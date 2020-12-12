‎12.‎12.‎2020 г.Ермак убеждал Зеленского отправить Тимошенко в качестве переговорщика с МВФ. Мы не знаем, что послужило причиной этого и насколько Зеленский это воспринял.Евросоюз и Всемирный банк выполнили свои обязательства по выделению макрофинансовой помощи Украине в рамках программы преодоления последствий COVID-19. Руководство глобальной программы COVAX заявку и гарантийные обязательства ЕС и ВБ приняло. Сумма выделенная Украине - это 45 млн. вакцинаций, вполне достаточно. Всем следует иметь ввиду, что эта вакцина - гуманитарная помощь и вакцинация должна проводится всем и бесплатно. Все что придумает Зеленский и К по поводу монетаризации вакцинации - это коррупционное преступление международного уровня.Перекачка денег из золотовалютных запасов в ничего не стоящие долговые обязательства продолжается.11.12.2020 НБУ выдало очередной рефинанс банкам на сумму 11 млрд. гривен.По состоянию на 01.12.2020 г. долг платежеспособных банков составлял 41,1 млрд. гривен. По динамике задолженности - на 01.07.2020 - 7,2 млрд грн, на 01.10.2020 - 19,7 млрд грн. Прекрасно понимая всю меру ответственности (и уголовной тоже) за подобные действия, глава НБУ Шевченко провел решение об ограничении своих полномочий и ответственности в системе НБУ, выведя решение о рефинансе из сферы своей компетенции.В связи с отсутствием в РФ технологических возможностей производства второго компонента российской вакцины Гам-КОВИД-Вак ( торговая марка «Спутник V») руководство РФ обратилось в компанию AstraZeneca plc (Великобритания-Швеция) с предложением использовать второй компонент ее вакцины в сочетании с первым российским.(см. так же сообщение от 07.‎12.‎2020В системе "Державного агентства резерву України" существует единственное хранилище №АС-22....8 способное обеспечить хранение вакцин производства компаний "BioNTech SE" и "Pfizer, Inc" с необходимым уровнем температурного режима. Ориентировочный объем хранения составляет 75-80 тысяч упакованных доз вакцины. Техническое состояние хранилища нам неизвестно.The International Criminal Court (ICC) (Международный уголовный суд в Гааге)Statement of the Prosecutor, Fatou Bensouda, on the conclusion of the preliminary examination in the situation in Ukraine"... пришло к выводу, что в настоящее время есть разумные основания полагать, что широкий спектр действий, составляющих военные преступления и преступления против человечности, в пределах юрисдикция суда была совершена в контексте ситуации в Украине. Эти выводы, которые будут более подробно изложены в нашем ежегодном отчете о деятельности по предварительной экспертизе, включают три широких кластера виктимизации: (i) преступления, совершенные в контексте ведения боевых действий; (ii) преступления, совершенные во время задержания; и (iii) преступления, совершенные в Крыму. "