Додано: П'ят 11 гру, 2020 17:13

Потерь в рядах ВСУ нет

Комиссия рекомендует внести изменения в закон о КСУ. Там предлагают учесть следующие моменты:

Следственный комитет России хочет заочного ареста украинца Виталия Маркива, которого суд в Милане полностью оправдал в обвинениях в якобы убийстве итальянского журналиста и российского переводчика 2014 года под Славянском

Такое решение российского суда является очередным свидетельством причастности страны-агрессора РФ к информационно-психологической операции по задержанию и суду над Маркивым в Италии

По словам главы МВД, Россия фактически признала свое участие в попытке фальсификации дела украинского нацгвардейца Виталия Маркива, а когда не удалось - начала собственное преследование

По словам президента, в течение 2020 года Украина осуществила исторические реформы.



Президент Украины Владимир Зеленский заверил бизнес, что власть в 2021 году и в дальнейшем планирует сделать всё возможное, чтобы улучшить инвестиционный климат в Украине

Президент Соединенных Штпатив Америки Дональд Трамп снова вспомнил о телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским и обвинил избранного президента Джо Байдена в коррупции

Министерство иностранных дел в 2021 году начнет масштабную информкампанию, чтобы показать миру, что устроила Россия на Донбассе, в частности, на территории бывшего завода изоляционных материалов в Донецке: там пытают людей

Волонтер Маруся Зверобой примет участие в промежуточных выборах в Верховную Раду в 87 избирательном округе (Ивано-Франковская область) от партии Европейская солидарность

У мэра Харькова Геннадия Кернеса отказали почки. Об этом сообщил Суспільне спикер горсовета Юрий Сидоренко

Некоторые люди до сих пор верят в то, что Кравчук, Ельцин и Шушкевич, когда подписывали Беловежский договор, выполняли "заказ" США

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На самом деле Леонид Кравчук, Борис Ельцин и Станислав Шушкевич никакой заказ американцев выполнить бы не смогли, даже если бы и хотели. Потому что в союзных республиках существовали еще Верховные советы, без одобрения которых Беловежские соглашения выполнены бы не были.



Проходимцы и фальсификаторы отлично это знают, но стараются об этом не вспоминать. Потому что дальше начинается очень неприятная правда – Верховные советы Украины, России и Беларуси практически единогласно ратифицировали Беловежские соглашения. 10 декабря голосовали депутаты в Украине и Беларуси. 12 декабря – в России



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