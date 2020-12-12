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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 13 гру, 2020 12:43
По местной комплектации.
Ведь очевидный же момент.
Даже в нынешней новой)) армии при даже и близко не сравнимом с до 2014- ым годом уровнем обеспечения и денежного довольствия этот принцип местной комплектации что?
Сохранился, остался.
При построенных общагах для контрактников и жилье для офицеров.
А кто с западной Украины, да даже с восточной массово служил бы в Крыму и т.п.?! Или с Крыма на западной.
Естественно, что для заполнения хоть как-то штатов Генштаб закрывает глаза на призыв хоть по контракту, хоть на срочку по месту.
Когда тот же призывник срочник вместо откоса от службы соглашается при доме -- выходные дома, родители тягают сумки с харчами и т.д.
Принудительно?
Так это даже в условиях фактической войны власть не сильно-то уж обеспечивает военным поддержку сего процесса. Уклонистов всех мастей немеренно.
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Додано: Нед 13 гру, 2020 12:49
Schmit написав: unicdima написав:
Да-да, гуму для бронетехніки.
Шланги, сальники, ущільнення... Все це за роки перетворилося в труху і потребувало заміни. У тебе гума асоціюється тільки з шинами?
Десятки видов смазки и масел.
90литров антифриза + 60 запаска.
аккумуляторы(4Х54кг), компрессора, баллоны, приборы обзора, щланги и трубки высокого давления, термо и химически стойкие.
Топлива - от 800 литров,...до 1200.
Электрооборудование, электроспуски, вооружение.
Этот список по сути бесконечен.
А добавим мотор-ресурс, износ траков и ходовой...
3 минуты боя на танк
5 на взвод
.......
Востаннє редагувалось Kudrjavuy
в Нед 13 гру, 2020 14:06, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Додано: Нед 13 гру, 2020 12:52
Бутусов не понимает, что достаточно его взять под присягу, что бы "закрыть рот"
В нашем случае говорить может только "Верховный", с которыми увы "проблема".
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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