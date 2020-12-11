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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6867686868696870

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00

Політичні дискусії 5.8 5 49
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
4%
2
3. ЄС
43%
21
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
18%
9
8. Свобода
4%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
10%
5
10. Інші партії
18%
9
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 17:37

  detroytred написав:
  Schmit написав:

Мне сложно сказать, что больший ужас:
1. Контрактник-всл ЗСУ, инструктор называет Верховного ГК ссыклом, угрожает, насмехается и т.д., вытирая об него не то что ноги... И практически призывая ...
Демонстрируя...
2. В уже намного лучше, чем в 2014-ом, оснащённых и обеспеченных ЗСУ не появится дополнительно из оборонзаказа.

Хотя ответ очевиден. Что вариант 1 на порядок хуже, чем 2014.
А вариант 2 уж никак не может привести к уровню 2014.

Утверждение "Только на бумаге" - требует аргументации.
И разбивается тем, что из бумажной даже за 5 лет мало что создашь, а тут через полгода-год уже Нова)) армия. Достаточно приодеть, подкормить, подзаправить баки, подоснастить.

Вы знаете, из "Зоны ООС(АТО)" видение ситуации куда критичнее.

Проблема, даже здесь - полного не понимания, что ежедневно нужно солдата кормить, одевать, обувать, технику ремонтировать и поставлять новую, запасные части, топливо, транспорт, связь, разведка, условия, мед помощь, авиация, БК, тепловизоры, квадрокоптеры,.....
- всё нужно и постоянно!

Когда приезжают волонтёры из-далека, с запчастями и ремонтируют - под забором маш. завода(изначально оборонного), а за тем этот завод, что бы не было постоянных возмущений вырезают на металлолом....
Когда реально боеспособные частя, вместо доукомплектования ...
Или за месяц контакта с техникой форма приходит в негодность - за это ещё и штрафуют!

Этот процесс по взрослому пошел уже в 15! О чём Вам на параллельной ветке это было изложено.

Картинки и видосики о новой технике - остались в "кеше".
Хотя новые броневички, хамеры, козаки, Богданы(кунги)...- были, почему были? Всё оно требует доработки и постоянного ремонта.
Например Хаммер - техника класс- но жрёт очень много и запасных частей нет.

- Сама суть ВС "Пианистом", страшно растоптана - всё, что видел даже я не могу описать здесь.(отсюда отношение в Верховному и ВСУ, самих же военнослужащих - контрактников)
"Голштинская система" в ВСУ подтянула за собой чёрную коррупцию.
Даже, если сказать так: https://patrioty.org.ua/blogs/naibilshe ... 50401.html
- Это ничего не сказать.
- И всё упирается в ... Верховного - НЕ "Бутусова"!
- А то, что происходит вокруг, на гражданских объектах Донецкой области, Луганской такого даже вояки не могли себе представить, что в Украине такое возможно(особенно, для тех, кто с далёких областей).
И это ни каким телевизИром не закроешь.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Суб 12 гру, 2020 17:54, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 17:54

Кратко. 2020-12-12

Кратко. 2020-12-12
Третья свеча Хануки

1) Боевики ранили на Донбассе двух украинских бойцов – штаб
Российско-оккупационные войска в очередной раз нарушили режим прекращения огня.
На Донбассе в результате обстрела оккупационных войск ранены двое украинских военнослужащих

2) Украина должна обсуждать Донбасс только с Россией - секретарь СНБО
Украина должна обсуждать вопросы по Донбассу только с Россией, так как боевики ОРДЛО ничего не решают в переговорных процессах

Падаждите, падаждите, а как же план Б ? Ежу понятно, что никаких планов вообще не было
И что обсуждать с РФ ? если "Россия блокирует выполнение договоренностей" (с) Бубочка
Нет у них планов, они тупо не знают что делать. Поэтому и рожают взаимоисключающие утверждения

3) "Похороны правосудия": активисты на Банковой устроили траурную процессию из-за "дела Шеремета" (фото)
Участники акции выступают против обвинений Андрея Антоненко, Яны Дугарь и Юлии Кузьменко в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета

Прошёл год с момент пресс-конференции Бубочки по делу Шеремета. Где были представлены, типа, подозреваемые.
Коллега freeze утверждал, что доказательства 100%

Прошёл год. И что ? А ничего. Дело с тех пор застряло. 100% доказательства оказались не доказательства, а трое невиновных находятся в СИЗО.
Потому что, ни Рюкзакян, ни прокуратура, ни Бубочка признать ошибку не хотят, мол, не по-пацански. А садить не за что.

4) Трибунал все ближе | В Гааге пришли к выводу: в Крыму и на Донбассе совершались военные преступления
Офис прокурора Международного уголовного суда завершил предварительное изучение событий, связанных с международным вооруженным конфликтом в Украине. В Гааге пришли к выводу, что в Крыму и на Донбассе совершались военные преступления
...
Речь идет об убийствах, похищениях, пытках, преследовании украинцев по политическим и религиозным убеждениям, принудительной депортации населения на материковую часть Украины и колонизации Крыма

5) Верховный суд США отказал Техасу. Победа Байдена в колеблющихся штатах не будет оспорена
Верховный суд США отказался рассматривать иск Техаса к Мичигану, Висконсину, Пенсильвании и Джорджии о признании в них выборов президента неконституционными
...
Верховный суд решил, что у Техаса нет права на иск, так как не доказано, каким образом его права нарушаются выборами в других штатах

6) Сытник подтвердил, что Татарову хотели вручить подозрение. Татаров подает в суд
Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник подтвердил, что заместителю главы Офиса президента Олегу Татарову было подписано подозрение, но его не вручили из-за того, что генпрокурор Ирина Венедиктова сменила всех прокуроров в деле
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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