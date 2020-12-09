Скучали по новостям об Ахметове и его олигархическом влиянии? Есть интересная история. Итак, регулятор энергетики с 1 декабря повысил тариф на передачу электроэнергии с 24 копеек до 31 копеек за кВт-час.



Подумаешь, каких-то 7 копеек? - скажет кто-то. А зря. Семь копеек в масштабах страны - это огромные деньги. Оперирует этим тарифом Укрэнерго, а львиная часть собранного ресурса идет на выплаты астрономических “зелёных” тарифов, в которых у Ахметова самая крупная роль.



Если быть точным, из 31 копейки нового тарифа только 9 копеек идёт на обслуживание линий электропередач. Остальные 22 копейки с каждого кВт-часа - это сбор денег в специальную заначку для выплат “зелёным” производителям, которые работают по самым высоким тарифам в Европе. Всего выплат по “зелёным” тарифам в 2020 году ожидается около 60 миллиардов гривен. Вот из таких вот копеечек и образовываются потом реки денег в олигархические карманы.



А кто у нас потребляет много электроэнергии? Например, Укрзализныця. И это повышение на 7 копеек означает для УЗ дополнительные затраты на уровне более 300 миллионов гривен в год. Это десять полностью новых вагонов для перевозки пассажиров. И это серьезный удар по госкомпании в это непростое время.



Но 1 декабря такой повышенный тариф Укрэнерго платит не только Укрзализныця, а все небытовые потребители: металлурги, химзаводы, кинотеатры, кафе, рестораны, школы, детские садики, больницы, воинские части.



Правда, есть одно исключение. Вообще этот тариф Укрэнерго не платят экспортёры электроэнергии. Ни 9 копеек на сети Укрэнерго, ни 22 копейки на дотации “зелёным”. То есть они полностью бесплатно пользуются сетями госкомпании Укрэнерго и на этом зарабатывают хорошую прибыль, продавая электроэнергию в страны ЕС.



Более 95% экспорта электроэнергии контролирует ДТЕК Ахметова, которая получила нужное решения суда. Общая неуплата составила уже более 1,5 миллиарда гривен.



Цинизм добавляет тот факт, что, напомню, главным бенефициаром “зелёного” тарифа, который покрывают этими 22 копейками с кВт-часа, также… является ДТЕК Ахметова, у которого 25% “зелёных” мощностей.



Вы считаете такую ситуацию справедливой: всем тариф на транспортировку резко повышают, а одна компания совершенно бесплатно пользуется государственными сетями?