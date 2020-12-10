|
|
|
Політичні дискусії
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 11 гру, 2020 11:06
Обробка всіх поверхонь, до яких могли торкатися руками, пройде протягом декількох годин після від'їзду Трампа. Під дезінфекцію потрапить вся меблі, поручні, ручки дверей, вимикачі. Крім того, буде проведена обробка повітря. Очікується, що Джо Байден в'їде в будівлю в той же день.
За час президентства Трампа, на заходах в Білому домі порушувалися рекомендації з соціального дистанціювання і носіння масок. Він сам практично не з'являвся на людях в масці. Мітинги на його підтримку охрестили "суперрозповсюджувачами" коронавірусу, хоча на словах він і закликав дотримуватися рекомендацій лікарів.
Після Зеленського треба двічі обробити, проти щурів і тарганів, щоб було #ніколизнову.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
-
lapay
-
-
- Повідомлень: 11298
- З нами з: 01.08.15
- Подякував: 1151 раз.
- Подякували: 1306 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|