Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Schmit написав:Ти, як справжній прохвесіонал, напевно судиш по дальності стрільби, по скорострільності та інших ТХ? Ось вони, саморобки сирійських ребелів.
Іксперд, про яку дальність стрільби можна говорити якщо САУ не здійснила ні одного пострілу бойовим снарядом, я вже не кажу про ресурсні випробування. Про яку скорострільність може йти річ якщо автомату заряджання ніхто ще не бачив? Будуть солдати по драбині лазити її заряджати? Великі питання до систем амортизації, відкату, упорів, сіменсівського пульту для промислових(не бойових) систем.
Нема тут нічого страшного, такі проблеми виникають завжди при розробці складної техніки і потребують десятків випробувань та конструктивних допрацювань. При нормальному фінансуванні все це вирішується і досить швидко. Але, як сказано у відео, з 2019 все зупинилось, півтора року - ніякого фінансування, то який автомат заряджання ти хочеш побачити? Така ситуація по всій оборонці, з тими ж вільхами та нептунами - все зупинилось. На папері - мільярди, а по факту нічого не фінансується, закуплені папередниками лінії виготовлення боєприпасів просто стоять. Хомчаку вільхи не потрібні, 98 зробили на склад при ПО і досить. ВСУ высокоточные ракеты "Ольха" не нужны - Хомчак Схоже на тотальний саботаж влади.
Схватка перешла в Верховный Суд. Техас против 4-х штатов.
Да. Там на данный момент 17 штатов поддержали иск Техаса, с разной степенью вовлеченности. Ситуация захватывает похлече шедевров Нолана с Тарантинами) невозможно оторваться. пс. хэштэг овертьорн заинтриговал еще больше, Овертон не даст соврать)
Украина заинтересована в установлении мира на Донбассе, но Россия блокирует выполнение договоренностей
1.5 года понадобилось Бубочке, чтобы понять такую простую истину. Ведь ему же в уши надули, что это Порошенко хочет воевать и не хочет договариваться с Путиным. Что достаточно "перестать стрелять" и "сойтись посередине" А теперь потеряно доверие европейских лидеров, похерен принцип "не говорить об Украине без Украины" Можно было бы надеяться на помощь будущей администрации Байдена, но 100% мой прокурор 1.5 года просрано "величайшим лидером современности"
Венецианская комиссия признает, что решение КСУ от 27 октября не имеет четкой аргументации, не имеет твердой основы в международном праве "и, возможно, было запятнано серьезной процедурной ошибкой - нерешенным вопросом о конфликте интересов некоторых судей"
Несколько недель назад в прошлом журналист, "активист" и "еврооптимист", экс-депутат от блока Порошенко, (https://klymenko-time.com/rassledovaniy ... oronproma/) а теперь, внезапно, специалист по вооружениям и бизнесу на оружии Мустафа Найем решил вспомнить (не)злым тихим словом (https://t.me/mustafanayyem/474) наш Telegram-канал Klymenko Time. Мол мы в числе других коллег готовим некие заказные материалы против госконцерна "Укроборонпром", где тот самый Мустафа вместе с другими "соросятами" трудится за скромные 300 тысяч гривен налогоплательщиков в месяц. Треть миллиона в месяц, почему бы и нет.
Найем, как тот мальчик с волками, так часто кричал про фейки, что мы решили вместе с экспертами разобраться детальнее — а какие же фейки распространяет сам Мустафа Найем о деятельности ГК Укроборонпром.
Текст объемный и основательный. И максимально понятный и полезный. Интересное начинается уже с заголовка
Нова "Зрада", хотя по моему мнению откровенная глупость далёкого:
Рассчитываю на поддержку в обществе, парламенте, министерстве, СНБО, ОП. Сочту за честь послужить народу Украины на посту, который позволяет осуществить комплексные реформы. Так что жду встречу с А.Тараном либо с В.Зеленским, жду предложений, чтобы реализовать данную программу системно. Теперь дело за ними.
Група поддержки: https://censor.net/ru/news/3236269/skan ... t_vnimanie https://censor.net/ru/news/3236272/depu ... _butusovym Вообще то группа поддержки значительна, но "волонтёрство" не заменит МО, и без волонтёров ой как ....проблемно короче. Деятельность МО, на сегодня не позволяет отказаться от волонтёрского движения - но оно не может заменить собой, по определению МО. Проблемы есть и немалые, но это не метод их разрешения. Всё, вернее все эти вопросы есть элемент подвластный Верховному. И Совета национальной безопасности и обороны Украины. Ибо Предварительно было заявлено:
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Вкладчик1234 написав:Партия Порошенко выдвигает Елену Самбул (aka "Маруся Звіробій") на довыборы в Раду по округу в Ивано-Франковской области https://t.me/stranaua/10106
"Цирк на дроті"
А в чем проблема то? Откровенные коллаборанты и майбахи в Раде вас не напрягают? Дубинские, бужанские, жомовые ямы? Целая ожпз в масквачкале фоткается с крымнашистами - это норма? Ну понятно - одна сеть.