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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6864686568666867

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00

Політичні дискусії 5.8 5 49
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
4%
2
3. ЄС
43%
21
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
18%
9
8. Свобода
4%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
10%
5
10. Інші партії
18%
9
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 08:49

  unicdima написав:
  Schmit написав:Ти, як справжній прохвесіонал, напевно судиш по дальності стрільби, по скорострільності та інших ТХ?
Ось вони, саморобки сирійських ребелів.

Іксперд, про яку дальність стрільби можна говорити якщо САУ не здійснила ні одного пострілу бойовим снарядом, я вже не кажу про ресурсні випробування. Про яку скорострільність може йти річ якщо автомату заряджання ніхто ще не бачив? Будуть солдати по драбині лазити її заряджати?
Великі питання до систем амортизації, відкату, упорів, сіменсівського пульту для промислових(не бойових) систем.

Нема тут нічого страшного, такі проблеми виникають завжди при розробці складної техніки і потребують десятків випробувань та конструктивних допрацювань. При нормальному фінансуванні все це вирішується і досить швидко. Але, як сказано у відео, з 2019 все зупинилось, півтора року - ніякого фінансування, то який автомат заряджання ти хочеш побачити?
Така ситуація по всій оборонці, з тими ж вільхами та нептунами - все зупинилось.
На папері - мільярди, а по факту нічого не фінансується, закуплені папередниками лінії виготовлення боєприпасів просто стоять. Хомчаку вільхи не потрібні, 98 зробили на склад при ПО і досить.
ВСУ высокоточные ракеты "Ольха" не нужны - Хомчак
Схоже на тотальний саботаж влади.
Schmit
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 12:03

  pesikot написав:Ітогі подвєдьом. 2020-12-09


7) Тема дня | Трамп проиграл суды. Он не доказал фальсификации, но принес неожиданную пользу США
Действующий глава Белого дома Дональд Трамп проиграл десятки судов. Он не смог доказать, что выборы были сфальсифицированы. Даже его собственный генпрокурор не нашел подтверждений

Не уверен насчёт деменции у Байдена.
А вот то, что Трамп поехал кукухой по факту проигрыша - факт



Схватка перешла в Верховный Суд. Техас против 4-х штатов.
tumos
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 16:59

  tumos написав:

Схватка перешла в Верховный Суд. Техас против 4-х штатов.

Да. Там на данный момент 17 штатов поддержали иск Техаса, с разной степенью вовлеченности.
Ситуация захватывает похлече шедевров Нолана с Тарантинами) невозможно оторваться.
пс. хэштэг овертьорн заинтриговал еще больше, Овертон не даст соврать)
Мы порохоботы - Сила (с yarg
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 17:57

Кратко. 2020-12-10

Кратко. 2020-12-10
Первая свечка Хануки

1) Обстрелы, БПЛА и оборудование позиций: боевики увеличили количество провокаций на Донбассе
Потерь в рядах украинской армии нет

2) Зеленский: Россия блокирует мир на Донбассе
Украина заинтересована в установлении мира на Донбассе, но Россия блокирует выполнение договоренностей

1.5 года понадобилось Бубочке, чтобы понять такую простую истину.
Ведь ему же в уши надули, что это Порошенко хочет воевать и не хочет договариваться с Путиным. Что достаточно "перестать стрелять" и "сойтись посередине"
А теперь потеряно доверие европейских лидеров, похерен принцип "не говорить об Украине без Украины"
Можно было бы надеяться на помощь будущей администрации Байдена, но 100% мой прокурор
1.5 года просрано "величайшим лидером современности"

3) Будет ли "план Б" по Донбассу: участник переговоров прояснил ситуацию
Участник переговоров отметил, что год назад в СНБО разработали пять планов по Донбассу "без четкой нумерации"

"Новые подходы и формы влияния на РФ": Кравчук объяснил, что будет включать "план Б" по Донбассу
Кравчук отметил, что сам план еще не разработан, но над ним работают

Переходим к плану Б, который ещё даже не разработан. Или разработан, но это не точно

4) Глава представительства ЕС в Украине: Новый закон о декларировании надо усиливать
Однако, как сказал Маасикас, этого недостаточно для восстановления реально действенной и сдерживающей системы имущественного декларирования

Венецианская комиссия опубликовала срочное решение по кризису с КСУ
Венецианская комиссия признает, что решение КСУ от 27 октября не имеет четкой аргументации, не имеет твердой основы в международном праве "и, возможно, было запятнано серьезной процедурной ошибкой - нерешенным вопросом о конфликте интересов некоторых судей"

5) Эфир с террористом. Назначена внеплановая проверка телеканала НАШ
Национальный совет по телевидению и радиовещанию назначил внеплановую проверку телеканала НАШ из-за ретрансляции российской пропаганды
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 20:58

Несколько недель назад в прошлом журналист, "активист" и "еврооптимист", экс-депутат от блока Порошенко, (https://klymenko-time.com/rassledovaniy ... oronproma/) а теперь, внезапно, специалист по вооружениям и бизнесу на оружии Мустафа Найем решил вспомнить (не)злым тихим словом (https://t.me/mustafanayyem/474) наш Telegram-канал Klymenko Time. Мол мы в числе других коллег готовим некие заказные материалы против госконцерна "Укроборонпром", где тот самый Мустафа вместе с другими "соросятами" трудится за скромные 300 тысяч гривен налогоплательщиков в месяц. Треть миллиона в месяц, почему бы и нет.

Мы, конечно, могли бы пропустить эту эскападу мимо ушей. Но, как и в случае с Лещенко (https://klymenko-time.com/dose/sergej-l ... aliznycze/), не стали. Считаем, что деятельность Мустафы Найема и его "соросовских друзей" в "Укроборонпроме" заслуживает не меньше внимания, чем аналогичное протирательство штанов его друга и коллеги в Укрзализнице (детально схемы Лещенко и Томаша Фиалы мы разбирали здесь (https://klymenko-time.com/rassledovaniy ... na-dizele/) и здесь (https://klymenko-time.com/rassledovaniy ... nova-vret/)).

Найем, как тот мальчик с волками, так часто кричал про фейки, что мы решили вместе с экспертами разобраться детальнее — а какие же фейки распространяет сам Мустафа Найем о деятельности ГК Укроборонпром.

Текст объемный и основательный. И максимально понятный и полезный. Интересное начинается уже с заголовка


4 миллиарда задним числом. Как Мустафа Найем покрывает схемы Укроборонпрома
https://klymenko-time.com/rassledovaniya/4-milliarda-zadnim-chislom-kak-mustafa-najem-pokryvaet-shemy-ukroboronproma/

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Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в Чет 10 гру, 2020 21:16, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 21:51

Нова "Зрада", хотя по моему мнению откровенная глупость далёкого:
Рассчитываю на поддержку в обществе, парламенте, министерстве, СНБО, ОП. Сочту за честь послужить народу Украины на посту, который позволяет осуществить комплексные реформы. Так что жду встречу с А.Тараном либо с В.Зеленским, жду предложений, чтобы реализовать данную программу системно. Теперь дело за ними.

Юрий Бутусов, Цензор.НЕТИсточник: https://censor.net/ru/r3235736

Група поддержки:
https://censor.net/ru/news/3236269/skan ... t_vnimanie
https://censor.net/ru/news/3236272/depu ... _butusovym
Вообще то группа поддержки значительна, но "волонтёрство" не заменит МО, и без волонтёров ой как ....проблемно короче. Деятельность МО, на сегодня не позволяет отказаться от волонтёрского движения - но оно не может заменить собой, по определению МО.
Проблемы есть и немалые, но это не метод их разрешения.
Всё, вернее все эти вопросы есть элемент подвластный Верховному.
И Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Ибо Предварительно было заявлено:
https://patrioty.org.ua/blogs/armiia--t ... 55042.html
"Армія - це інструмент у руках політиків, яких обирає народ", - Хомчак
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 23:03

Партия Порошенко выдвигает Елену Самбул (aka "Маруся Звіробій") на довыборы в Раду по округу в Ивано-Франковской области
https://t.me/stranaua/10106

"Цирк на дроті" :)
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Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 08:39

  Вкладчик1234 написав:Партия Порошенко выдвигает Елену Самбул (aka "Маруся Звіробій") на довыборы в Раду по округу в Ивано-Франковской области
https://t.me/stranaua/10106

"Цирк на дроті" :)

А в чем проблема то?
Откровенные коллаборанты и майбахи в Раде вас не напрягают? Дубинские, бужанские, жомовые ямы? Целая ожпз в масквачкале фоткается с крымнашистами - это норма?
Ну понятно - одна сеть.
Schmit
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 09:20

Schmit
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