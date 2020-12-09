unicdima написав:
Іксперд, про яку дальність стрільби можна говорити якщо САУ не здійснила ні одного пострілу бойовим снарядом, я вже не кажу про ресурсні випробування. Про яку скорострільність може йти річ якщо автомату заряджання ніхто ще не бачив? Будуть солдати по драбині лазити її заряджати?
Великі питання до систем амортизації, відкату, упорів, сіменсівського пульту для промислових(не бойових) систем.
Нема тут нічого страшного, такі проблеми виникають завжди при розробці складної техніки і потребують десятків випробувань та конструктивних допрацювань. При нормальному фінансуванні все це вирішується і досить швидко. Але, як сказано у відео, з 2019 все зупинилось, півтора року - ніякого фінансування, то який автомат заряджання ти хочеш побачити?
Така ситуація по всій оборонці, з тими ж вільхами та нептунами - все зупинилось.
На папері - мільярди, а по факту нічого не фінансується, закуплені папередниками лінії виготовлення боєприпасів просто стоять. Хомчаку вільхи не потрібні, 98 зробили на склад при ПО і досить.
Схоже на тотальний саботаж влади.