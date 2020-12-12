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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6869687068716872 За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00 Політичні дискусії 5.8 5 49 1. Слуга народу 2% 1 2. ОПЗЖ 4% 2 3. ЄС 43% 21 4. Батьківщина 0 0 5. За майбутнє 0 0 6. Радикальная партія 0 0 7. Партія Шарія 18% 9 8. Свобода 4% 2 9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.) 10% 5 10. Інші партії 18% 9 Всього голосів : 49 Додано: Нед 13 гру, 2020 10:14 unicdima написав: Те що каже Маруся-Олена-Альона Звіробій-Самбул-Біленька треба дуже фільтрувати, всі факти вказують, що це звичайна авантюристка-шахрайка, типу Бірюкова.

Начебто має вищу освіту, журналіст до того ж, а розмовна лексика як у петеушниці з забитого села. Де вона здобула журналістську освіту не вказує.

Не має ніякої військової освіти і досвіду, а нам розказують, що вона там керувала якимось центром по підготовці спецназу. Смішно. Зате є свідчення бійців ПС, що ця Маруся постійно вимагала кошти на свій полігон, куди вони дівались ніхто не знає.

Якщо цю чорнороту хабалку потрусити то багато цікавого можна накопати. Те що каже Маруся-Олена-Альона Звіробій-Самбул-Біленька треба дуже фільтрувати, всі факти вказують, що це звичайна авантюристка-шахрайка, типу Бірюкова.Начебто має вищу освіту, журналіст до того ж, а розмовна лексика як у петеушниці з забитого села. Де вона здобула журналістську освіту не вказує.Не має ніякої військової освіти і досвіду, а нам розказують, що вона там керувала якимось центром по підготовці спецназу. Смішно. Зате є свідчення бійців ПС, що ця Маруся постійно вимагала кошти на свій полігон, куди вони дівались ніхто не знає.Якщо цю чорнороту хабалку потрусити то багато цікавого можна накопати.

Что-то типа "доктора Пи", Арестовича, Пальчевского.



Любят у нас лепить сказочных "героев" из овна.

Как вские Нади, Маркивы, Грибы, Сенцовы



Но большинство уже не воспринимает этих "сказочных героев" Что-то типа "доктора Пи", Арестовича, Пальчевского.Любят у нас лепить сказочных "героев" из овна.Как вские Нади, Маркивы, Грибы, СенцовыНо большинство уже не воспринимает этих "сказочных героев" Biden's Laptop Matters Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 13509 З нами з: 18.04.15 Подякував: 7424 раз. Подякували: 3547 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 13 гру, 2020 10:15 Schmit написав: unicdima написав: Schmit написав: О чем тут дискутировать?

Доказывать вам очевидное? Сомневаетесь, что большинство военной техники 2014 г было только на бумаге, а фактически непригодно для военных? Думаете, наши вот на таких шушпанцерах воевали от хорошей жизни?

О чем тут дискутировать?Доказывать вам очевидное? Сомневаетесь, что большинство военной техники 2014 г было только на бумаге, а фактически непригодно для военных? Думаете, наши вот на таких шушпанцерах воевали от хорошей жизни?

немає в твоїй брехні нічого очєвідного.

Більша частина боєготової техніки була втрачена в котлах, бригади відправляли у поля під Гради, лише у секторі Д біля російського кордону за 3 літні місяці 2014 було втрачено біля 150 БМП і десь 50 танків та САУ. Бездарна втрата сотень одиниць бронетехніки це наслідок злочинних дій порошенківського Генштабу. немає в твоїй брехні нічого очєвідного.Більша частина боєготової техніки була втрачена в котлах, бригади відправляли у поля під Гради, лише у секторі Д біля російського кордону за 3 літні місяці 2014 було втрачено біля 150 БМП і десь 50 танків та САУ. Бездарна втрата сотень одиниць бронетехніки це наслідок злочинних дій порошенківського Генштабу.

Ти все наплутав, як завжди. Втрати техніки були пізніше, після того, як волонтери навесні закупили до неї акумулятори, гуму та багато інших комплектуючих, без якої ці машини не могли зрушити з місця. А під гради попадали, тому що в силові структури за часів януковощів було заведено сотні агентів кремля, які зливали координати. З часом їх відсіяли, але кадрова політика зе дуже схожа на «регіональну». Один Татаров чого вартий. Ти все наплутав, як завжди. Втрати техніки були пізніше, після того, як волонтери навесні закупили до неї акумулятори, гуму та багато інших комплектуючих, без якої ці машини не могли зрушити з місця. А під гради попадали, тому що в силові структури за часів януковощів було заведено сотні агентів кремля, які зливали координати. З часом їх відсіяли, але кадрова політика зе дуже схожа на «регіональну». Один Татаров чого вартий.

Цифры примерные относительные сколько закупили!?



А то окажется, как со Зверобий -- мы готовили отделение 8 чел.; батальоном он назывался условно; дедушка-снайпер классный и т.п, но 500 грн. за занятие))); ресурсов на больше не хватало --- зато отличный рекламщик Маруся спец своего дела.



Ещё раз - то, что закупали не значит, что не было на складах, базарах и в хозяйстве шустрых прапорюг и комчастей.

Но нагнуть их ОБЯЗАН был начиная с Верховного и ниже. Цифры примерные относительные сколько закупили!?А то окажется, как со Зверобий -- мы готовили отделение 8 чел.; батальоном он назывался условно; дедушка-снайпер классный и т.п, но 500 грн. за занятие))); ресурсов на больше не хватало --- зато отличный рекламщик Маруся спец своего дела.Ещё раз - то, что закупали не значит, что не было на складах, базарах и в хозяйстве шустрых прапорюг и комчастей.Но нагнуть их ОБЯЗАН был начиная с Верховного и ниже. detroytred

Повідомлень: 23383 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1960 раз. Подякували: 3198 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 13 гру, 2020 11:05 Schmit написав: Ти все наплутав, як завжди. Втрати техніки були пізніше, після того, як волонтери навесні закупили до неї акумулятори, гуму та багато інших комплектуючих, без якої ці машини не могли зрушити з місця. А під гради попадали, тому що в силові структури за часів януковощів було заведено сотні агентів кремля, які зливали координати. З часом їх відсіяли, але кадрова політика зе дуже схожа на «регіональну». Один Татаров чого вартий. Ти все наплутав, як завжди. Втрати техніки були пізніше, після того, як волонтери навесні закупили до неї акумулятори, гуму та багато інших комплектуючих, без якої ці машини не могли зрушити з місця. А під гради попадали, тому що в силові структури за часів януковощів було заведено сотні агентів кремля, які зливали координати. З часом їх відсіяли, але кадрова політика зе дуже схожа на «регіональну». Один Татаров чого вартий.

Да-да, гуму для бронетехніки. От розкажи мені, що можуть купити волонтери для танка?

Це була якраз та боєготова техніка, що була у військах, я продовжую стверджувати, що її спеціально заганяли в місця де її можна було найлегше знищити, втрат бійців було навіть менше ніж одиниць бронетехніки. Да-да, гуму для бронетехніки. От розкажи мені, що можуть купити волонтери для танка?Це була якраз та боєготова техніка, що була у військах, я продовжую стверджувати, що її спеціально заганяли в місця де її можна було найлегше знищити, втрат бійців було навіть менше ніж одиниць бронетехніки. Увага, на форумі порохата цензура.

Faceless, не ганьби сайт своєю "модерацією", віддай кнопку. unicdima

Повідомлень: 1025 З нами з: 10.06.19 Подякував: 35 раз. Подякували: 84 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 13 гру, 2020 11:12 Re: Політичні дискусії Порохоботи, а буде ще на сцені шизік, що збирався Донецьк штурмом брати? Увага, на форумі порохата цензура.

Faceless, не ганьби сайт своєю "модерацією", віддай кнопку. unicdima

Повідомлень: 1025 З нами з: 10.06.19 Подякував: 35 раз. Подякували: 84 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6869687068716872 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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