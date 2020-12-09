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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6864686568666867 За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00 Політичні дискусії 5.8 5 49 1. Слуга народу 2% 1 2. ОПЗЖ 4% 2 3. ЄС 43% 21 4. Батьківщина 0 0 5. За майбутнє 0 0 6. Радикальная партія 0 0 7. Партія Шарія 18% 9 8. Свобода 4% 2 9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.) 10% 5 10. Інші партії 18% 9 Всього голосів : 49 Додано: Чет 10 гру, 2020 08:49 unicdima написав: Schmit написав: Ти, як справжній прохвесіонал, напевно судиш по дальності стрільби, по скорострільності та інших ТХ?

Ось вони, саморобки сирійських ребелів.

Ти, як справжній прохвесіонал, напевно судиш по дальності стрільби, по скорострільності та інших ТХ?Ось вони, саморобки сирійських ребелів.

Іксперд, про яку дальність стрільби можна говорити якщо САУ не здійснила ні одного пострілу бойовим снарядом, я вже не кажу про ресурсні випробування. Про яку скорострільність може йти річ якщо автомату заряджання ніхто ще не бачив? Будуть солдати по драбині лазити її заряджати?

Великі питання до систем амортизації, відкату, упорів, сіменсівського пульту для промислових(не бойових) систем. Іксперд, про яку дальність стрільби можна говорити якщо САУ не здійснила ні одного пострілу бойовим снарядом, я вже не кажу про ресурсні випробування. Про яку скорострільність може йти річ якщо автомату заряджання ніхто ще не бачив? Будуть солдати по драбині лазити її заряджати?Великі питання до систем амортизації, відкату, упорів, сіменсівського пульту для промислових(не бойових) систем.

Нема тут нічого страшного, такі проблеми виникають завжди при розробці складної техніки і потребують десятків випробувань та конструктивних допрацювань. При нормальному фінансуванні все це вирішується і досить швидко. Але, як сказано у відео, з 2019 все зупинилось, півтора року - ніякого фінансування, то який автомат заряджання ти хочеш побачити?

Така ситуація по всій оборонці, з тими ж вільхами та нептунами - все зупинилось.

На папері - мільярди, а по факту нічого не фінансується, закуплені папередниками лінії виготовлення боєприпасів просто стоять. Хомчаку вільхи не потрібні, 98 зробили на склад при ПО і досить.

ВСУ высокоточные ракеты "Ольха" не нужны - Хомчак

Схоже на тотальний саботаж влади.

Нема тут нічого страшного, такі проблеми виникають завжди при розробці складної техніки і потребують десятків випробувань та конструктивних допрацювань. При нормальному фінансуванні все це вирішується і досить швидко. Але, як сказано у відео, з 2019 все зупинилось, півтора року - ніякого фінансування, то який автомат заряджання ти хочеш побачити?Така ситуація по всій оборонці, з тими ж вільхами та нептунами - все зупинилось.На папері - мільярди, а по факту нічого не фінансується, закуплені папередниками лінії виготовлення боєприпасів просто стоять. Хомчаку вільхи не потрібні, 98 зробили на склад при ПО і досить.Схоже на тотальний саботаж влади. Schmit

Повідомлень: 1826 З нами з: 08.09.09 Подякував: 22 раз. Подякували: 199 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 10 гру, 2020 10:37 Schmit написав: тотальний саботаж влади.

тотальний саботаж влади.

На данный момент, агент "Пианист" полностью разрушил и без военных действий Украину.

Отсюда ментально стараются навязать новую "мессию".

Самый момент украинцам навязать агента "Кум", что по моей точке зрения сыграет роль "Богдана Хмельницкого"(у него аж под лопаткой чешется) - в бесповоротной ликвидации Украины на много лет под Восточным Иго.



Иначе неизбежен приход проукраинского руководства страны.

- А это никому не выгодно - только Украине и украинцам.



Именно с этой целью предложено было даже здесь рассмотреть РЕАЛЬНЫЕ перспективы Украины в случае избрания Первого лица...

Было на Олимпе три кандидатуры, сейчас две,....было. На данный момент, агент "Пианист" полностью разрушил и без военных действий Украину.Отсюда ментально стараются навязать новую "мессию".Самый момент украинцам навязать агента "Кум", что по моей точке зрения сыграет роль "Богдана Хмельницкого"(у него аж под лопаткой чешется) - в бесповоротной ликвидации Украины на много лет под Восточным Иго.Иначе неизбежен приход проукраинского руководства страны.- только Украине и украинцам.Именно с этой целью предложено было даже здесь рассмотреть РЕАЛЬНЫЕ перспективы Украины в случае избрания Первого лица...Было на Олимпе три кандидатуры, сейчас две,....было. Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 8604 З нами з: 20.09.12 Подякував: 693 раз. Подякували: 880 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6864686568666867 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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