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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6866686768686869 За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00 Політичні дискусії 5.8 5 49 1. Слуга народу 2% 1 2. ОПЗЖ 4% 2 3. ЄС 43% 21 4. Батьківщина 0 0 5. За майбутнє 0 0 6. Радикальная партія 0 0 7. Партія Шарія 18% 9 8. Свобода 4% 2 9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.) 10% 5 10. Інші партії 18% 9 Всього голосів : 49 Додано: Суб 12 гру, 2020 12:56 19yuriy91 написав: pesikot написав: 19yuriy91

А какая религия тебе запрещает дать ссылку ? А какая религия тебе запрещает дать ссылку ?

Щас с планшета, копировать не приловчился

Гугли, не ленись Щас с планшета, копировать не приловчилсяГугли, не ленись

Да не обращайте внимание на этого склочника. Ему же содержание до лампочки.



+1000000500

Отличное интервью. По полочкам и практически полное совпадение с озвученным на этих страницах.

Начиная со штукатурки (ширмы, иллюзии) и заканчивая отсутствием во власти лиц, которым интересно заниматься своей работой, выполнять свои функциональные обязанности с нормальным (то бишь полезным для госва и общества) результатом.



Беда Зе в том, что из этого звена середняков!!! он поднял богданов, ермаков, арахамий, миловановых и т.д. Которым неинтересно, интересы другие.

А не упоминаемых мною середняках. Которым интересно. Штурмовать горы, не ожидая там сундука с драгоценностями для себя.



Ну и хорошо определена роль ЗЕ, как положившего начало реального территориального самоуправления. За счёт своей слабости.



В общем - браво!

Вот только оптимизм Гайдая относительно неизбежности прогрессивного пути весьма спорный.

Эти гнилые середнячки, спевшись с порошенками-медведчуками, быстро и легко не подвинутся. Усовершенствуются. Да не обращайте внимание на этого склочника. Ему же содержание до лампочки.+1000000500Отличное интервью. По полочкам и практически полное совпадение с озвученным на этих страницах.Начиная со штукатурки (ширмы, иллюзии) и заканчивая отсутствием во власти лиц, которым интересно заниматься своей работой, выполнять свои функциональные обязанности с нормальным (то бишь полезным для госва и общества) результатом.Беда Зе в том, что из этого звена середняков!!! он поднял богданов, ермаков, арахамий, миловановых и т.д. Которым неинтересно, интересы другие.А не упоминаемых мною середняках. Которым интересно. Штурмовать горы, не ожидая там сундука с драгоценностями для себя.Ну и хорошо определена роль ЗЕ, как положившего начало реального территориального самоуправления. За счёт своей слабости.В общем - браво!Вот только оптимизм Гайдая относительно неизбежности прогрессивного пути весьма спорный.Эти гнилые середнячки, спевшись с порошенками-медведчуками, быстро и легко не подвинутся. Усовершенствуются. detroytred

Повідомлень: 23376 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1960 раз. Подякували: 3197 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 12 гру, 2020 13:11 * Я объективно считаю, что президент – ссыкло. И жду сюда президента, потому что командующий страны не должен обижаться на двух девочек… Чего он ходит там у Папы Римского с броником?” – сказала она.

“Я читаю протокол допроса потерпевшего Зеленского и охреневаю. Я его предупреждала, что не нужно связываться с военнослужащими – оно меня не слушает”, – подчеркнула она.



" Оружие (изъяли). Оно зарегистрировано. Оружие не было указано. Как это письмо называется? В постановлении не было указано, что они должны забрать мое оружие, но они забрали мое оружие. Говорят, забрали, потому что просроченное, но это не их дело вообще. Телефон забрали, оружие забрали. Блокнот с эмблемой Десантно-штурмовых войск забрали. Там, между прочим, номер начальника разведки. Так что если ему будет кто-то странный звонить – пусть не удивляется", – сказала Зверобой.'



----------------------------------

То она позиционирует себя девочкой и угрозы от девочки.



Но когда получала оружие, подписывала контракт, заявляла о связываться с военнослужащими, и т.п. -- то позиционирует воином, борцом, побратимом и т.д.



Классика))) detroytred

Повідомлень: 23376 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1960 раз. Подякували: 3197 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 12 гру, 2020 13:39 detroytred

.....................

Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 8611 З нами з: 20.09.12 Подякував: 693 раз. Подякували: 880 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 12 гру, 2020 13:41





"Я убежден в том, что он является российским шпионом, который сливает информацию наших спецслужб. И если провести расследование, то для импичмента Зеленского будут все основания", - отмечает Бутусов.



читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/ukraine/220642_1607759565 По словам известного журналиста, когда общество узнает всю правду о провале спецоперации по задержанию боевиков из российской ЧВК "Вагнера", это может означать серьезные политические последствия негативного характера для нынешней политической верхушки Украины. Также Бутусов считает действующего главу Офиса президента Андрея Ермака и первого заместителя секретаря СНБО Руслана Демченко пророссийски настроенными. Последнего журналист назвал "российским шпионом".читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": Во... только дошло? Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 8611 З нами з: 20.09.12 Подякував: 693 раз. Подякували: 880 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 12 гру, 2020 13:41 detroytred написав: * Я объективно считаю, что президент – ссыкло. И жду сюда президента, потому что командующий страны не должен обижаться на двух девочек… Чего он ходит там у Папы Римского с броником?” – сказала она.

“Я читаю протокол допроса потерпевшего Зеленского и охреневаю. Я его предупреждала, что не нужно связываться с военнослужащими – оно меня не слушает”, – подчеркнула она.



" Оружие (изъяли). Оно зарегистрировано. Оружие не было указано. Как это письмо называется? В постановлении не было указано, что они должны забрать мое оружие, но они забрали мое оружие. Говорят, забрали, потому что просроченное, но это не их дело вообще. Телефон забрали, оружие забрали. Блокнот с эмблемой Десантно-штурмовых войск забрали. Там, между прочим, номер начальника разведки. Так что если ему будет кто-то странный звонить – пусть не удивляется", – сказала Зверобой.'



----------------------------------

То она позиционирует себя девочкой и угрозы от девочки.



Но когда получала оружие, подписывала контракт, заявляла о связываться с военнослужащими, и т.п. -- то позиционирует воином, борцом, побратимом и т.д.



Классика))) * Я объективно считаю, что президент – ссыкло. И жду сюда президента, потому что командующий страны не должен обижаться на двух девочек… Чего он ходит там у Папы Римского с броником?” – сказала она.“Я читаю протокол допроса потерпевшего Зеленского и охреневаю. Я его предупреждала, что не нужно связываться с военнослужащими – оно меня не слушает”, – подчеркнула она." Оружие (изъяли). Оно зарегистрировано. Оружие не было указано. Как это письмо называется? В постановлении не было указано, что они должны забрать мое оружие, но они забрали мое оружие. Говорят, забрали, потому что просроченное, но это не их дело вообще. Телефон забрали, оружие забрали. Блокнот с эмблемой Десантно-штурмовых войск забрали. Там, между прочим, номер начальника разведки. Так что если ему будет кто-то странный звонить – пусть не удивляется", – сказала Зверобой.'----------------------------------То она позиционирует себя девочкой и угрозы от девочки.Но когда получала оружие, подписывала контракт, заявляла о связываться с военнослужащими, и т.п. -- то позиционирует воином, борцом, побратимом и т.д.Классика)))

Ужас. Это очень серьезная и важная тема для обсуждения.



А то, что зеленые возвращают армию в 2014 год, почти полностью проваливая госзаказ - нет, не интересно.

Потом какой-то условный «пастор», который придет разгребать за зелеными, опять будет виноват, что не защитил страну существующей только на бумаге армией.

Ужас. Это очень серьезная и важная тема для обсуждения.А то, что зеленые возвращают армию в 2014 год, почти полностью проваливая госзаказ - нет, не интересно.Потом какой-то условный «пастор», который придет разгребать за зелеными, опять будет виноват, что не защитил страну существующей только на бумаге армией. Schmit

Повідомлень: 1829 З нами з: 08.09.09 Подякував: 22 раз. Подякували: 199 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 12 гру, 2020 14:02 bevzaalex написав: 19yuriy91 написав: pesikot написав: 19yuriy91

А какая религия тебе запрещает дать ссылку ? А какая религия тебе запрещает дать ссылку ?

Щас с планшета, копировать не приловчился

Гугли, не ленись Щас с планшета, копировать не приловчилсяГугли, не ленись

Да, получил удовольствие и несколько интересных мыслей.



Да, получил удовольствие и несколько интересных мыслей.

Увы, но Вы вернулись с того, с чего начали.

Человек понимая схему, не понимает сущности! В принципе то же и на форуме.



Причинами всего "б.л.я.д.с.т.в.а" - есть ни что более, как "экономико-правовые отношения". Регламентированные ст. Конституции Украины№1 - по чём Воры и ударили в 2011 году.



Поставить всё с головы на ноги - "просто"(политико-экономическо-правовым путём), но для этого должна существовать ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ власть в Государстве.

Всё, что сегодня происходит - есть ни что более, как разрушение и уничтожение Украины. Увы, но Вы вернулись с того, с чего начали.Человек понимая схему, не понимает сущности! В принципе то же и на форуме.Причинами всего "б.л.я.д.с.т.в.а" - есть ни что более, как "экономико-правовые отношения". Регламентированные ст. Конституции Украины№1 - по чём Воры и ударили в 2011 году.Поставить всё с головы на ноги - "просто"(политико-экономическо-правовым путём), но для этого должна существовать ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ власть в Государстве.Всё, что сегодня происходит - есть ни что более, как разрушение и уничтожение Украины. Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 8611 З нами з: 20.09.12 Подякував: 693 раз. Подякували: 880 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 12 гру, 2020 14:07 detroytred написав: Беда Зе в том, что из этого звена середняков!!! он поднял богданов, ермаков, арахамий, миловановых и т.д. Которым неинтересно, интересы другие.

А не упоминаемых мною середняках. Которым интересно. Штурмовать горы, не ожидая там сундука с драгоценностями для себя.

Беда Зе в том, что из этого звена середняков!!! он поднял богданов, ермаков, арахамий, миловановых и т.д. Которым неинтересно, интересы другие.А не упоминаемых мною середняках. Которым интересно. Штурмовать горы, не ожидая там сундука с драгоценностями для себя.

- Оно ни что более, как наёмный "лицедей".

Готов играть любую роль, за которую больше платят. - Оно ни что более, как наёмный "лицедей".Готов играть любую роль, за которую больше платят. Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 8611 З нами з: 20.09.12 Подякував: 693 раз. Подякували: 880 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 12 гру, 2020 14:13 Schmit написав: detroytred написав: * Я объективно считаю, что президент – ссыкло. И жду сюда президента, потому что командующий страны не должен обижаться на двух девочек… Чего он ходит там у Папы Римского с броником?” – сказала она.

“Я читаю протокол допроса потерпевшего Зеленского и охреневаю. Я его предупреждала, что не нужно связываться с военнослужащими – оно меня не слушает”, – подчеркнула она.



" Оружие (изъяли). Оно зарегистрировано. Оружие не было указано. Как это письмо называется? В постановлении не было указано, что они должны забрать мое оружие, но они забрали мое оружие. Говорят, забрали, потому что просроченное, но это не их дело вообще. Телефон забрали, оружие забрали. Блокнот с эмблемой Десантно-штурмовых войск забрали. Там, между прочим, номер начальника разведки. Так что если ему будет кто-то странный звонить – пусть не удивляется", – сказала Зверобой.'



----------------------------------

То она позиционирует себя девочкой и угрозы от девочки.



Но когда получала оружие, подписывала контракт, заявляла о связываться с военнослужащими, и т.п. -- то позиционирует воином, борцом, побратимом и т.д.



Классика))) * Я объективно считаю, что президент – ссыкло. И жду сюда президента, потому что командующий страны не должен обижаться на двух девочек… Чего он ходит там у Папы Римского с броником?” – сказала она.“Я читаю протокол допроса потерпевшего Зеленского и охреневаю. Я его предупреждала, что не нужно связываться с военнослужащими – оно меня не слушает”, – подчеркнула она." Оружие (изъяли). Оно зарегистрировано. Оружие не было указано. Как это письмо называется? В постановлении не было указано, что они должны забрать мое оружие, но они забрали мое оружие. Говорят, забрали, потому что просроченное, но это не их дело вообще. Телефон забрали, оружие забрали. Блокнот с эмблемой Десантно-штурмовых войск забрали. Там, между прочим, номер начальника разведки. Так что если ему будет кто-то странный звонить – пусть не удивляется", – сказала Зверобой.'----------------------------------То она позиционирует себя девочкой и угрозы от девочки.Но когда получала оружие, подписывала контракт, заявляла о связываться с военнослужащими, и т.п. -- то позиционирует воином, борцом, побратимом и т.д.Классика)))

Ужас. Это очень серьезная и важная тема для обсуждения.



А то, что зеленые возвращают армию в 2014 год, почти полностью проваливая госзаказ - нет, не интересно.

Потом какой-то условный «пастор», который придет разгребать за зелеными, опять будет виноват, что не защитил страну существующей только на бумаге армией.

Ужас. Это очень серьезная и важная тема для обсуждения.А то, что зеленые возвращают армию в 2014 год, почти полностью проваливая госзаказ - нет, не интересно.Потом какой-то условный «пастор», который придет разгребать за зелеными, опять будет виноват, что не защитил страну существующей только на бумаге армией.

Мне сложно сказать, что больший ужас:

1. Контрактник-всл ЗСУ, инструктор называет Верховного ГК ссыклом, угрожает, насмехается и т.д., вытирая об него не то что ноги... И практически призывая ...

Демонстрируя...

2. В уже намного лучше, чем в 2014-ом, оснащённых и обеспеченных ЗСУ не появится дополнительно из оборонзаказа.



Хотя ответ очевиден. Что вариант 1 на порядок хуже, чем 2014.

А вариант 2 уж никак не может привести к уровню 2014.



Утверждение "Только на бумаге" - требует аргументации.

И разбивается тем, что из бумажной даже за 5 лет мало что создашь, а тут через полгода-год уже Нова)) армия. Достаточно приодеть, подкормить, подзаправить баки, подоснастить. Мне сложно сказать, что больший ужас:1. Контрактник-всл ЗСУ, инструктор называет Верховного ГК ссыклом, угрожает, насмехается и т.д., вытирая об него не то что ноги... И практически призывая ...Демонстрируя...2. В уже намного лучше, чем в 2014-ом, оснащённых и обеспеченных ЗСУ не появится дополнительно из оборонзаказа.Хотя ответ очевиден. Что вариант 1 на порядок хуже, чем 2014.А вариант 2 уж никак не может привести к уровню 2014.Утверждение "Только на бумаге" - требует аргументации.И разбивается тем, что из бумажной даже за 5 лет мало что создашь, а тут через полгода-год уже Нова)) армия. Достаточно приодеть, подкормить, подзаправить баки, подоснастить. detroytred

Повідомлень: 23376 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1960 раз. Подякували: 3197 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6866686768686869 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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