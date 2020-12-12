Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Украина должна обсуждать вопросы по Донбассу только с Россией, так как боевики ОРДЛО ничего не решают в переговорных процессах
Падаждите, падаждите, а как же план Б ? Ежу понятно, что никаких планов вообще не было И что обсуждать с РФ ? если "Россия блокирует выполнение договоренностей" (с) Бубочка Нет у них планов, они тупо не знают что делать. Поэтому и рожают взаимоисключающие утверждения
Участники акции выступают против обвинений Андрея Антоненко, Яны Дугарь и Юлии Кузьменко в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета
Прошёл год с момент пресс-конференции Бубочки по делу Шеремета. Где были представлены, типа, подозреваемые. Коллега freeze утверждал, что доказательства 100%
Прошёл год. И что ? А ничего. Дело с тех пор застряло. 100% доказательства оказались не доказательства, а трое невиновных находятся в СИЗО. Потому что, ни Рюкзакян, ни прокуратура, ни Бубочка признать ошибку не хотят, мол, не по-пацански. А садить не за что.
Офис прокурора Международного уголовного суда завершил предварительное изучение событий, связанных с международным вооруженным конфликтом в Украине. В Гааге пришли к выводу, что в Крыму и на Донбассе совершались военные преступления ... Речь идет об убийствах, похищениях, пытках, преследовании украинцев по политическим и религиозным убеждениям, принудительной депортации населения на материковую часть Украины и колонизации Крыма
Верховный суд США отказался рассматривать иск Техаса к Мичигану, Висконсину, Пенсильвании и Джорджии о признании в них выборов президента неконституционными ... Верховный суд решил, что у Техаса нет права на иск, так как не доказано, каким образом его права нарушаются выборами в других штатах
Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник подтвердил, что заместителю главы Офиса президента Олегу Татарову было подписано подозрение, но его не вручили из-за того, что генпрокурор Ирина Венедиктова сменила всех прокуроров в деле
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Schmit Это утрирование: 1. Приравнивание устойчивости обороноспособности Украины и США относительно влияния на эту обороноспособность называния президента. Не просто называния!, а вытирания ног и угроз. В одном месте Вы преувеличили, в другом приуменьшили.
В США устойчивые все институты...
2. Опять трудно дискутировать с Вашими утрированиями: - бумажная армия - металлолом - такое уж сильное падение и влияние оборонзаказа, что прям возвращение на уровень 2014 года дело ближайшего времени.
Там в набсовете Оборонпрома есть толковый американец ... до критического уровня нихто не дасть упасть. Всё по плану))) Приопустят, реформируют, приватизируют и будет всё в шоколаде.
* Врёт, как дышит. Ну ок, будет создан некий совет с представителями ЛДНР. Они не представители власти, как нас пытаются убедить. Зачем вести консультации с теми, кто ничего не решает ? Значит, снова и снова хотят, по желанию РФ, организовать прямые переговоры с террористами. Которые опять же ничего не решают. Но РФ хочет настойчиво выйти из стороны конфликта, санкции им ж*** подгорает*
--- а сегодня он не замечает от этих властей: " Украина должна обсуждать вопросы по Донбассу только с Россией, так как боевики ОРДЛО ничего не решают в переговорных процессах".
Не замечает, что надо бы извиниться за свои обвинительные прибрехеньки убедительные утверждения, что " Значит, снова и снова хотят, по желанию РФ, организовать прямые переговоры с террористами".
Но большего тролля, чем Зверобой не найти)) Первым предложением указывает, что без поддержки сверху НИЧЕГО НЕ ПОЛУЧИТСЯ, а вторым удивляется почему у остальных профессионалов не получается и они уходят.
Ведь априори НГШ и Командующий не будет оказывать лично поддержку КАЖДОМУ командира взвода (лицу, готовящему взвод). Хотя Маруся оговорились)), что больше отделения 8 чел. не набиралось. Не хватало ресурсов)), даже у неё с её поддержкой.
Ну а то, что она по сути отбирала себе сливки сливок (желающих и лучше подготовленных), в то время, когда пересичный командир работает с тем, что ему дали (от алгоголиков, пофигистов до наркош), можно и не вспоминать.
Ну и когда всего лишь поменялся комбриг на неудобного ей, то ... чухнула. Ушёл Муженко и Забродский, потакавшие в её исключительных проектах, так сразу ... чухнула. По здоровью естественно)) А не удивлялась, почему командиры не требуют подобно ей от вышестоящих. От нелояльных. А уходят.
detroytred написав:2. Опять трудно дискутировать с Вашими утрированиями: - бумажная армия - металлолом
О чем тут дискутировать? Доказывать вам очевидное? Сомневаетесь, что большинство военной техники 2014 г было только на бумаге, а фактически непригодно для военных? Думаете, наши вот на таких шушпанцерах воевали от хорошей жизни?
detroytred написав:- такое уж сильное падение и влияние оборонзаказа, что прям возвращение на уровень 2014 года дело ближайшего времени.
У зекоманды еще 3.5 года для этого. Судя по темпам они справятся.
Schmit Утверждаете, что большинство техники было непригодно для военных, показывая использование пригодные БМП, БТР - усиленные дополнительной защитой? То есть пригодные. А не бумажные. Из бумажной армии за год не получится новой.
Для опровержения "армии на бумаге" достаточно даже 10-20% пригодной для выполнения задач техники. А было уж точно гораздо больше. 40-50% уж точно.