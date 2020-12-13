Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Ведь очевидный же момент. Даже в нынешней новой)) армии при даже и близко не сравнимом с до 2014- ым годом уровнем обеспечения и денежного довольствия этот принцип местной комплектации что? Сохранился, остался. При построенных общагах для контрактников и жилье для офицеров.
А кто с западной Украины, да даже с восточной массово служил бы в Крыму и т.п.?! Или с Крыма на западной.
Естественно, что для заполнения хоть как-то штатов Генштаб закрывает глаза на призыв хоть по контракту, хоть на срочку по месту. Когда тот же призывник срочник вместо откоса от службы соглашается при доме -- выходные дома, родители тягают сумки с харчами и т.д.
Принудительно? Так это даже в условиях фактической войны власть не сильно-то уж обеспечивает военным поддержку сего процесса. Уклонистов всех мастей немеренно.
Шланги, сальники, ущільнення... Все це за роки перетворилося в труху і потребувало заміни. У тебе гума асоціюється тільки з шинами?
Десятки видов смазки и масел. 90литров антифриза + 60 запаска. аккумуляторы(4Х54кг), компрессора, баллоны, приборы обзора, щланги и трубки высокого давления, термо и химически стойкие. Топлива - от 800 литров,...до 1200. Электрооборудование, электроспуски, вооружение. Этот список по сути бесконечен. А добавим мотор-ресурс, износ траков и ходовой... 3 минуты боя на танк 5 на взвод .......
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Нед 13 гру, 2020 14:06, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Бутусов не понимает, что достаточно его взять под присягу, что бы "закрыть рот"
В нашем случае говорить может только "Верховный", с которыми увы "проблема".
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Вкладчик1234 написав:Исследователи Университета Сан-Галлена обнародовали индекс... качества элит по итогам 2020 года. Украина в список не попала. Разбираем почему.
З одного боку - тривіальщина , з іншого - несуттєва і навіть обезличена критика не того , кого треба ... Фігня - дитячий садок . Реальна відсутність справжньої еліти всім зрозуміла , але куди дивитися і хто винен ( ну - крім народу взагалі ) - ніяк не вимальовано ...
Вкладчик1234 написав:Исследователи Университета Сан-Галлена обнародовали индекс... качества элит по итогам 2020 года. Украина в список не попала. Разбираем почему.
З одного боку - тривіальщина , з іншого - несуттєва і навіть обезличена критика не того , кого треба ... Фігня - дитячий садок . Реальна відсутність справжньої еліти всім зрозуміла , але куди дивитися і хто винен ( ну - крім народу взагалі ) - ніяк не вимальовано ...
Тоже сложилось такое впечатление, что ответа на вопрос "почему?" (причинах) нет. Ведь во многих успешных странах семьи, кланы. И т.д.
Вопрос в том, почему эти элиты создали и главное - не желают уходить от модели упомятого ранее Гайдаем "теневого государства" (развивающегося по-черепашьи) к иным моделям.