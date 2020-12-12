RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6869687068716872

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00

Політичні дискусії 5.8 5 49
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
4%
2
3. ЄС
43%
21
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
18%
9
8. Свобода
4%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
10%
5
10. Інші партії
18%
9
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Нед 13 гру, 2020 12:43

По местной комплектации.

Ведь очевидный же момент.
Даже в нынешней новой)) армии при даже и близко не сравнимом с до 2014- ым годом уровнем обеспечения и денежного довольствия этот принцип местной комплектации что?
Сохранился, остался.
При построенных общагах для контрактников и жилье для офицеров.

А кто с западной Украины, да даже с восточной массово служил бы в Крыму и т.п.?! Или с Крыма на западной.

Естественно, что для заполнения хоть как-то штатов Генштаб закрывает глаза на призыв хоть по контракту, хоть на срочку по месту.
Когда тот же призывник срочник вместо откоса от службы соглашается при доме -- выходные дома, родители тягают сумки с харчами и т.д.

Принудительно?
Так это даже в условиях фактической войны власть не сильно-то уж обеспечивает военным поддержку сего процесса. Уклонистов всех мастей немеренно.
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23384
З нами з: 23.02.09
Подякував: 1960 раз.
Подякували: 3198 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 13 гру, 2020 12:49

  Schmit написав:
  unicdima написав:Да-да, гуму для бронетехніки.

Шланги, сальники, ущільнення... Все це за роки перетворилося в труху і потребувало заміни. У тебе гума асоціюється тільки з шинами?

Десятки видов смазки и масел.
90литров антифриза + 60 запаска.
аккумуляторы(4Х54кг), компрессора, баллоны, приборы обзора, щланги и трубки высокого давления, термо и химически стойкие.
Топлива - от 800 литров,...до 1200.
Электрооборудование, электроспуски, вооружение.
Этот список по сути бесконечен.
А добавим мотор-ресурс, износ траков и ходовой...
3 минуты боя на танк
5 на взвод
.......
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Нед 13 гру, 2020 14:06, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8614
З нами з: 20.09.12
Подякував: 693 раз.
Подякували: 880 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 13 гру, 2020 12:52

Бутусов не понимает, что достаточно его взять под присягу, что бы "закрыть рот"


В нашем случае говорить может только "Верховный", с которыми увы "проблема".
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8614
З нами з: 20.09.12
Подякував: 693 раз.
Подякували: 880 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 6869687068716872
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (21443)
13.12.2020 14:10
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.