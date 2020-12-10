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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6865686668676868

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00

Політичні дискусії 5.8 5 49
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
4%
2
3. ЄС
43%
21
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
18%
9
8. Свобода
4%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
10%
5
10. Інші партії
18%
9
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 11:06

Re: Політичні дискусії

Обробка всіх поверхонь, до яких могли торкатися руками, пройде протягом декількох годин після від'їзду Трампа. Під дезінфекцію потрапить вся меблі, поручні, ручки дверей, вимикачі. Крім того, буде проведена обробка повітря. Очікується, що Джо Байден в'їде в будівлю в той же день.

За час президентства Трампа, на заходах в Білому домі порушувалися рекомендації з соціального дистанціювання і носіння масок. Він сам практично не з'являвся на людях в масці. Мітинги на його підтримку охрестили "суперрозповсюджувачами" коронавірусу, хоча на словах він і закликав дотримуватися рекомендацій лікарів.


Після Зеленського треба двічі обробити, проти щурів і тарганів, щоб було #ніколизнову. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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