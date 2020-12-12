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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 13 гру, 2020 10:14
unicdima написав:
Те що каже Маруся-Олена-Альона Звіробій-Самбул-Біленька треба дуже фільтрувати, всі факти вказують, що це звичайна авантюристка-шахрайка, типу Бірюкова.
Начебто має вищу освіту, журналіст до того ж, а розмовна лексика як у петеушниці з забитого села. Де вона здобула журналістську освіту не вказує.
Не має ніякої військової освіти і досвіду, а нам розказують, що вона там керувала якимось центром по підготовці спецназу. Смішно. Зате є свідчення бійців ПС, що ця Маруся постійно вимагала кошти на свій полігон, куди вони дівались ніхто не знає.
Якщо цю чорнороту хабалку потрусити то багато цікавого можна накопати.
Что-то типа "доктора Пи", Арестовича, Пальчевского.
Любят у нас лепить сказочных "героев" из овна.
Как вские Нади, Маркивы, Грибы, Сенцовы
Но большинство уже не воспринимает этих "сказочных героев"
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Додано: Нед 13 гру, 2020 10:15
Schmit написав: unicdima написав: Schmit написав:
О чем тут дискутировать?
Доказывать вам очевидное? Сомневаетесь, что большинство военной техники 2014 г было только на бумаге, а фактически непригодно для военных? Думаете, наши вот на таких шушпанцерах воевали от хорошей жизни?
немає в твоїй брехні нічого очєвідного.
Більша частина боєготової техніки була втрачена в котлах, бригади відправляли у поля під Гради, лише у секторі Д біля російського кордону за 3 літні місяці 2014 було втрачено біля 150 БМП і десь 50 танків та САУ. Бездарна втрата сотень одиниць бронетехніки це наслідок злочинних дій порошенківського Генштабу.
Ти все наплутав, як завжди. Втрати техніки були пізніше, після того, як волонтери навесні закупили до неї акумулятори, гуму та багато інших комплектуючих, без якої ці машини не могли зрушити з місця. А під гради попадали, тому що в силові структури за часів януковощів було заведено сотні агентів кремля, які зливали координати. З часом їх відсіяли, але кадрова політика зе дуже схожа на «регіональну». Один Татаров чого вартий.
Цифры примерные относительные сколько закупили!?
А то окажется, как со Зверобий -- мы готовили отделение 8 чел.; батальоном он назывался условно; дедушка-снайпер классный и т.п, но 500 грн. за занятие))); ресурсов на больше не хватало --- зато отличный рекламщик Маруся спец своего дела.
Ещё раз - то, что закупали не значит, что не было на складах, базарах и в хозяйстве шустрых прапорюг и комчастей.
Но нагнуть их ОБЯЗАН был начиная с Верховного и ниже.
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Додано: Нед 13 гру, 2020 11:05
Schmit написав:
Ти все наплутав, як завжди. Втрати техніки були пізніше, після того, як волонтери навесні закупили до неї акумулятори, гуму та багато інших комплектуючих, без якої ці машини не могли зрушити з місця. А під гради попадали, тому що в силові структури за часів януковощів було заведено сотні агентів кремля, які зливали координати. З часом їх відсіяли, але кадрова політика зе дуже схожа на «регіональну». Один Татаров чого вартий.
Да-да, гуму для бронетехніки. От розкажи мені, що можуть купити волонтери для танка?
Це була якраз та боєготова техніка, що була у військах, я продовжую стверджувати, що її спеціально заганяли в місця де її можна було найлегше знищити, втрат бійців було навіть менше ніж одиниць бронетехніки.
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Додано: Нед 13 гру, 2020 11:12
Порохоботи, а буде ще на сцені шизік, що збирався Донецьк штурмом брати?
Увага, на форумі порохата цензура.
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unicdima
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