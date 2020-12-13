Додано: Нед 13 гру, 2020 12:52

Бутусов не понимает, что достаточно его взять под присягу, что бы "закрыть рот"





В нашем случае говорить может только "Верховный", с которыми увы "проблема".

Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.