Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Мне сложно сказать, что больший ужас: 1. Контрактник-всл ЗСУ, инструктор называет Верховного ГК ссыклом, угрожает, насмехается и т.д., вытирая об него не то что ноги... И практически призывая ... Демонстрируя... 2. В уже намного лучше, чем в 2014-ом, оснащённых и обеспеченных ЗСУ не появится дополнительно из оборонзаказа.
Хотя ответ очевиден. Что вариант 1 на порядок хуже, чем 2014. А вариант 2 уж никак не может привести к уровню 2014.
Утверждение "Только на бумаге" - требует аргументации. И разбивается тем, что из бумажной даже за 5 лет мало что создашь, а тут через полгода-год уже Нова)) армия. Достаточно приодеть, подкормить, подзаправить баки, подоснастить.
Вы знаете, из "Зоны ООС(АТО)" видение ситуации куда критичнее.
Проблема, даже здесь - полного не понимания, что ежедневно нужно солдата кормить, одевать, обувать, технику ремонтировать и поставлять новую, запасные части, топливо, транспорт, связь, разведка, условия, мед помощь, авиация, БК, тепловизоры, квадрокоптеры,..... - всё нужно и постоянно!
Когда приезжают волонтёры из-далека, с запчастями и ремонтируют - под забором маш. завода(изначально оборонного), а за тем этот завод, что бы не было постоянных возмущений вырезают на металлолом.... Когда реально боеспособные частя, вместо доукомплектования ... Или за месяц контакта с техникой форма приходит в негодность - за это ещё и штрафуют!
Этот процесс по взрослому пошел уже в 15! О чём Вам на параллельной ветке это было изложено.
Медицины - нет - везти приходится по всей Украине....(словно дурной сон)
Картинки и видосики о новой технике - остались в "кеше". Хотя новые броневички, хамеры, козаки, Богданы(кунги)...- были, почему были? Всё оно требует доработки и постоянного ремонта. Например Хаммер - техника класс- но жрёт очень много и запасных частей нет.
- Сама суть ВС "Пианистом", страшно растоптана - всё, что видел даже я не могу описать здесь.(отсюда отношение в Верховному и ВСУ, самих же военнослужащих - контрактников) "Голштинская система" в ВСУ подтянула за собой чёрную коррупцию. Даже, если сказать так: https://patrioty.org.ua/blogs/naibilshe ... 50401.html - Это ничего не сказать. - И всё упирается в ... Верховного - НЕ "Бутусова"! - А то, что происходит вокруг, на гражданских объектах Донецкой области, Луганской такого даже вояки не могли себе представить, что в Украине такое возможно(особенно, для тех, кто с далёких областей). Что местные ненавидят не "Украину", а организованный криминал, что правит Украиной, на всех уровнях, а они, как законопослушные превращены в безмолвных рабов, что были и есть без каких либо Людских Прав. И это ни каким телевизИром не закроешь.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Суб 12 гру, 2020 18:07, всього редагувалось 2 разів.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Украина должна обсуждать вопросы по Донбассу только с Россией, так как боевики ОРДЛО ничего не решают в переговорных процессах
Падаждите, падаждите, а как же план Б ? Ежу понятно, что никаких планов вообще не было И что обсуждать с РФ ? если "Россия блокирует выполнение договоренностей" (с) Бубочка Нет у них планов, они тупо не знают что делать. Поэтому и рожают взаимоисключающие утверждения
Участники акции выступают против обвинений Андрея Антоненко, Яны Дугарь и Юлии Кузьменко в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета
Прошёл год с момент пресс-конференции Бубочки по делу Шеремета. Где были представлены, типа, подозреваемые. Коллега freeze утверждал, что доказательства 100%
Прошёл год. И что ? А ничего. Дело с тех пор застряло. 100% доказательства оказались не доказательства, а трое невиновных находятся в СИЗО. Потому что, ни Рюкзакян, ни прокуратура, ни Бубочка признать ошибку не хотят, мол, не по-пацански. А садить не за что.
Офис прокурора Международного уголовного суда завершил предварительное изучение событий, связанных с международным вооруженным конфликтом в Украине. В Гааге пришли к выводу, что в Крыму и на Донбассе совершались военные преступления ... Речь идет об убийствах, похищениях, пытках, преследовании украинцев по политическим и религиозным убеждениям, принудительной депортации населения на материковую часть Украины и колонизации Крыма
Верховный суд США отказался рассматривать иск Техаса к Мичигану, Висконсину, Пенсильвании и Джорджии о признании в них выборов президента неконституционными ... Верховный суд решил, что у Техаса нет права на иск, так как не доказано, каким образом его права нарушаются выборами в других штатах
Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник подтвердил, что заместителю главы Офиса президента Олегу Татарову было подписано подозрение, но его не вручили из-за того, что генпрокурор Ирина Венедиктова сменила всех прокуроров в деле
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Schmit Это утрирование: 1. Приравнивание устойчивости обороноспособности Украины и США относительно влияния на эту обороноспособность называния президента. Не просто называния!, а вытирания ног и угроз. В одном месте Вы преувеличили, в другом приуменьшили.
В США устойчивые все институты...
2. Опять трудно дискутировать с Вашими утрированиями: - бумажная армия - металлолом - такое уж сильное падение и влияние оборонзаказа, что прям возвращение на уровень 2014 года дело ближайшего времени.
Там в набсовете Оборонпрома есть толковый американец ... до критического уровня нихто не дасть упасть. Всё по плану))) Приопустят, реформируют, приватизируют и будет всё в шоколаде.
* Врёт, как дышит. Ну ок, будет создан некий совет с представителями ЛДНР. Они не представители власти, как нас пытаются убедить. Зачем вести консультации с теми, кто ничего не решает ? Значит, снова и снова хотят, по желанию РФ, организовать прямые переговоры с террористами. Которые опять же ничего не решают. Но РФ хочет настойчиво выйти из стороны конфликта, санкции им ж*** подгорает*
--- а сегодня он не замечает от этих властей: " Украина должна обсуждать вопросы по Донбассу только с Россией, так как боевики ОРДЛО ничего не решают в переговорных процессах".
Не замечает, что надо бы извиниться за свои обвинительные прибрехеньки убедительные утверждения, что " Значит, снова и снова хотят, по желанию РФ, организовать прямые переговоры с террористами".