Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Schmit написав:Ти, як справжній прохвесіонал, напевно судиш по дальності стрільби, по скорострільності та інших ТХ? Ось вони, саморобки сирійських ребелів.
Іксперд, про яку дальність стрільби можна говорити якщо САУ не здійснила ні одного пострілу бойовим снарядом, я вже не кажу про ресурсні випробування. Про яку скорострільність може йти річ якщо автомату заряджання ніхто ще не бачив? Будуть солдати по драбині лазити її заряджати? Великі питання до систем амортизації, відкату, упорів, сіменсівського пульту для промислових(не бойових) систем.
Нема тут нічого страшного, такі проблеми виникають завжди при розробці складної техніки і потребують десятків випробувань та конструктивних допрацювань. При нормальному фінансуванні все це вирішується і досить швидко. Але, як сказано у відео, з 2019 все зупинилось, півтора року - ніякого фінансування, то який автомат заряджання ти хочеш побачити? Така ситуація по всій оборонці, з тими ж вільхами та нептунами - все зупинилось. На папері - мільярди, а по факту нічого не фінансується, закуплені папередниками лінії виготовлення боєприпасів просто стоять. Хомчаку вільхи не потрібні, 98 зробили на склад при ПО і досить. ВСУ высокоточные ракеты "Ольха" не нужны - Хомчак Схоже на тотальний саботаж влади.
Схватка перешла в Верховный Суд. Техас против 4-х штатов.
Да. Там на данный момент 17 штатов поддержали иск Техаса, с разной степенью вовлеченности. Ситуация захватывает похлече шедевров Нолана с Тарантинами) невозможно оторваться. пс. хэштэг овертьорн заинтриговал еще больше, Овертон не даст соврать)
Украина заинтересована в установлении мира на Донбассе, но Россия блокирует выполнение договоренностей
1.5 года понадобилось Бубочке, чтобы понять такую простую истину. Ведь ему же в уши надули, что это Порошенко хочет воевать и не хочет договариваться с Путиным. Что достаточно "перестать стрелять" и "сойтись посередине" А теперь потеряно доверие европейских лидеров, похерен принцип "не говорить об Украине без Украины" Можно было бы надеяться на помощь будущей администрации Байдена, но 100% мой прокурор 1.5 года просрано "величайшим лидером современности"
Венецианская комиссия признает, что решение КСУ от 27 октября не имеет четкой аргументации, не имеет твердой основы в международном праве "и, возможно, было запятнано серьезной процедурной ошибкой - нерешенным вопросом о конфликте интересов некоторых судей"
Несколько недель назад в прошлом журналист, "активист" и "еврооптимист", экс-депутат от блока Порошенко, (https://klymenko-time.com/rassledovaniy ... oronproma/) а теперь, внезапно, специалист по вооружениям и бизнесу на оружии Мустафа Найем решил вспомнить (не)злым тихим словом (https://t.me/mustafanayyem/474) наш Telegram-канал Klymenko Time. Мол мы в числе других коллег готовим некие заказные материалы против госконцерна "Укроборонпром", где тот самый Мустафа вместе с другими "соросятами" трудится за скромные 300 тысяч гривен налогоплательщиков в месяц. Треть миллиона в месяц, почему бы и нет.
Найем, как тот мальчик с волками, так часто кричал про фейки, что мы решили вместе с экспертами разобраться детальнее — а какие же фейки распространяет сам Мустафа Найем о деятельности ГК Укроборонпром.
Текст объемный и основательный. И максимально понятный и полезный. Интересное начинается уже с заголовка
Скучали по новостям об Ахметове и его олигархическом влиянии? Есть интересная история. Итак, регулятор энергетики с 1 декабря повысил тариф на передачу электроэнергии с 24 копеек до 31 копеек за кВт-час.
Подумаешь, каких-то 7 копеек? - скажет кто-то. А зря. Семь копеек в масштабах страны - это огромные деньги. Оперирует этим тарифом Укрэнерго, а львиная часть собранного ресурса идет на выплаты астрономических “зелёных” тарифов, в которых у Ахметова самая крупная роль.
Если быть точным, из 31 копейки нового тарифа только 9 копеек идёт на обслуживание линий электропередач. Остальные 22 копейки с каждого кВт-часа - это сбор денег в специальную заначку для выплат “зелёным” производителям, которые работают по самым высоким тарифам в Европе. Всего выплат по “зелёным” тарифам в 2020 году ожидается около 60 миллиардов гривен. Вот из таких вот копеечек и образовываются потом реки денег в олигархические карманы.
А кто у нас потребляет много электроэнергии? Например, Укрзализныця. И это повышение на 7 копеек означает для УЗ дополнительные затраты на уровне более 300 миллионов гривен в год. Это десять полностью новых вагонов для перевозки пассажиров. И это серьезный удар по госкомпании в это непростое время.
Но 1 декабря такой повышенный тариф Укрэнерго платит не только Укрзализныця, а все небытовые потребители: металлурги, химзаводы, кинотеатры, кафе, рестораны, школы, детские садики, больницы, воинские части.
Правда, есть одно исключение. Вообще этот тариф Укрэнерго не платят экспортёры электроэнергии. Ни 9 копеек на сети Укрэнерго, ни 22 копейки на дотации “зелёным”. То есть они полностью бесплатно пользуются сетями госкомпании Укрэнерго и на этом зарабатывают хорошую прибыль, продавая электроэнергию в страны ЕС.
Более 95% экспорта электроэнергии контролирует ДТЕК Ахметова, которая получила нужное решения суда. Общая неуплата составила уже более 1,5 миллиарда гривен.
Цинизм добавляет тот факт, что, напомню, главным бенефициаром “зелёного” тарифа, который покрывают этими 22 копейками с кВт-часа, также… является ДТЕК Ахметова, у которого 25% “зелёных” мощностей.
Вы считаете такую ситуацию справедливой: всем тариф на транспортировку резко повышают, а одна компания совершенно бесплатно пользуется государственными сетями?