морпорты,.......- стоят на кону последние - стратегические предприятия...- на которых, как оказывается работать надо.
А что "это такое - работать" - они этому не обучены.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Alex2007 написав:На фоне Яценюков, Самокатчиков, Шмигалей и прочих ребят, которых мы повидали за последние лет 5-7, Азіров - это глыба и величайший экономический деятель современности. После майдана была надежда небольшая, что придут люди, которые реально будут заниматься реформами и экономикой, а не всякие мародеры и псевдопатриоты с разнообразной имитацией и профанацией реформирования. Но уже такой надежды нет и в помине. Дальше нас по-прежнему ждут кадры все хуже и хуже.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices” ― George Orwell