Додано: Суб 12 гру, 2020 17:54

Российско-оккупационные войска в очередной раз нарушили режим прекращения огня.

На Донбассе в результате обстрела оккупационных войск ранены двое украинских военнослужащих

Украина должна обсуждать вопросы по Донбассу только с Россией, так как боевики ОРДЛО ничего не решают в переговорных процессах

Участники акции выступают против обвинений Андрея Антоненко, Яны Дугарь и Юлии Кузьменко в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета

Офис прокурора Международного уголовного суда завершил предварительное изучение событий, связанных с международным вооруженным конфликтом в Украине. В Гааге пришли к выводу, что в Крыму и на Донбассе совершались военные преступления

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Речь идет об убийствах, похищениях, пытках, преследовании украинцев по политическим и религиозным убеждениям, принудительной депортации населения на материковую часть Украины и колонизации Крыма



Верховный суд США отказался рассматривать иск Техаса к Мичигану, Висконсину, Пенсильвании и Джорджии о признании в них выборов президента неконституционными

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Верховный суд решил, что у Техаса нет права на иск, так как не доказано, каким образом его права нарушаются выборами в других штатах



Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник подтвердил, что заместителю главы Офиса президента Олегу Татарову было подписано подозрение, но его не вручили из-за того, что генпрокурор Ирина Венедиктова сменила всех прокуроров в деле

Кратко. 2020-12-12Третья свеча ХанукиПадаждите, падаждите, а как же план Б ? Ежу понятно, что никаких планов вообще не былоИ что обсуждать с РФ ? если "Россия блокирует выполнение договоренностей" (с) БубочкаНет у них планов, они тупо не знают что делать. Поэтому и рожают взаимоисключающие утвержденияПрошёл год с момент пресс-конференции Бубочки по делу Шеремета. Где были представлены, типа, подозреваемые.Коллегаутверждал, что доказательства 100%Прошёл год. И что ? А ничего. Дело с тех пор застряло. 100% доказательства оказались не доказательства, а трое невиновных находятся в СИЗО.Потому что, ни Рюкзакян, ни прокуратура, ни Бубочка признать ошибку не хотят, мол, не по-пацански. А садить не за что.