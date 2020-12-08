Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Зустрів знайомого, який служить у зоні ООС (АТО.) - Ну, як там у вас на війні? - А ніякої війни нема. - Ну, як, ми ж чуємо: щодня - обстріли, є поранені і вбиті… - Це є. Але війни нема. Бо війна - це коли обидві сторони стріляють, з обох сторін є вбиті і поранені. А тут стріляє лише одна сторона, російська, а гинуть лише з нашої, української сторони. - Але ж є обмін військовополоненими! - Ні. Військовополоненими є лише наші, а їхні - це диверсанти, Виконали завдання, вбили кого нада, підірвали що треба - і повертаються. Якщо не самі, то наша влада поверне, за мир і дружбу. Так що, це не війна. Це каральна операція проти українців
2. Украина - "Экономика"
-Укроборонпром - банкрут (з 103 нині діючих підприємств Міноборони 55 вже занепали. А саме: 43 перебувають у стані припинення роботи, 9 вже припинили, а щодо трьох порушено справу про банкрутство в 2020р._
-Південмаш - банкрут -Нафтогаз - банкрут -Енергоатом - банкрут, -АЕС - на грані... -МАУ -на грані... -Ексімбанк - банкрут -КРАЗ - банкрут -Загальна кількість банкрутств підприємств в 2020 - 400 «Укрзалізниця»- в критичному фінансовому становищі -МОЗ - без грошей, -МОН - без грошей -Ракетобудування - без грошей -Найбільший суднобудівні заводи в Україні -давно банкрути -90 комерцбанків - вже збанкрутіли -ФГВО їх активи розбазарює (продає) за 5% вартості -Пенсійний Фонд - багато мільярдна діра... другому кв. 21 року - буде нічим виплачувати пенсії та здійснювати інші соціальні виплати -Держбюджет- "решето", але борги олігархів перед ним - ретельно списують -Пересічні - " в боргах, як в шовках" перед олігархами за комуналку, але майно у них за борги -відбирають -ВВП - падає -Поступлення до бюджету - невпинно падають -3/4 Держбюджету - запозичення (які треба віддавати) -Загальний борг України зріс на 5 млрд.дол. -Борги ростуть і перед міжнародних фінансовими організаціями - перед МБРР вони вже становлять 4,86 млрд дол., Європейським Співтовариством - 3,63 млрд дол., перед МВФ - 2,41 млрд дол -Вилучення з України іноземних інвестицій - зростає -Залучення - нульове -Держрезерви - порожні (розікрадені) -Безробіття - зростає -Четвертина працездатного населення - вже в трудовій еміграції -Статки олігархів - невпинно зростають -В офшорах їх "заробленого" бабла більше ВВП України -Корупція та контрабанда - безмежні -В тюрмах - жодного олігарха, чи топ-корупціонера- лише патріоти -В їжі на фронті - черв'яки, а коти та собаки олігархів- відмовляються їсти ковбаси -Пересічні жаліються, що борщі у них дуже ріденьки, а олігархи, що діаманти у них - дрібненькі -Малий та середній бізнес-нищать -Місячні зарплати в пересічних - дорівнюють п'яти годинам оплати "праці" міністрів, суддів, і 5 ХВИЛИНАМ -оплати роботи "нафтогазових кобелькових-вітренків" (але Нафтогаз - банкрут).. -Крім того, Кабінет міністрів також пропонує на 8,5 млрд грн урізати фінансування Пенсійного фонду. -Мінімальна пенсія зросла на 57 гривень, але комуналка - зросла на 30%
"Але ви - терпіть, бо безмовні та безправні і напів-голодні раби і меншоварті громадяни - мають бути абсолютно терплячими і безмежно толерантними до гнобителів..."-
У клоунов в соросовском понимании бюджет необходимо тратить на товары, а не на производство этих товаров в стране. Деньги кончились - что дальше?
В данном случае моё личное мнение может не совпадать по многим пунктам.
3.О "Минском процессе": - заявлений много(работа чисто на камеру) - но результат "0" при чём со знаком "-". Из-за отсутствия понимания главного зрадныка причин и следствий - И за чем єто всё нужно?(Ведь по Швеции всё хорошо).
08.12.2020 г https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html На закрытом заседании комиссии Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки представители военной разведки подтвердили проведение операции против "вагнеровцев". Той самой которой по версии ОПУ Зеленского "не было".
4. О "внешней политике" - .... - всё чаще звучит "поднятые вопросы о Безвизе".(теперь это называется - "карантин", но население побежало ещё сильнее)
5. О карантине - успели продать Всё, всё что было пригодно к противостоянию эпидемии, ещё до входа вируса.
6. О реформе правоохранительной структуры: Даже грузины не "помогли" Воры не сели в тюрьмы - Они теперь официально правят бал в Украине - по Закону, что приняла ВР.
7. О внешнем управлении: Агент "Пианист", во главе целой своры клоунов на самокатах - тотально лишил Украину перспективы на независимость. Вместо восстановления экономики - тотальная, насильственная разруха - на 100% коррупционная система формирования: Заводы "Укрспирт", морпорты, дороги, заводы,... - под Вой кликуш о карантине - ушли, словно горячие пирожки, по цене металлолома.
8. О "Азартных играх", публичных домах, гомосятах и половых страданиях в ВР,....- у них эпоха бедности закончилась - ИМ больше нечего желать.(Война, разруха, беспредел, инфляция, цены,...- это проблемы народа). Закон, кто украл больше миллиона - приняли, Землю Украины официально продали, все стратегиченские активы продали, ну разве ещё не всех собак?
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Сер 09 гру, 2020 23:45, всього редагувалось 7 разів.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
unicdima написав:Богдана це рівень саморобок сирійських ребелів, в такому вигляді вона не потрібна. А порівнювати її з Даною може лише дилетант.
За умови якісного виготовлення(що потребує випробувань, та технологічної доводки виробу) та практичності застосування, наявності вітчизняних комплектуючих - на 100% навпаки.
Але відсутність БК, у виробництві та на складах - це "усе" - "бандура, що не має струн".
Почему? НАТОвский стандарт, не закреплённый в госзаказе отечественному производителю.(Кто за это несёт ответственность во время Войны?) При чём именно под отечественный выстрел(снаряд-заряд). А мы имеем хоровод продавателей должностей - "реформаторов".....
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Сер 09 гру, 2020 15:27, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy написав:Взгляд на процессы с низу: 1. "Война":
Зустрів знайомого, який служить у зоні ООС (АТО.) - Ну, як там у вас на війні? - А ніякої війни нема. - Ну, як, ми ж чуємо: щодня - обстріли, є поранені і вбиті… - Це є. Але війни нема. Бо війна - це коли обидві сторони стріляють, з обох сторін є вбиті і поранені. А тут стріляє лише одна сторона, російська, а гинуть лише з нашої, української сторони. - Але ж є обмін військовополоненими! - Ні. Військовополоненими є лише наші, а їхні - це диверсанти, Виконали завдання, вбили кого нада, підірвали що треба - і повертаються. Якщо не самі, то наша влада поверне, за мир і дружбу. Так що, це не війна. Це каральна операція проти українців
2. Украина - "Экономика"
-Укроборонпром - банкрут (з 103 нині діючих підприємств Міноборони 55 вже занепали. А саме: 43 перебувають у стані припинення роботи, 9 вже припинили, а щодо трьох порушено справу про банкрутство в 2020р._
-Південмаш - банкрут -Нафтогаз - банкрут -Енергоатом - банкрут, -АЕС - на грані... -МАУ -на грані... -Ексімбанк - банкрут -КРАЗ - банкрут -Загальна кількість банкрутств підприємств в 2020 - 400 «Укрзалізниця»- в критичному фінансовому становищі -МОЗ - без грошей, -МОН - без грошей -Ракетобудування - без грошей -Найбільший суднобудівні заводи в Україні -давно банкрути -90 комерцбанків - вже збанкрутіли -ФГВО їх активи розбазарює (продає) за 5% вартості -Пенсійний Фонд - багато мільярдна діра... другому кв. 21 року - буде нічим виплачувати пенсії та здійснювати інші соціальні виплати -Держбюджет- "решето", але борги олігархів перед ним - ретельно списують -Пересічні - " в боргах, як в шовках" перед олігархами за комуналку, але майно у них за борги -відбирають -ВВП - падає -Поступлення до бюджету - невпинно падають -3/4 Держбюджету - запозичення (які треба віддавати) -Загальний борг України зріс на 5 млрд.дол. -Борги ростуть і перед міжнародних фінансовими організаціями - перед МБРР вони вже становлять 4,86 млрд дол., Європейським Співтовариством - 3,63 млрд дол., перед МВФ - 2,41 млрд дол -Вилучення з України іноземних інвестицій - зростає -Залучення - нульове -Держрезерви - порожні (розікрадені) -Безробіття - зростає -Четвертина працездатного населення - вже в трудовій еміграції -Статки олігархів - невпинно зростають -В офшорах їх "заробленого" бабла більше ВВП України -Корупція та контрабанда - безмежні -В тюрмах - жодного олігарха, чи топ-корупціонера- лише патріоти -В їжі на фронті - черв'яки, а коти та собаки олігархів- відмовляються їсти ковбаси -Пересічні жаліються, що борщі у них дуже ріденьки, а олігархи, що діаманти у них - дрібненькі -Малий та середній бізнес-нищать -Місячні зарплати в пересічних - дорівнюють п'яти годинам оплати "праці" міністрів, суддів, і 5 ХВИЛИНАМ -оплати роботи "нафтогазових кобелькових-вітренків" (але Нафтогаз - банкрут).. -Крім того, Кабінет міністрів також пропонує на 8,5 млрд грн урізати фінансування Пенсійного фонду. -Мінімальна пенсія зросла на 57 гривень, але комуналка - зросла на 30%
"Але ви - терпіть, бо безмовні та безправні і напів-голодні раби і меншоварті громадяни - мають бути абсолютно терплячими і безмежно толерантними до гнобителів..."-
В данном случае моё личное мнение может не совпадать по многим пунктам.
3.О "Минском процессе": - заявлений много(работа чисто на камеру) - но результат "0" при чём со знаком "-". Из-за отсутствия понимания главного зрадныка причин и следствий - И за чем єто всё нужно?(Ведь по Швеции всё хорошо).
08.12.2020 г https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html На закрытом заседании комиссии Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки представители военной разведки подтвердили проведение операции против "вагнеровцев". Той самой которой по версии ОПУ Зеленского "не было".
4. О "внешней политике" - .... - всё чаще звучит "поднятые вопросы о Безвизе".\
5. О карантине - успели продать Всё, всё что было пригодно к противостоянию эпидемии, ещё до входа вируса.
Хорошо, что этого уже не увидят десятки тысяч Украинцев, что упокоились с "приходом чумы с востока".
Жаль не восстановить первый после первой пресконференции Зе пост, что удали модер - одно предложение, но как ни странно пророческое.(Столь лютого Врага - Украина ещё не видела.)
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Сер 09 гру, 2020 19:19, всього редагувалось 2 разів.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Потому что если еще в прошлом году Зеленский надеялся договориться с Путиным, то сегодня эта иллюзия закончилась. Я так думаю, сегодня мы больше надеемся не на договоренность с Путиным, а на наше партнерство с западными странами и на консолидированное давление на Путина
Да вашу же Машу, понадобилось просрать 1.5 года, чтобы дойти до такой простой мысли
В российском государственном инвестиционном фонде заявили, что якобы харьковская фармацевтическая компания Биолек планирует производить российскую вакцину "Спутник V". В компании эту информацию опровергли
Медведчук и его каналы гонят дезу, но они не враги
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Alex2007 написав:На фоне Яценюков, Самокатчиков, Шмигалей и прочих ребят, которых мы повидали за последние лет 5-7, Азіров - это глыба и величайший экономический деятель современности. После майдана была надежда небольшая, что придут люди, которые реально будут заниматься реформами и экономикой, а не всякие мародеры и псевдопатриоты с разнообразной имитацией и профанацией реформирования. Но уже такой надежды нет и в помине. Дальше нас по-прежнему ждут кадры все хуже и хуже.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices” ― George Orwell
Schmit написав:Ти, як справжній прохвесіонал, напевно судиш по дальності стрільби, по скорострільності та інших ТХ? Ось вони, саморобки сирійських ребелів.
Іксперд, про яку дальність стрільби можна говорити якщо САУ не здійснила ні одного пострілу бойовим снарядом, я вже не кажу про ресурсні випробування. Про яку скорострільність може йти річ якщо автомату заряджання ніхто ще не бачив? Будуть солдати по драбині лазити її заряджати? Великі питання до систем амортизації, відкату, упорів, сіменсівського пульту для промислових(не бойових) систем.
Увага, на форумі порохата цензура. Faceless, не ганьби сайт своєю "модерацією", віддай кнопку.
Вкладчик1234 написав:"YouTube удалит все видео, где говорится о фальсификациях на выборах президента США"
Свобода слова, которую мы заслужили
В соответствии Решения национальных Судов в каждом штате. Где эти вопросы рассмотрены и вынесен вердикт. Но окончательные Результаты пока не объявлены. Ждём, батенька, ждёмс. - Но это не должно касаться нашей "политики", которую уже реализовали. Насколько я понимаю через Оман.(остальное это ни что более, как процесс реализации сценария наёмными лицедеями, пока режиссёр в бункере)
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
unicdima написав:Великі питання до систем амортизації, відкату, упорів, сіменсівського пульту для промислових(не бойових) систем.
Т.Е. всё требует заводской доводки и испытаний. Регламентных Испытаний с военными(заказчиком).Хотя уже визуально видны перспективы проблем с гидравликой - "систем амортизації", відкату, упорів.(по идее должні біть обратные гидрозамки, но их качество у нас "проблемное" из-за уплотнений - а вообще вещь интресная) Свого часу давали роботу(офіційно гукали) за цим фахом у Е-бург, чи тоді Свєрдловськ, у Нижній Тагіл... - но это было давно и не правда...
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.