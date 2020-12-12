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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6869687068716872 За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00 Політичні дискусії 5.8 5 49 1. Слуга народу 2% 1 2. ОПЗЖ 4% 2 3. ЄС 43% 21 4. Батьківщина 0 0 5. За майбутнє 0 0 6. Радикальная партія 0 0 7. Партія Шарія 18% 9 8. Свобода 4% 2 9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.) 10% 5 10. Інші партії 18% 9 Всього голосів : 49 Додано: Нед 13 гру, 2020 12:43 По местной комплектации.



Ведь очевидный же момент.

Даже в нынешней новой)) армии при даже и близко не сравнимом с до 2014- ым годом уровнем обеспечения и денежного довольствия этот принцип местной комплектации что?

Сохранился, остался.

При построенных общагах для контрактников и жилье для офицеров.



А кто с западной Украины, да даже с восточной массово служил бы в Крыму и т.п.?! Или с Крыма на западной.



Естественно, что для заполнения хоть как-то штатов Генштаб закрывает глаза на призыв хоть по контракту, хоть на срочку по месту.

Когда тот же призывник срочник вместо откоса от службы соглашается при доме -- выходные дома, родители тягают сумки с харчами и т.д.



Принудительно?

Так это даже в условиях фактической войны власть не сильно-то уж обеспечивает военным поддержку сего процесса. Уклонистов всех мастей немеренно. detroytred

Повідомлень: 23384 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1960 раз. Подякували: 3198 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 13 гру, 2020 12:49 Schmit написав: unicdima написав: Да-да, гуму для бронетехніки. Да-да, гуму для бронетехніки.

Шланги, сальники, ущільнення... Все це за роки перетворилося в труху і потребувало заміни. У тебе гума асоціюється тільки з шинами? Шланги, сальники, ущільнення... Все це за роки перетворилося в труху і потребувало заміни. У тебе гума асоціюється тільки з шинами?

Десятки видов смазки и масел.

90литров антифриза + 60 запаска.

аккумуляторы, компрессора, баллоны, приборы обзора, щланги и трубки высокого давления, термо и химически стойкие.

Топлива - от 800 литров,...до 1200.

Электрооборудование, электроспуски, вооружение.

Этот список по сути бесконечен. Десятки видов смазки и масел.90литров антифриза + 60 запаска.аккумуляторы, компрессора, баллоны, приборы обзора, щланги и трубки высокого давления, термо и химически стойкие.Топлива - от 800 литров,...до 1200.Электрооборудование, электроспуски, вооружение.Этот список по сути бесконечен. Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 8613 З нами з: 20.09.12 Подякував: 693 раз. Подякували: 880 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 13 гру, 2020 12:52 Бутусов не понимает, что достаточно его взять под присягу, что бы "закрыть рот"

Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 8613 З нами з: 20.09.12 Подякував: 693 раз. Подякували: 880 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6869687068716872 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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