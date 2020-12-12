Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить. "Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
detroytred написав:Schmit Утверждаете, что большинство техники было непригодно для военных, показывая использование пригодные БМП, БТР - усиленные дополнительной защитой? То есть пригодные. А не бумажные. Из бумажной армии за год не получится новой.
Для опровержения "армии на бумаге" достаточно даже 10-20% пригодной для выполнения задач техники. А было уж точно гораздо больше. 40-50% уж точно.
Волонтеры это все восстанавливали и усиливали. Вы как будто с марса или не жили в Украине в 2014, или в бункере каком-то отсиделись?
Вы троллите? Попробуйте усилить восстановить бумажное. Речь была об этом. А не о том кто усиливал.
Все дискуссии постоянно идут в форме или утрирований в свою пользу или подмены предмета.
Schmit написав:О чем тут дискутировать? Доказывать вам очевидное? Сомневаетесь, что большинство военной техники 2014 г было только на бумаге, а фактически непригодно для военных? Думаете, наши вот на таких шушпанцерах воевали от хорошей жизни?
немає в твоїй брехні нічого очєвідного. Більша частина боєготової техніки була втрачена в котлах, бригади відправляли у поля під Гради, лише у секторі Д біля російського кордону за 3 літні місяці 2014 було втрачено біля 150 БМП і десь 50 танків та САУ. Бездарна втрата сотень одиниць бронетехніки це наслідок злочинних дій порошенківського Генштабу.
Ти все наплутав, як завжди. Втрати техніки були пізніше, після того, як волонтери навесні закупили до неї акумулятори, гуму та багато інших комплектуючих, без якої ці машини не могли зрушити з місця. А під гради попадали, тому що в силові структури за часів януковощів було заведено сотні агентів кремля, які зливали координати. З часом їх відсіяли, але кадрова політика зе дуже схожа на «регіональну». Один Татаров чого вартий.
detroytred написав:Для опровержения "армии на бумаге" достаточно даже 10-20% пригодной для выполнения задач техники. А было уж точно гораздо больше. 40-50% уж точно.
Є стара приказка Король питає маршала - яка причина програшу у війні Маршал - є сто причин Король - які Маршал - перша -не було пороху... Король - достатньо...
Тому Звинувачувати наприклад Турчинова у здачі Криму (який став Верховним за місяць до здачі) і вибілювати НШ який був начальником штабу ЗСУ 5 років до здачі Криму, після того ,як з Криму вийшло всього 8000 з 22000 військовослужбовців...це може тільки дурний і кровно зацікавлений військовий пенсіонер ,який не хоче признати свою вину у розвалі Армії до 2014 року
Адже комплектацією частин ЗСУ в Криму відає якраз Генеральний Штаб То куди дивився 5 років начальник Генштабу і чому допустив комплектацію місцевими на 80% ?
Тупому будивельнику сначала нужно научиться читать, чтобы осилить многократно написанный текст -- с моей стороны нет обвинений Турчинова в сдаче Крыма. Или научись внимать или не рефлексируй, или не генерь очередное искажение мнения оппонента (брехню).
Ну и, тупенький, посмотри подписи под обращением письмом к президенту в защиту Заманы. Там подписи в том числе -- Муженко и Забродского. То есть, по твоему тупорылому будивельнику мнению, дурних и кровно зацикавлених вийськових пенсионеров.
Сам текст обращения ты не осилишь. Но уж подписи и загуглить кто такие Муженко и Забродский, надеюсь, сможешь. Поэтому сам увидишь не просто глупость, а тупость твоих очередных сгенерированных в мой адрес прибрехенек.
Влияние же местного набора для службы конечно играло роль, но всё же могло быть нивелировано действиями центральной власти в случае выбора альтернативного варианта реакции на оккупацию. 8000 из 22 вышло по ключевой причине -- умелым)) решительным)) действиям центрвласти или точнее -- выбранному ими варианту реакции на оккупацию. Исключающим силовое сопротивление.
З.Ы. ну и чисто поржать над будивельником, любящем фантазировать-брехать кому выгодно:
Муженко и Забродский, подписавшись, указывают, что пидозра Замане выгодна спецслужбам РФ та колишним деяким високопосадовцям Украины.
З.з.ы. и не тупи. Для признания вины конкретным лицом необходимо сперва конкретное обвинение в конкретных личных действиях по развалу Армии. Ты опять генеришь (обвинительную) брехню с потолка. В духе бериевщины-ежовщины.
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 13 гру, 2020 10:47, всього редагувалось 3 разів.
unicdima написав:Те що каже Маруся-Олена-Альона Звіробій-Самбул-Біленька треба дуже фільтрувати, всі факти вказують, що це звичайна авантюристка-шахрайка, типу Бірюкова. Начебто має вищу освіту, журналіст до того ж, а розмовна лексика як у петеушниці з забитого села. Де вона здобула журналістську освіту не вказує. Не має ніякої військової освіти і досвіду, а нам розказують, що вона там керувала якимось центром по підготовці спецназу. Смішно. Зате є свідчення бійців ПС, що ця Маруся постійно вимагала кошти на свій полігон, куди вони дівались ніхто не знає. Якщо цю чорнороту хабалку потрусити то багато цікавого можна накопати.
Что-то типа "доктора Пи", Арестовича, Пальчевского.
Любят у нас лепить сказочных "героев" из овна. Как вские Нади, Маркивы, Грибы, Сенцовы
Но большинство уже не воспринимает этих "сказочных героев"
Schmit написав:О чем тут дискутировать? Доказывать вам очевидное? Сомневаетесь, что большинство военной техники 2014 г было только на бумаге, а фактически непригодно для военных? Думаете, наши вот на таких шушпанцерах воевали от хорошей жизни?
немає в твоїй брехні нічого очєвідного. Більша частина боєготової техніки була втрачена в котлах, бригади відправляли у поля під Гради, лише у секторі Д біля російського кордону за 3 літні місяці 2014 було втрачено біля 150 БМП і десь 50 танків та САУ. Бездарна втрата сотень одиниць бронетехніки це наслідок злочинних дій порошенківського Генштабу.
Ти все наплутав, як завжди. Втрати техніки були пізніше, після того, як волонтери навесні закупили до неї акумулятори, гуму та багато інших комплектуючих, без якої ці машини не могли зрушити з місця. А під гради попадали, тому що в силові структури за часів януковощів було заведено сотні агентів кремля, які зливали координати. З часом їх відсіяли, але кадрова політика зе дуже схожа на «регіональну». Один Татаров чого вартий.
Цифры примерные относительные сколько закупили!?
А то окажется, как со Зверобий -- мы готовили отделение 8 чел.; батальоном он назывался условно; дедушка-снайпер классный и т.п, но 500 грн. за занятие))); ресурсов на больше не хватало --- зато отличный рекламщик Маруся спец своего дела.
Ещё раз - то, что закупали не значит, что не было на складах, базарах и в хозяйстве шустрых прапорюг и комчастей. Но нагнуть их ОБЯЗАН был начиная с Верховного и ниже.
Schmit написав:Ти все наплутав, як завжди. Втрати техніки були пізніше, після того, як волонтери навесні закупили до неї акумулятори, гуму та багато інших комплектуючих, без якої ці машини не могли зрушити з місця. А під гради попадали, тому що в силові структури за часів януковощів було заведено сотні агентів кремля, які зливали координати. З часом їх відсіяли, але кадрова політика зе дуже схожа на «регіональну». Один Татаров чого вартий.
Да-да, гуму для бронетехніки. От розкажи мені, що можуть купити волонтери для танка? Це була якраз та боєготова техніка, що була у військах, я продовжую стверджувати, що її спеціально заганяли в місця де її можна було найлегше знищити, втрат бійців було навіть менше ніж одиниць бронетехніки.
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