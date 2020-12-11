Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
pesikot написав:19yuriy91 А какая религия тебе запрещает дать ссылку ?
Щас с планшета, копировать не приловчился Гугли, не ленись
Да не обращайте внимание на этого склочника. Ему же содержание до лампочки.
+1000000500 Отличное интервью. По полочкам и практически полное совпадение с озвученным на этих страницах. Начиная со штукатурки (ширмы, иллюзии) и заканчивая отсутствием во власти лиц, которым интересно заниматься своей работой, выполнять свои функциональные обязанности с нормальным (то бишь полезным для госва и общества) результатом.
Беда Зе в том, что из этого звена середняков!!! он поднял богданов, ермаков, арахамий, миловановых и т.д. Которым неинтересно, интересы другие. А не упоминаемых мною середняках. Которым интересно. Штурмовать горы, не ожидая там сундука с драгоценностями для себя.
Ну и хорошо определена роль ЗЕ, как положившего начало реального территориального самоуправления. За счёт своей слабости.
В общем - браво! Вот только оптимизм Гайдая относительно неизбежности прогрессивного пути весьма спорный. Эти гнилые середнячки, спевшись с порошенками-медведчуками, быстро и легко не подвинутся. Усовершенствуются.
* Я объективно считаю, что президент – ссыкло. И жду сюда президента, потому что командующий страны не должен обижаться на двух девочек… Чего он ходит там у Папы Римского с броником?” – сказала она. “Я читаю протокол допроса потерпевшего Зеленского и охреневаю. Я его предупреждала, что не нужно связываться с военнослужащими – оно меня не слушает”, – подчеркнула она.
" Оружие (изъяли). Оно зарегистрировано. Оружие не было указано. Как это письмо называется? В постановлении не было указано, что они должны забрать мое оружие, но они забрали мое оружие. Говорят, забрали, потому что просроченное, но это не их дело вообще. Телефон забрали, оружие забрали. Блокнот с эмблемой Десантно-штурмовых войск забрали. Там, между прочим, номер начальника разведки. Так что если ему будет кто-то странный звонить – пусть не удивляется", – сказала Зверобой.'
---------------------------------- То она позиционирует себя девочкой и угрозы от девочки.
Но когда получала оружие, подписывала контракт, заявляла о связываться с военнослужащими, и т.п. -- то позиционирует воином, борцом, побратимом и т.д.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
По словам известного журналиста, когда общество узнает всю правду о провале спецоперации по задержанию боевиков из российской ЧВК "Вагнера", это может означать серьезные политические последствия негативного характера для нынешней политической верхушки Украины. Также Бутусов считает действующего главу Офиса президента Андрея Ермака и первого заместителя секретаря СНБО Руслана Демченко пророссийски настроенными. Последнего журналист назвал "российским шпионом". "Я убежден в том, что он является российским шпионом, который сливает информацию наших спецслужб. И если провести расследование, то для импичмента Зеленского будут все основания", - отмечает Бутусов.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
detroytred написав:* Я объективно считаю, что президент – ссыкло. И жду сюда президента, потому что командующий страны не должен обижаться на двух девочек… Чего он ходит там у Папы Римского с броником?” – сказала она. “Я читаю протокол допроса потерпевшего Зеленского и охреневаю. Я его предупреждала, что не нужно связываться с военнослужащими – оно меня не слушает”, – подчеркнула она.
" Оружие (изъяли). Оно зарегистрировано. Оружие не было указано. Как это письмо называется? В постановлении не было указано, что они должны забрать мое оружие, но они забрали мое оружие. Говорят, забрали, потому что просроченное, но это не их дело вообще. Телефон забрали, оружие забрали. Блокнот с эмблемой Десантно-штурмовых войск забрали. Там, между прочим, номер начальника разведки. Так что если ему будет кто-то странный звонить – пусть не удивляется", – сказала Зверобой.'
---------------------------------- То она позиционирует себя девочкой и угрозы от девочки.
Но когда получала оружие, подписывала контракт, заявляла о связываться с военнослужащими, и т.п. -- то позиционирует воином, борцом, побратимом и т.д.
Классика)))
Ужас. Это очень серьезная и важная тема для обсуждения.
А то, что зеленые возвращают армию в 2014 год, почти полностью проваливая госзаказ - нет, не интересно. Потом какой-то условный «пастор», который придет разгребать за зелеными, опять будет виноват, что не защитил страну существующей только на бумаге армией.
pesikot написав:19yuriy91 А какая религия тебе запрещает дать ссылку ?
Щас с планшета, копировать не приловчился Гугли, не ленись
Да, получил удовольствие и несколько интересных мыслей.
Увы, но Вы вернулись с того, с чего начали. Человек понимая схему, не понимает сущности! В принципе то же и на форуме.
Причинами всего "б.л.я.д.с.т.в.а" - есть ни что более, как "экономико-правовые отношения". Регламентированные ст. Конституции Украины№1 - по чём Воры и ударили в 2011 году.
Поставить всё с головы на ноги - "просто"(политико-экономическо-правовым путём), но для этого должна существовать ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ власть в Государстве. Всё, что сегодня происходит - есть ни что более, как разрушение и уничтожение Украины.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
detroytred написав:Беда Зе в том, что из этого звена середняков!!! он поднял богданов, ермаков, арахамий, миловановых и т.д. Которым неинтересно, интересы другие. А не упоминаемых мною середняках. Которым интересно. Штурмовать горы, не ожидая там сундука с драгоценностями для себя.
- Оно ни что более, как наёмный "лицедей". Готов играть любую роль, за которую больше платят.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
detroytred написав:* Я объективно считаю, что президент – ссыкло. И жду сюда президента, потому что командующий страны не должен обижаться на двух девочек… Чего он ходит там у Папы Римского с броником?” – сказала она. “Я читаю протокол допроса потерпевшего Зеленского и охреневаю. Я его предупреждала, что не нужно связываться с военнослужащими – оно меня не слушает”, – подчеркнула она.
" Оружие (изъяли). Оно зарегистрировано. Оружие не было указано. Как это письмо называется? В постановлении не было указано, что они должны забрать мое оружие, но они забрали мое оружие. Говорят, забрали, потому что просроченное, но это не их дело вообще. Телефон забрали, оружие забрали. Блокнот с эмблемой Десантно-штурмовых войск забрали. Там, между прочим, номер начальника разведки. Так что если ему будет кто-то странный звонить – пусть не удивляется", – сказала Зверобой.'
---------------------------------- То она позиционирует себя девочкой и угрозы от девочки.
Но когда получала оружие, подписывала контракт, заявляла о связываться с военнослужащими, и т.п. -- то позиционирует воином, борцом, побратимом и т.д.
Классика)))
Ужас. Это очень серьезная и важная тема для обсуждения.
А то, что зеленые возвращают армию в 2014 год, почти полностью проваливая госзаказ - нет, не интересно. Потом какой-то условный «пастор», который придет разгребать за зелеными, опять будет виноват, что не защитил страну существующей только на бумаге армией.
Мне сложно сказать, что больший ужас: 1. Контрактник-всл ЗСУ, инструктор называет Верховного ГК ссыклом, угрожает, насмехается и т.д., вытирая об него не то что ноги... И практически призывая ... Демонстрируя... 2. В уже намного лучше, чем в 2014-ом, оснащённых и обеспеченных ЗСУ не появится дополнительно из оборонзаказа.
Хотя ответ очевиден. Что вариант 1 на порядок хуже, чем 2014. А вариант 2 уж никак не может привести к уровню 2014.
Утверждение "Только на бумаге" - требует аргументации. И разбивается тем, что из бумажной даже за 5 лет мало что создашь, а тут через полгода-год уже Нова)) армия. Достаточно приодеть, подкормить, подзаправить баки, подоснастить.
detroytred написав:Мне сложно сказать, что больший ужас: 1. Контрактник-всл ЗСУ, инструктор называет Верховного ГК ссыклом и т.д., вытирая об него не то что ноги... И практически призывая ... Демонстрируя... 2. В уже намного лучше, чем в 2014-ом, оснащённых и обеспеченных ЗСУ не появится дополнительно из оборонзаказа.
Хотя ответ очевиден. Что вариант 1 на порядок хуже, чем 2014. А вариант 2 уж никак не может привести к уровню 2014.
Утверждение "Только на бумаге" - требует аргументации. И разбивается тем, что из бумажной даже за 5 лет мало что создашь, а тут через полгода-год уже Нова)) армия. Достаточно приодеть, подкормить, подзаправить баки, подоснастить.
1. Была ли она еще контрактником на момент своих действий или уже обычным гражданином? В демократической стране граждане могут как угодно называть своего президента. Вот Трампа в США как только не обзывали и ничего, обороноспособность страны не пострадала. 2. Если оборонзаказы будут выполнятся, как в 2020, то возвращения ВСУ в состояние 2014 - вопрос ближайшего времени. Утверждение "Только на бумаге" разъяснено в видео от Туки. Когда техника вроде как есть, но на самом деле это металлолом и такая же ситуация с прочим, более критичным обеспечением.
Схватка перешла в Верховный Суд. Техас против 4-х штатов.
Да. Там на данный момент 17 штатов поддержали иск Техаса, с разной степенью вовлеченности. Ситуация захватывает похлече шедевров Нолана с Тарантинами) невозможно оторваться. пс. хэштэг овертьорн заинтриговал еще больше, Овертон не даст соврать)
Пишут, что Верховный Суд отклонил иск, не рассмотрев его по существу. Не думаю, что Трамп пойдет по пути применения Закона о восстании 1807 года или исполнительного указа №3848 от 2018 года о чрезвычайном положении в стране в связи с угрозой иностранного вмешательства в выборы в США и подрывом общественного доверия к ним.