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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6867686868696870

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00

Політичні дискусії 5.8 5 49
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
4%
2
3. ЄС
43%
21
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
18%
9
8. Свобода
4%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
10%
5
10. Інші партії
18%
9
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 17:54

Кратко. 2020-12-12

Кратко. 2020-12-12
Третья свеча Хануки

1) Боевики ранили на Донбассе двух украинских бойцов – штаб
Российско-оккупационные войска в очередной раз нарушили режим прекращения огня.
На Донбассе в результате обстрела оккупационных войск ранены двое украинских военнослужащих

2) Украина должна обсуждать Донбасс только с Россией - секретарь СНБО
Украина должна обсуждать вопросы по Донбассу только с Россией, так как боевики ОРДЛО ничего не решают в переговорных процессах

Падаждите, падаждите, а как же план Б ? Ежу понятно, что никаких планов вообще не было
И что обсуждать с РФ ? если "Россия блокирует выполнение договоренностей" (с) Бубочка
Нет у них планов, они тупо не знают что делать. Поэтому и рожают взаимоисключающие утверждения

3) "Похороны правосудия": активисты на Банковой устроили траурную процессию из-за "дела Шеремета" (фото)
Участники акции выступают против обвинений Андрея Антоненко, Яны Дугарь и Юлии Кузьменко в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета

Прошёл год с момент пресс-конференции Бубочки по делу Шеремета. Где были представлены, типа, подозреваемые.
Коллега freeze утверждал, что доказательства 100%

Прошёл год. И что ? А ничего. Дело с тех пор застряло. 100% доказательства оказались не доказательства, а трое невиновных находятся в СИЗО.
Потому что, ни Рюкзакян, ни прокуратура, ни Бубочка признать ошибку не хотят, мол, не по-пацански. А садить не за что.

4) Трибунал все ближе | В Гааге пришли к выводу: в Крыму и на Донбассе совершались военные преступления
Офис прокурора Международного уголовного суда завершил предварительное изучение событий, связанных с международным вооруженным конфликтом в Украине. В Гааге пришли к выводу, что в Крыму и на Донбассе совершались военные преступления
...
Речь идет об убийствах, похищениях, пытках, преследовании украинцев по политическим и религиозным убеждениям, принудительной депортации населения на материковую часть Украины и колонизации Крыма

5) Верховный суд США отказал Техасу. Победа Байдена в колеблющихся штатах не будет оспорена
Верховный суд США отказался рассматривать иск Техаса к Мичигану, Висконсину, Пенсильвании и Джорджии о признании в них выборов президента неконституционными
...
Верховный суд решил, что у Техаса нет права на иск, так как не доказано, каким образом его права нарушаются выборами в других штатах

6) Сытник подтвердил, что Татарову хотели вручить подозрение. Татаров подает в суд
Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник подтвердил, что заместителю главы Офиса президента Олегу Татарову было подписано подозрение, но его не вручили из-за того, что генпрокурор Ирина Венедиктова сменила всех прокуроров в деле
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 18:19

Schmit
Это утрирование:
1. Приравнивание устойчивости обороноспособности Украины и США относительно влияния на эту обороноспособность называния президента.
Не просто называния!, а вытирания ног и угроз.
В одном месте Вы преувеличили, в другом приуменьшили.

В США устойчивые все институты...

2. Опять трудно дискутировать с Вашими утрированиями:
- бумажная армия
- металлолом
- такое уж сильное падение и влияние оборонзаказа, что прям возвращение на уровень 2014 года дело ближайшего времени.

Там в набсовете Оборонпрома есть толковый американец ... до критического уровня нихто не дасть упасть. Всё по плану)))
Приопустят, реформируют, приватизируют и будет всё в шоколаде.
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 18:30

Кстати, вот посмотрите, как песикот подаёт информацию.
Берём пункт 2 в сегодняшних итогах.

-- Ещё 10 апреля он голосил в Итогах:
Політичні дискусіїпереговоры+с+боевиками#p4934024

* Врёт, как дышит.
Ну ок, будет создан некий совет с представителями ЛДНР.
Они не представители власти, как нас пытаются убедить. Зачем вести консультации с теми, кто ничего не решает ?
Значит, снова и снова хотят, по желанию РФ, организовать прямые переговоры с террористами. Которые опять же ничего не решают.
Но РФ хочет настойчиво выйти из стороны конфликта, санкции им ж*** подгорает*

--- а сегодня он не замечает от этих властей:
" Украина должна обсуждать вопросы по Донбассу только с Россией, так как боевики ОРДЛО ничего не решают в переговорных процессах".


Не замечает, что надо бы извиниться за свои обвинительные прибрехеньки убедительные утверждения, что " Значит, снова и снова хотят, по желанию РФ, организовать прямые переговоры с террористами".
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 18:37

Re: Політичні дискусії

Суд оправдал Виталия Маркива. Теперь в ДНР хотят его убить


РФ сама знает цену свои судам.
Поэтому, хотели через Италию посадить Маркива, как убийцу.

Ведь украинский доброволец, осужденный итальянским судом - это признанный "каратель". И это можно использовать в качестве пропаганды.

Но что-то пошло не так. Итальянский суд оправдал Маркива

Теперь РФ и их наёмники в ДНР, в своей злобе, скрепят зубами и показывают свои истинное нутро убийц
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 19:45

Просто обалденной интервью.

https://censor.net/ua/news/3103611/bryg ... _i_obyrayi

Но большего тролля, чем Зверобой не найти))
Первым предложением указывает, что без поддержки сверху НИЧЕГО НЕ ПОЛУЧИТСЯ, а вторым удивляется почему у остальных профессионалов не получается и они уходят.

Ведь априори НГШ и Командующий не будет оказывать лично поддержку КАЖДОМУ командира взвода (лицу, готовящему взвод).
Хотя Маруся оговорились)), что больше отделения 8 чел. не набиралось. Не хватало ресурсов)), даже у неё с её поддержкой.


Ну а то, что она по сути отбирала себе сливки сливок (желающих и лучше подготовленных), в то время, когда пересичный командир работает с тем, что ему дали (от алгоголиков, пофигистов до наркош), можно и не вспоминать.

Ну и когда всего лишь поменялся комбриг на неудобного ей, то ... чухнула.
Ушёл Муженко и Забродский, потакавшие в её исключительных проектах, так сразу ... чухнула.
По здоровью естественно))
А не удивлялась, почему командиры не требуют подобно ей от вышестоящих.
От нелояльных.
А уходят.

Шапито...
Даже ЗЕ не нужен.
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 20:25

  detroytred написав:2. Опять трудно дискутировать с Вашими утрированиями:
- бумажная армия
- металлолом

О чем тут дискутировать?
Доказывать вам очевидное? Сомневаетесь, что большинство военной техники 2014 г было только на бумаге, а фактически непригодно для военных? Думаете, наши вот на таких шушпанцерах воевали от хорошей жизни?


  detroytred написав:- такое уж сильное падение и влияние оборонзаказа, что прям возвращение на уровень 2014 года дело ближайшего времени.

У зекоманды еще 3.5 года для этого. Судя по темпам они справятся.
Schmit
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Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 21:01

Schmit
Утверждаете, что большинство техники было непригодно для военных, показывая использование пригодные БМП, БТР - усиленные дополнительной защитой?
То есть пригодные.
А не бумажные.
Из бумажной армии за год не получится новой.

Для опровержения "армии на бумаге" достаточно даже 10-20% пригодной для выполнения задач техники.
А было уж точно гораздо больше.
40-50% уж точно.
detroytred
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