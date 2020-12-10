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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6865686668676868

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00

Політичні дискусії 5.8 5 49
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
4%
2
3. ЄС
43%
21
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
18%
9
8. Свобода
4%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
10%
5
10. Інші партії
18%
9
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 11:06

Re: Політичні дискусії

Обробка всіх поверхонь, до яких могли торкатися руками, пройде протягом декількох годин після від'їзду Трампа. Під дезінфекцію потрапить вся меблі, поручні, ручки дверей, вимикачі. Крім того, буде проведена обробка повітря. Очікується, що Джо Байден в'їде в будівлю в той же день.

За час президентства Трампа, на заходах в Білому домі порушувалися рекомендації з соціального дистанціювання і носіння масок. Він сам практично не з'являвся на людях в масці. Мітинги на його підтримку охрестили "суперрозповсюджувачами" коронавірусу, хоча на словах він і закликав дотримуватися рекомендацій лікарів.


Після Зеленського треба двічі обробити, проти щурів і тарганів, щоб було #ніколизнову. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 16:33

Коллеги, посмотрите интервью Сергея Гайдая на укрлайфе, достаточно интересное
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 17:13

Ітогі подвєдьом. 2020-12-11

Ітогі подвєдьом. 2020-12-11

1) На Донбассе за сутки зафиксировано восемь обстрелов: в штабе раскрыли детали
Потерь в рядах ВСУ нет

2) Кризис с КСУ. Венецианская комиссия опубликовала свой второй срочный вывод
Комиссия рекомендует внести изменения в закон о КСУ. Там предлагают учесть следующие моменты:

3) Россия хочет заочного ареста украинского военного Маркива – росСМИ
Следственный комитет России хочет заочного ареста украинца Виталия Маркива, которого суд в Милане полностью оправдал в обвинениях в якобы убийстве итальянского журналиста и российского переводчика 2014 года под Славянском

В Италии не получилось, решили, как обычно, через ж***

РФ хочет ограничить передвижение нацгвардейца Маркива по другим странам - МВД
Такое решение российского суда является очередным свидетельством причастности страны-агрессора РФ к информационно-психологической операции по задержанию и суду над Маркивым в Италии

Аваков об объявленном в РФ заочном аресте Маркива: на воре и шапка горит
По словам главы МВД, Россия фактически признала свое участие в попытке фальсификации дела украинского нацгвардейца Виталия Маркива, а когда не удалось - начала собственное преследование

Вот тут полностью согласен с Рюкзакяном.

4) Зеленский заявил бизнесу, что намерен улучшать инвестклимат в Украине
По словам президента, в течение 2020 года Украина осуществила исторические реформы.

Президент Украины Владимир Зеленский заверил бизнес, что власть в 2021 году и в дальнейшем планирует сделать всё возможное, чтобы улучшить инвестиционный климат в Украине

Инвестиционные няни - всё.
Зеленский тупо треплет по бумажке, даже не задумываясь о прочитанном. Прямое сообщение бумажка-рот, минуя мозг

5) Трамп вспомнил о телефонном разговоре с Зеленским и обвинил Байдена в коррупции
Президент Соединенных Штпатив Америки Дональд Трамп снова вспомнил о телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским и обвинил избранного президента Джо Байдена в коррупции

Напомнил и Зеленскому, и Байдену о Зеленском

6) Украина покажет миру концлагерь 21 века: он расположен в Донецке на улице Светлого пути
Министерство иностранных дел в 2021 году начнет масштабную информкампанию, чтобы показать миру, что устроила Россия на Донбассе, в частности, на территории бывшего завода изоляционных материалов в Донецке: там пытают людей

Нынешний МИД, вдруг, обнаружил, что на Донбассе людей пытают.

7) Волонтер Маруся Зверобой идет на выборы в Раду от Евросолидарности
Волонтер Маруся Зверобой примет участие в промежуточных выборах в Верховную Раду в 87 избирательном округе (Ивано-Франковская область) от партии Европейская солидарность

Где-то один потерпевший нелох выкурил все айкосы от страха и затянулся дорожкой

8) У Кернеса отказали почки – спикер мэрии
У мэра Харькова Геннадия Кернеса отказали почки. Об этом сообщил Суспільне спикер горсовета Юрий Сидоренко

Харьковчане, как вы могли выбрать такой овощ.
Городом руководит хрен пойми кто

9) Годовщина распада СССР: сговора не было. Власть в едином порыве подписала Совку приговор
Некоторые люди до сих пор верят в то, что Кравчук, Ельцин и Шушкевич, когда подписывали Беловежский договор, выполняли "заказ" США
...
На самом деле Леонид Кравчук, Борис Ельцин и Станислав Шушкевич никакой заказ американцев выполнить бы не смогли, даже если бы и хотели. Потому что в союзных республиках существовали еще Верховные советы, без одобрения которых Беловежские соглашения выполнены бы не были.

Проходимцы и фальсификаторы отлично это знают, но стараются об этом не вспоминать. Потому что дальше начинается очень неприятная правда – Верховные советы Украины, России и Беларуси практически единогласно ратифицировали Беловежские соглашения. 10 декабря голосовали депутаты в Украине и Беларуси. 12 декабря – в России

Также и с "передачей" Хрущёвым Крыма Украине.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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