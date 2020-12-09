Несколько недель назад в прошлом журналист, "активист" и "еврооптимист", экс-депутат от блока Порошенко, () а теперь, внезапно, специалист по вооружениям и бизнесу на оружии Мустафа Найем решил вспомнить (не)злым тихим словом () наш Telegram-канал Klymenko Time. Мол мы в числе других коллег готовим некие заказные материалы против госконцерна "Укроборонпром", где тот самый Мустафа вместе с другими "соросятами" трудится за скромные 300 тысяч гривен налогоплательщиков в месяц. Треть миллиона в месяц, почему бы и нет.Мы, конечно, могли бы пропустить эту эскападу мимо ушей. Но, как и в случае с Лещенко (), не стали. Считаем, что деятельность Мустафы Найема и его "соросовских друзей" в "Укроборонпроме" заслуживает не меньше внимания, чем аналогичное протирательство штанов его друга и коллеги в Укрзализнице (детально схемы Лещенко и Томаша Фиалы мы разбирали здесь () и здесь ()).Найем, как тот мальчик с волками, так часто кричал про фейки, что мы решили вместе с экспертами разобраться детальнее — а какие же фейки распространяет сам Мустафа Найем о деятельности ГК Укроборонпром.Текст объемный и основательный. И максимально понятный и полезный. Интересное начинается уже с заголовка