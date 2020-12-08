Зустрів знайомого, який служить у зоні ООС (АТО.) - Ну, як там у вас на війні? - А ніякої війни нема. - Ну, як, ми ж чуємо: щодня - обстріли, є поранені і вбиті… - Це є. Але війни нема. Бо війна - це коли обидві сторони стріляють, з обох сторін є вбиті і поранені. А тут стріляє лише одна сторона, російська, а гинуть лише з нашої, української сторони. - Але ж є обмін військовополоненими! - Ні. Військовополоненими є лише наші, а їхні - це диверсанти, Виконали завдання, вбили кого нада, підірвали що треба - і повертаються. Якщо не самі, то наша влада поверне, за мир і дружбу. Так що, це не війна. Це каральна операція проти українців

-Укроборонпром - банкрут (з 103 нині діючих підприємств Міноборони 55 вже занепали. А саме: 43 перебувають у стані припинення роботи, 9 вже припинили, а щодо трьох порушено справу про банкрутство в 2020р._



-Південмаш - банкрут

-Нафтогаз - банкрут

-Енергоатом - банкрут,

-АЕС - на грані...

-МАУ -на грані...

-Ексімбанк - банкрут

-КРАЗ - банкрут

-Загальна кількість банкрутств підприємств в 2020 - 400

«Укрзалізниця»- в критичному фінансовому становищі

-МОЗ - без грошей,

-МОН - без грошей

-Ракетобудування - без грошей

-Найбільший суднобудівні заводи в Україні -давно банкрути

-90 комерцбанків - вже збанкрутіли

-ФГВО їх активи розбазарює (продає) за 5% вартості

-Пенсійний Фонд - багато мільярдна діра... другому кв. 21 року - буде нічим виплачувати пенсії та здійснювати інші соціальні виплати

-Держбюджет- "решето", але борги олігархів перед ним - ретельно списують

-Пересічні - " в боргах, як в шовках" перед олігархами за комуналку, але майно у них за борги -відбирають

-ВВП - падає

-Поступлення до бюджету - невпинно падають

-3/4 Держбюджету - запозичення (які треба віддавати)

-Загальний борг України зріс на 5 млрд.дол.

-Борги ростуть і перед міжнародних фінансовими організаціями - перед МБРР вони вже становлять 4,86 млрд дол., Європейським Співтовариством - 3,63 млрд дол., перед МВФ - 2,41 млрд дол

-Вилучення з України іноземних інвестицій - зростає

-Залучення - нульове

-Держрезерви - порожні (розікрадені)

-Безробіття - зростає

-Четвертина працездатного населення - вже в трудовій еміграції

-Статки олігархів - невпинно зростають

-В офшорах їх "заробленого" бабла більше ВВП України

-Корупція та контрабанда - безмежні

-В тюрмах - жодного олігарха, чи топ-корупціонера- лише патріоти

-В їжі на фронті - черв'яки, а коти та собаки олігархів- відмовляються їсти ковбаси

-Пересічні жаліються, що борщі у них дуже ріденьки, а олігархи, що діаманти у них - дрібненькі

-Малий та середній бізнес-нищать

-Місячні зарплати в пересічних - дорівнюють п'яти годинам оплати "праці" міністрів, суддів, і 5 ХВИЛИНАМ -оплати роботи "нафтогазових кобелькових-вітренків" (але Нафтогаз - банкрут)..

-Крім того, Кабінет міністрів також пропонує на 8,5 млрд грн урізати фінансування Пенсійного фонду.

-Мінімальна пенсія зросла на 57 гривень, але комуналка - зросла на 30%



"Але ви - терпіть, бо безмовні та безправні і напів-голодні раби і меншоварті громадяни - мають бути абсолютно терплячими і безмежно толерантними до гнобителів..."-

