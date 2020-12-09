Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Schmit написав:Ти, як справжній прохвесіонал, напевно судиш по дальності стрільби, по скорострільності та інших ТХ? Ось вони, саморобки сирійських ребелів.
Іксперд, про яку дальність стрільби можна говорити якщо САУ не здійснила ні одного пострілу бойовим снарядом, я вже не кажу про ресурсні випробування. Про яку скорострільність може йти річ якщо автомату заряджання ніхто ще не бачив? Будуть солдати по драбині лазити її заряджати? Великі питання до систем амортизації, відкату, упорів, сіменсівського пульту для промислових(не бойових) систем.
Нема тут нічого страшного, такі проблеми виникають завжди при розробці складної техніки і потребують десятків випробувань та конструктивних допрацювань. При нормальному фінансуванні все це вирішується і досить швидко. Але, як сказано у відео, з 2019 все зупинилось, півтора року - ніякого фінансування, то який автомат заряджання ти хочеш побачити? Така ситуація по всій оборонці, з тими ж вільхами та нептунами - все зупинилось. На папері - мільярди, а по факту нічого не фінансується, закуплені папередниками лінії виготовлення боєприпасів просто стоять. Хомчаку вільхи не потрібні, 98 зробили на склад при ПО і досить. ВСУ высокоточные ракеты "Ольха" не нужны - Хомчак Схоже на тотальний саботаж влади.
Схватка перешла в Верховный Суд. Техас против 4-х штатов.
Да. Там на данный момент 17 штатов поддержали иск Техаса, с разной степенью вовлеченности. Ситуация захватывает похлече шедевров Нолана с Тарантинами) невозможно оторваться. пс. хэштэг овертьорн заинтриговал еще больше, Овертон не даст соврать)
Украина заинтересована в установлении мира на Донбассе, но Россия блокирует выполнение договоренностей
1.5 года понадобилось Бубочке, чтобы понять такую простую истину. Ведь ему же в уши надули, что это Порошенко хочет воевать и не хочет договариваться с Путиным. Что достаточно "перестать стрелять" и "сойтись посередине" А теперь потеряно доверие европейских лидеров, похерен принцип "не говорить об Украине без Украины" Можно было бы надеяться на помощь будущей администрации Байдена, но 100% мой прокурор 1.5 года просрано "величайшим лидером современности"
Венецианская комиссия признает, что решение КСУ от 27 октября не имеет четкой аргументации, не имеет твердой основы в международном праве "и, возможно, было запятнано серьезной процедурной ошибкой - нерешенным вопросом о конфликте интересов некоторых судей"