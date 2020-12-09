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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00

Політичні дискусії 5.8 5 49
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
4%
2
3. ЄС
43%
21
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
18%
9
8. Свобода
4%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
10%
5
10. Інші партії
18%
9
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 08:49

  unicdima написав:
  Schmit написав:Ти, як справжній прохвесіонал, напевно судиш по дальності стрільби, по скорострільності та інших ТХ?
Ось вони, саморобки сирійських ребелів.

Іксперд, про яку дальність стрільби можна говорити якщо САУ не здійснила ні одного пострілу бойовим снарядом, я вже не кажу про ресурсні випробування. Про яку скорострільність може йти річ якщо автомату заряджання ніхто ще не бачив? Будуть солдати по драбині лазити її заряджати?
Великі питання до систем амортизації, відкату, упорів, сіменсівського пульту для промислових(не бойових) систем.

Нема тут нічого страшного, такі проблеми виникають завжди при розробці складної техніки і потребують десятків випробувань та конструктивних допрацювань. При нормальному фінансуванні все це вирішується і досить швидко. Але, як сказано у відео, з 2019 все зупинилось, півтора року - ніякого фінансування, то який автомат заряджання ти хочеш побачити?
Така ситуація по всій оборонці, з тими ж вільхами та нептунами - все зупинилось.
На папері - мільярди, а по факту нічого не фінансується, закуплені папередниками лінії виготовлення боєприпасів просто стоять. Хомчаку вільхи не потрібні, 98 зробили на склад при ПО і досить.
ВСУ высокоточные ракеты "Ольха" не нужны - Хомчак
Схоже на тотальний саботаж влади.
Schmit
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 12:03

  pesikot написав:Ітогі подвєдьом. 2020-12-09


7) Тема дня | Трамп проиграл суды. Он не доказал фальсификации, но принес неожиданную пользу США
Действующий глава Белого дома Дональд Трамп проиграл десятки судов. Он не смог доказать, что выборы были сфальсифицированы. Даже его собственный генпрокурор не нашел подтверждений

Не уверен насчёт деменции у Байдена.
А вот то, что Трамп поехал кукухой по факту проигрыша - факт



Схватка перешла в Верховный Суд. Техас против 4-х штатов.
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 13:33

Типичный украинский патриот. Российский паспорт, признание крымских судов...

Российский суд признал украинского бизнесмена с российским паспортом Ленура Ислямова виновным в организации энергетической блокады Крыма и заочно приговорил его к 19 годам колонии.

Адвокат заявил, что Ислямов обжалует решение крымского суда.
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