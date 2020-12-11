Додано: Суб 12 гру, 2020 17:37

detroytred написав: Schmit написав:

Мне сложно сказать, что больший ужас:

1. Контрактник-всл ЗСУ, инструктор называет Верховного ГК ссыклом, угрожает, насмехается и т.д., вытирая об него не то что ноги... И практически призывая ...

Демонстрируя...

2. В уже намного лучше, чем в 2014-ом, оснащённых и обеспеченных ЗСУ не появится дополнительно из оборонзаказа.



Хотя ответ очевиден. Что вариант 1 на порядок хуже, чем 2014.

А вариант 2 уж никак не может привести к уровню 2014.



Утверждение "Только на бумаге" - требует аргументации.

И разбивается тем, что из бумажной даже за 5 лет мало что создашь, а тут через полгода-год уже Нова)) армия. Достаточно приодеть, подкормить, подзаправить баки, подоснастить. Мне сложно сказать, что больший ужас:1. Контрактник-всл ЗСУ, инструктор называет Верховного ГК ссыклом, угрожает, насмехается и т.д., вытирая об него не то что ноги... И практически призывая ...Демонстрируя...2. В уже намного лучше, чем в 2014-ом, оснащённых и обеспеченных ЗСУ не появится дополнительно из оборонзаказа.Хотя ответ очевиден. Что вариант 1 на порядок хуже, чем 2014.А вариант 2 уж никак не может привести к уровню 2014.Утверждение "Только на бумаге" - требует аргументации.И разбивается тем, что из бумажной даже за 5 лет мало что создашь, а тут через полгода-год уже Нова)) армия. Достаточно приодеть, подкормить, подзаправить баки, подоснастить.

Вы знаете, из "Зоны ООС(АТО)" видение ситуации куда критичнее.Проблема, даже здесь - полного не понимания, что ежедневно нужно солдата кормить, одевать, обувать, технику ремонтировать и поставлять новую, запасные части, топливо, транспорт, связь, разведка, условия, мед помощь, авиация, БК, тепловизоры, квадрокоптеры,.....- всё нужно и постоянно!Когда приезжают волонтёры из-далека, с запчастями и ремонтируют - под забором маш. завода(изначально оборонного), а за тем этот завод, что бы не было постоянных возмущений вырезают на металлолом....Когда реально боеспособные частя, вместо доукомплектования ...Или за месяц контакта с техникой форма приходит в негодность - за это ещё и штрафуют!Этот процесс по взрослому пошел уже в 15! О чём Вам на параллельной ветке это было изложено.Картинки и видосики о новой технике - остались в "кеше".Хотя новые броневички, хамеры, козаки, Богданы(кунги)...- были, почему были? Всё оно требует доработки и постоянного ремонта.Например Хаммер - техника класс- но жрёт очень много и запасных частей нет.- Сама суть ВС "Пианистом", страшно растоптана - всё, что видел даже я не могу описать здесь.(отсюда отношение в Верховному и ВСУ, самих же военнослужащих - контрактников)"Голштинская система" в ВСУ подтянула за собой чёрную коррупцию.Даже, если сказать так:- Это ничего не сказать.- И всё упирается в ... Верховного - НЕ "Бутусова"!- А то, что происходит вокруг, на гражданских объектах Донецкой области, Луганской такого даже вояки не могли себе представить, что в Украине такое возможно(особенно, для тех, кто с далёких областей).