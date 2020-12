Форуми / Казна: бюджет, податки,

на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6868686968706871 За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00 Політичні дискусії 5.8 5 49 1. Слуга народу 2% 1 2. ОПЗЖ 4% 2 3. ЄС 43% 21 4. Батьківщина 0 0 5. За майбутнє 0 0 6. Радикальная партія 0 0 7. Партія Шарія 18% 9 8. Свобода 4% 2 9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.) 10% 5 10. Інші партії 18% 9 Всього голосів : 49 Додано: Суб 12 гру, 2020 23:32 detroytred написав: Для опровержения "армии на бумаге" достаточно даже 10-20% пригодной для выполнения задач техники.

А было уж точно гораздо больше.

40-50% уж точно. Для опровержения "армии на бумаге" достаточно даже 10-20% пригодной для выполнения задач техники.А было уж точно гораздо больше.40-50% уж точно. Є стара приказка

Король питає маршала - яка причина програшу у війні

Маршал - є сто причин

Король - які

Маршал - перша -не було пороху...

Король - достатньо...



Тому

Звинувачувати наприклад Турчинова у здачі Криму (який став Верховним за місяць до здачі) і вибілювати НШ який був начальником штабу ЗСУ 5 років до здачі Криму, після того ,як з Криму вийшло всього 8000 з 22000 військовослужбовців...це може тільки дурний і кровно зацікавлений військовий пенсіонер ,який не хоче признати свою вину у розвалі Армії до 2014 року



Адже комплектацією частин ЗСУ в Криму відає якраз Генеральний Штаб

То куди дивився 5 років начальник Генштабу і чому допустив комплектацію місцевими на 80% ? Є стара приказкаКороль питає маршала - яка причина програшу у війніМаршал - є сто причинКороль - якіМаршал - перша -не було пороху...Король - достатньо...ТомуЗвинувачувати наприклад Турчинова у здачі Криму (який став Верховним за місяць до здачі) і вибілювати НШ який був начальником штабу ЗСУ 5 років до здачі Криму, після того ,як з Криму вийшло всього 8000 з 22000 військовослужбовців...це може тільки дурний і кровно зацікавлений військовий пенсіонер ,який не хоче признати свою вину у розвалі Армії до 2014 рокуАдже комплектацією частин ЗСУ в Криму відає якраз Генеральний ШтабТо куди дивився 5 років начальник Генштабу і чому допустив комплектацію місцевими на 80% ? http://forum.finance.ua/topic93912.html

Повідомлень: 23638 З нами з: 15.01.09 Подякував: 193 раз. Подякували: 2476 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 12 гру, 2020 23:36 Schmit написав: О чем тут дискутировать?

Доказывать вам очевидное? Сомневаетесь, что большинство военной техники 2014 г было только на бумаге, а фактически непригодно для военных? Думаете, наши вот на таких шушпанцерах воевали от хорошей жизни?

О чем тут дискутировать?Доказывать вам очевидное? Сомневаетесь, что большинство военной техники 2014 г было только на бумаге, а фактически непригодно для военных? Думаете, наши вот на таких шушпанцерах воевали от хорошей жизни?

немає в твоїй брехні нічого очєвідного.

Більша частина боєготової техніки була втрачена в котлах, бригади відправляли у поля під Гради, лише у секторі Д біля російського кордону за 3 літні місяці 2014 було втрачено біля 150 БМП і десь 50 танків та САУ. Бездарна втрата сотень одиниць бронетехніки це наслідок злочинних дій порошенківського Генштабу. немає в твоїй брехні нічого очєвідного.Більша частина боєготової техніки була втрачена в котлах, бригади відправляли у поля під Гради, лише у секторі Д біля російського кордону за 3 літні місяці 2014 було втрачено біля 150 БМП і десь 50 танків та САУ. Бездарна втрата сотень одиниць бронетехніки це наслідок злочинних дій порошенківського Генштабу. Увага, на форумі порохата цензура.

Додано: Нед 13 гру, 2020 00:11

https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html

Ермак убеждал Зеленского отправить Тимошенко в качестве переговорщика с МВФ. Мы не знаем, что послужило причиной этого и насколько Зеленский это воспринял.



Евросоюз и Всемирный банк выполнили свои обязательства по выделению макрофинансовой помощи Украине в рамках программы преодоления последствий COVID-19. Руководство глобальной программы COVAX заявку и гарантийные обязательства ЕС и ВБ приняло. Сумма выделенная Украине - это 45 млн. вакцинаций, вполне достаточно. Всем следует иметь ввиду, что эта вакцина - гуманитарная помощь и вакцинация должна проводится всем и бесплатно. Все что придумает Зеленский и К по поводу монетаризации вакцинации - это коррупционное преступление международного уровня.



Перекачка денег из золотовалютных запасов в ничего не стоящие долговые обязательства продолжается.

11.12.2020 НБУ выдало очередной рефинанс банкам на сумму 11 млрд. гривен.

По состоянию на 01.12.2020 г. долг платежеспособных банков составлял 41,1 млрд. гривен. По динамике задолженности - на 01.07.2020 - 7,2 млрд грн, на 01.10.2020 - 19,7 млрд грн. Прекрасно понимая всю меру ответственности (и уголовной тоже) за подобные действия, глава НБУ Шевченко провел решение об ограничении своих полномочий и ответственности в системе НБУ, выведя решение о рефинансе из сферы своей компетенции.



В связи с отсутствием в РФ технологических возможностей производства второго компонента российской вакцины Гам-КОВИД-Вак ( торговая марка «Спутник V») руководство РФ обратилось в компанию AstraZeneca plc (Великобритания-Швеция) с предложением использовать второй компонент ее вакцины в сочетании с первым российским.

(см. так же сообщение от 07.‎12.‎2020 https://timeze2019.blogspot.com/p/tze.html )



В системе "Державного агентства резерву України" существует единственное хранилище №АС-22....8 способное обеспечить хранение вакцин производства компаний "BioNTech SE" и "Pfizer, Inc" с необходимым уровнем температурного режима. Ориентировочный объем хранения составляет 75-80 тысяч упакованных доз вакцины. Техническое состояние хранилища нам неизвестно.



The International Criminal Court (ICC) (Международный уголовный суд в Гааге)

Statement of the Prosecutor, Fatou Bensouda, on the conclusion of the preliminary examination in the situation in Ukraine

https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx ... nt-ukraine

"... пришло к выводу, что в настоящее время есть разумные основания полагать, что широкий спектр действий, составляющих военные преступления и преступления против человечности, в пределах юрисдикция суда была совершена в контексте ситуации в Украине. Эти выводы, которые будут более подробно изложены в нашем ежегодном отчете о деятельности по предварительной экспертизе, включают три широких кластера виктимизации: (i) преступления, совершенные в контексте ведения боевых действий; (ii) преступления, совершенные во время задержания; и (iii) преступления, совершенные в Крыму. " ‎12.‎12.‎2020 г.Ермак убеждал Зеленского отправить Тимошенко в качестве переговорщика с МВФ. Мы не знаем, что послужило причиной этого и насколько Зеленский это воспринял.Евросоюз и Всемирный банк выполнили свои обязательства по выделению макрофинансовой помощи Украине в рамках программы преодоления последствий COVID-19. Руководство глобальной программы COVAX заявку и гарантийные обязательства ЕС и ВБ приняло. Сумма выделенная Украине - это 45 млн. вакцинаций, вполне достаточно. Всем следует иметь ввиду, что эта вакцина - гуманитарная помощь и вакцинация должна проводится всем и бесплатно. Все что придумает Зеленский и К по поводу монетаризации вакцинации - это коррупционное преступление международного уровня.Перекачка денег из золотовалютных запасов в ничего не стоящие долговые обязательства продолжается.11.12.2020 НБУ выдало очередной рефинанс банкам на сумму 11 млрд. гривен.По состоянию на 01.12.2020 г. долг платежеспособных банков составлял 41,1 млрд. гривен. По динамике задолженности - на 01.07.2020 - 7,2 млрд грн, на 01.10.2020 - 19,7 млрд грн. Прекрасно понимая всю меру ответственности (и уголовной тоже) за подобные действия, глава НБУ Шевченко провел решение об ограничении своих полномочий и ответственности в системе НБУ, выведя решение о рефинансе из сферы своей компетенции.В связи с отсутствием в РФ технологических возможностей производства второго компонента российской вакцины Гам-КОВИД-Вак ( торговая марка «Спутник V») руководство РФ обратилось в компанию AstraZeneca plc (Великобритания-Швеция) с предложением использовать второй компонент ее вакцины в сочетании с первым российским.(см. так же сообщение от 07.‎12.‎2020В системе "Державного агентства резерву України" существует единственное хранилище №АС-22....8 способное обеспечить хранение вакцин производства компаний "BioNTech SE" и "Pfizer, Inc" с необходимым уровнем температурного режима. Ориентировочный объем хранения составляет 75-80 тысяч упакованных доз вакцины. Техническое состояние хранилища нам неизвестно.The International Criminal Court (ICC) (Международный уголовный суд в Гааге)Statement of the Prosecutor, Fatou Bensouda, on the conclusion of the preliminary examination in the situation in Ukraine"... пришло к выводу, что в настоящее время есть разумные основания полагать, что широкий спектр действий, составляющих военные преступления и преступления против человечности, в пределах юрисдикция суда была совершена в контексте ситуации в Украине. Эти выводы, которые будут более подробно изложены в нашем ежегодном отчете о деятельности по предварительной экспертизе, включают три широких кластера виктимизации: (i) преступления, совершенные в контексте ведения боевых действий; (ii) преступления, совершенные во время задержания; и (iii) преступления, совершенные в Крыму. "

По инету, ходят слухи, что Зе возил сегодня Ермака в "Десну", отчитывался , что подготовки НЕТ. https://www.dsnews.ua/politics/zelenski ... 020-409169 По инету, ходят слухи, що Зе возил сегодня Ермака в "Десну", отчитывался , що подготовки НЕТ. Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.

Повідомлень: 8616 З нами з: 20.09.12 Подякував: 693 раз. Подякували: 880 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 13 гру, 2020 00:12 detroytred написав: Просто обалденной интервью.

https://censor.net/ua/news/3103611/bryg ... _i_obyrayi

Но большего тролля, чем Зверобой не найти))

Первым предложением указывает, что без поддержки сверху НИЧЕГО НЕ ПОЛУЧИТСЯ, а вторым удивляется почему у остальных профессионалов не получается и они уходят.

Ведь априори НГШ и Командующий не будет оказывать лично поддержку КАЖДОМУ командира взвода (лицу, готовящему взвод).

Хотя Маруся оговорились)), что больше отделения 8 чел. не набиралось. Не хватало ресурсов)), даже у неё с её поддержкой.

Ну а то, что она по сути отбирала себе сливки сливок (желающих и лучше подготовленных), в то время, когда пересичный командир работает с тем, что ему дали (от алгоголиков, пофигистов до наркош), можно и не вспоминать.

Ну и когда всего лишь поменялся комбриг на неудобного ей, то ... чухнула.

Ушёл Муженко и Забродский, потакавшие в её исключительных проектах, так сразу ... чухнула.

По здоровью естественно))

А не удивлялась, почему командиры не требуют подобно ей от вышестоящих.

От нелояльных.

А уходят.

Шапито...

Даже ЗЕ не нужен. Просто обалденной интервью.Но большего тролля, чем Зверобой не найти))Первым предложением указывает, что без поддержки сверху НИЧЕГО НЕ ПОЛУЧИТСЯ, а вторым удивляется почему у остальных профессионалов не получается и они уходят.Ведь априори НГШ и Командующий не будет оказывать лично поддержку КАЖДОМУ командира взвода (лицу, готовящему взвод).Хотя Маруся оговорились)), что больше отделения 8 чел. не набиралось. Не хватало ресурсов)), даже у неё с её поддержкой.Ну а то, что она по сути отбирала себе сливки сливок (желающих и лучше подготовленных), в то время, когда пересичный командир работает с тем, что ему дали (от алгоголиков, пофигистов до наркош), можно и не вспоминать.Ну и когда всего лишь поменялся комбриг на неудобного ей, то ... чухнула.Ушёл Муженко и Забродский, потакавшие в её исключительных проектах, так сразу ... чухнула.По здоровью естественно))А не удивлялась, почему командиры не требуют подобно ей от вышестоящих.От нелояльных.А уходят.Шапито...Даже ЗЕ не нужен.

Те що каже Маруся-Олена-Альона Звіробій-Самбул-Біленька треба дуже фільтрувати, всі факти вказують, що це звичайна авантюристка-шахрайка, типу Бірюкова.

Начебто має вищу освіту, журналіст до того ж, а розмовна лексика як у петеушниці з забитого села. Де вона здобула журналістську освіту не вказує.

Не має ніякої військової освіти і досвіду, а нам розказують, що вона там керувала якимось центром по підготовці спецназу. Смішно. Зате є свідчення бійців ПС, що ця Маруся постійно вимагала кошти на свій полігон, куди вони дівались ніхто не знає.

Якщо цю чорнороту хабалку потрусити то багато цікавого можна накопати. Те що каже Маруся-Олена-Альона Звіробій-Самбул-Біленька треба дуже фільтрувати, всі факти вказують, що це звичайна авантюристка-шахрайка, типу Бірюкова.Начебто має вищу освіту, журналіст до того ж, а розмовна лексика як у петеушниці з забитого села. Де вона здобула журналістську освіту не вказує.Не має ніякої військової освіти і досвіду, а нам розказують, що вона там керувала якимось центром по підготовці спецназу. Смішно. Зате є свідчення бійців ПС, що ця Маруся постійно вимагала кошти на свій полігон, куди вони дівались ніхто не знає.Якщо цю чорнороту хабалку потрусити то багато цікавого можна накопати. Увага, на форумі порохата цензура.

Додано: Нед 13 гру, 2020 00:39 Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.

"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".

Додано: Нед 13 гру, 2020 01:35 Ukrainian написав:

Смеяться после слова лопаты?



