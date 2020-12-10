Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Обробка всіх поверхонь, до яких могли торкатися руками, пройде протягом декількох годин після від'їзду Трампа. Під дезінфекцію потрапить вся меблі, поручні, ручки дверей, вимикачі. Крім того, буде проведена обробка повітря. Очікується, що Джо Байден в'їде в будівлю в той же день.
За час президентства Трампа, на заходах в Білому домі порушувалися рекомендації з соціального дистанціювання і носіння масок. Він сам практично не з'являвся на людях в масці. Мітинги на його підтримку охрестили "суперрозповсюджувачами" коронавірусу, хоча на словах він і закликав дотримуватися рекомендацій лікарів.
Після Зеленського треба двічі обробити, проти щурів і тарганів, щоб було #ніколизнову.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Следственный комитет России хочет заочного ареста украинца Виталия Маркива, которого суд в Милане полностью оправдал в обвинениях в якобы убийстве итальянского журналиста и российского переводчика 2014 года под Славянском
В Италии не получилось, решили, как обычно, через ж***
Министерство иностранных дел в 2021 году начнет масштабную информкампанию, чтобы показать миру, что устроила Россия на Донбассе, в частности, на территории бывшего завода изоляционных материалов в Донецке: там пытают людей
Нынешний МИД, вдруг, обнаружил, что на Донбассе людей пытают.
Некоторые люди до сих пор верят в то, что Кравчук, Ельцин и Шушкевич, когда подписывали Беловежский договор, выполняли "заказ" США ... На самом деле Леонид Кравчук, Борис Ельцин и Станислав Шушкевич никакой заказ американцев выполнить бы не смогли, даже если бы и хотели. Потому что в союзных республиках существовали еще Верховные советы, без одобрения которых Беловежские соглашения выполнены бы не были.
Проходимцы и фальсификаторы отлично это знают, но стараются об этом не вспоминать. Потому что дальше начинается очень неприятная правда – Верховные советы Украины, России и Беларуси практически единогласно ратифицировали Беловежские соглашения. 10 декабря голосовали депутаты в Украине и Беларуси. 12 декабря – в России
Также и с "передачей" Хрущёвым Крыма Украине.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Сегодня в Украине был захват банка - с холодным оружием, муляжем бомбы и заложниками. Слышали об этом? Да, никто особо не сообщил. А прозошло это в Мариуполе. Полиция отчиталась уже по факту задержания преступника.
Этот пост, собственно, о чем? О том, что когда надо - из захвата сделают шоу. А когда нет - то и в новостных сводках за день можете не увидеть.
Schmit написав:Куда не глянь - полнейшее "хуже не будет".
И сам прозрел: Официальная связь деятельности агента "Пианиста" во главе клоунов на самокатах с "некоторыми одиозными личностями" - я так понимаю, под одним хозяином ходят. А бараны - верят..., правда от голода вынуждены бежать - куда глаза глядят, а... продают Землю их предков, без Права украинцев быть людьми(достойными гражданами) в Украине. Отсюда нелюдь и продаёт всё, что принадлежало украинцам, без права их собственного хозяйствования.(внешнее управление)
По словам президента, в течение 2020 года Украина осуществила исторические реформы.
Президент Украины Владимир Зеленский заверил бизнес, что власть в 2021 году и в дальнейшем планирует сделать всё возможное, чтобы улучшить инвестиционный климат в Украине
Инвестиционные няни - всё. Зеленский тупо треплет по бумажке, даже не задумываясь о прочитанном. Прямое сообщение бумажка-рот, минуя мозг
Зачем думать? Для них с Царёвым, текст пишет один режиссёр:
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.