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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6870687168726873> За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00 Політичні дискусії 5.8 5 49 1. Слуга народу 2% 1 2. ОПЗЖ 4% 2 3. ЄС 43% 21 4. Батьківщина 0 0 5. За майбутнє 0 0 6. Радикальная партія 0 0 7. Партія Шарія 18% 9 8. Свобода 4% 2 9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.) 10% 5 10. Інші партії 18% 9 Всього голосів : 49 Додано: Нед 13 гру, 2020 12:49 Schmit написав: unicdima написав: Да-да, гуму для бронетехніки. Да-да, гуму для бронетехніки.

Шланги, сальники, ущільнення... Все це за роки перетворилося в труху і потребувало заміни. У тебе гума асоціюється тільки з шинами? Шланги, сальники, ущільнення... Все це за роки перетворилося в труху і потребувало заміни. У тебе гума асоціюється тільки з шинами?

Десятки видов смазки и масел.

90литров антифриза + 60 запаска.

аккумуляторы(4Х54кг), компрессора, баллоны, приборы обзора, щланги и трубки высокого давления, термо и химически стойкие.

Топлива - от 800 литров,...до 1200.

Электрооборудование, электроспуски, вооружение.

Этот список по сути бесконечен.

А добавим мотор-ресурс, износ траков и ходовой...

3 минуты боя на танк

5 на взвод

....... Десятки видов смазки и масел.90литров антифриза + 60 запаска.аккумуляторы(4Х54кг), компрессора, баллоны, приборы обзора, щланги и трубки высокого давления, термо и химически стойкие.Топлива - от 800 литров,...до 1200.Электрооборудование, электроспуски, вооружение.Этот список по сути бесконечен.А добавим мотор-ресурс, износ траков и ходовой...3 минуты боя на танк5 на взвод....... Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Нед 13 гру, 2020 14:06, всього редагувалось 1 раз. Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Заблокований Повідомлень: 8614 З нами з: 20.09.12 Подякував: 693 раз. Подякували: 880 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 13 гру, 2020 12:52 Бутусов не понимает, что достаточно его взять под присягу, что бы "закрыть рот"





В нашем случае говорить может только "Верховный", с которыми увы "проблема". Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Заблокований Повідомлень: 8614 З нами з: 20.09.12 Подякував: 693 раз. Подякували: 880 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 13 гру, 2020 14:51 Schmit написав: unicdima написав: Да-да, гуму для бронетехніки. Да-да, гуму для бронетехніки.

Шланги, сальники, ущільнення... Все це за роки перетворилося в труху і потребувало заміни. У тебе гума асоціюється тільки з шинами? Шланги, сальники, ущільнення... Все це за роки перетворилося в труху і потребувало заміни. У тебе гума асоціюється тільки з шинами?

нічого з вищезгаданого для танків-бмп у продажу нема, максимум для волонтерів були поодинокі старі БРДМ та БТР. нічого з вищезгаданого для танків-бмп у продажу нема, максимум для волонтерів були поодинокі старі БРДМ та БТР. Увага, на форумі порохата цензура.

Faceless, не ганьби сайт своєю "модерацією", віддай кнопку. unicdima

Повідомлень: 1029 З нами з: 10.06.19 Подякував: 35 раз. Подякували: 84 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 13 гру, 2020 15:37 unicdima написав: Schmit написав: unicdima написав: Да-да, гуму для бронетехніки. Да-да, гуму для бронетехніки.

Шланги, сальники, ущільнення... Все це за роки перетворилося в труху і потребувало заміни. У тебе гума асоціюється тільки з шинами? Шланги, сальники, ущільнення... Все це за роки перетворилося в труху і потребувало заміни. У тебе гума асоціюється тільки з шинами?

нічого з вищезгаданого для танків-бмп у продажу нема, максимум для волонтерів були поодинокі старі БРДМ та БТР. нічого з вищезгаданого для танків-бмп у продажу нема, максимум для волонтерів були поодинокі старі БРДМ та БТР.

Ти реально думаєш, що там застосовуються якісь особливі шланги, сальники, манжети, ущільнення, мастило, антифриз, акумулятори...? Ти реально думаєш, що там застосовуються якісь особливі шланги, сальники, манжети, ущільнення, мастило, антифриз, акумулятори...? Schmit

Повідомлень: 1835 З нами з: 08.09.09 Подякував: 22 раз. Подякували: 199 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 13 гру, 2020 17:27

https://klymenko-time.com/obshhestvo/pochemu-degradiruyut-ukrainskie-elity/



Исследователи Университета Сан-Галлена обнародовали индекс... качества элит по итогам 2020 года. Украина в список не попала. Разбираем почему. Biden's Laptop Matters Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 13523 З нами з: 18.04.15 Подякував: 7427 раз. Подякували: 3549 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 13 гру, 2020 17:58 Вкладчик1234 написав: Исследователи Университета Сан-Галлена обнародовали индекс... качества элит по итогам 2020 года. Украина в список не попала. Разбираем почему.

Исследователи Университета Сан-Галлена обнародовали индекс... качества элит по итогам 2020 года. Украина в список не попала. Разбираем почему.



З одного боку - тривіальщина , з іншого - несуттєва і навіть обезличена критика не того , кого треба ... Фігня - дитячий садок .

Реальна відсутність справжньої еліти всім зрозуміла , але куди дивитися і хто винен ( ну - крім народу взагалі ) - ніяк не вимальовано ... З одного боку - тривіальщина , з іншого - несуттєва і навіть обезличена критика не того , кого треба ... Фігня - дитячий садок .Реальна відсутність справжньої еліти всім зрозуміла , але куди дивитися і хто винен ( ну - крім народу взагалі ) - ніяк не вимальовано ... Puente Повідомлень: 3383 З нами з: 12.08.09 Подякував: 0 раз. Подякували: 392 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 13 гру, 2020 18:06 Puente написав: Вкладчик1234 написав: Исследователи Университета Сан-Галлена обнародовали индекс... качества элит по итогам 2020 года. Украина в список не попала. Разбираем почему.

Исследователи Университета Сан-Галлена обнародовали индекс... качества элит по итогам 2020 года. Украина в список не попала. Разбираем почему.



З одного боку - тривіальщина , з іншого - несуттєва і навіть обезличена критика не того , кого треба ... Фігня - дитячий садок .

Реальна відсутність справжньої еліти всім зрозуміла , але куди дивитися і хто винен ( ну - крім народу взагалі ) - ніяк не вимальовано ... З одного боку - тривіальщина , з іншого - несуттєва і навіть обезличена критика не того , кого треба ... Фігня - дитячий садок .Реальна відсутність справжньої еліти всім зрозуміла , але куди дивитися і хто винен ( ну - крім народу взагалі ) - ніяк не вимальовано ...

Тоже сложилось такое впечатление, что ответа на вопрос "почему?" (причинах) нет.

Ведь во многих успешных странах семьи, кланы. И т.д.



Вопрос в том, почему эти элиты создали и главное - не желают уходить от модели упомятого ранее Гайдаем "теневого государства" (развивающегося по-черепашьи) к иным моделям. Тоже сложилось такое впечатление, что ответа на вопрос "почему?" (причинах) нет.Ведь во многих успешных странах семьи, кланы. И т.д.Вопрос в том, почему эти элиты создали и главное - не желают уходить от модели упомятого ранее Гайдаем "теневого государства" (развивающегося по-черепашьи) к иным моделям. detroytred

Повідомлень: 23385 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1960 раз. Подякували: 3198 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 13 гру, 2020 21:52 detroytred написав: budivelnik написав: detroytred написав: Для опровержения "армии на бумаге" достаточно даже 10-20% пригодной для выполнения задач техники.

А было уж точно гораздо больше.

40-50% уж точно. Для опровержения "армии на бумаге" достаточно даже 10-20% пригодной для выполнения задач техники.А было уж точно гораздо больше.40-50% уж точно. Є стара приказка

Король питає маршала - яка причина програшу у війні

Маршал - є сто причин

Король - які

Маршал - перша -не було пороху...

Король - достатньо...



Тому

Звинувачувати наприклад Турчинова у здачі Криму (який став Верховним за місяць до здачі) і вибілювати НШ який був начальником штабу ЗСУ 5 років до здачі Криму, після того ,як з Криму вийшло всього 8000 з 22000 військовослужбовців...це може тільки дурний і кровно зацікавлений військовий пенсіонер ,який не хоче признати свою вину у розвалі Армії до 2014 року



Адже комплектацією частин ЗСУ в Криму відає якраз Генеральний Штаб

То куди дивився 5 років начальник Генштабу і чому допустив комплектацію місцевими на 80% ? Є стара приказкаКороль питає маршала - яка причина програшу у війніМаршал - є сто причинКороль - якіМаршал - перша -не було пороху...Король - достатньо...ТомуЗвинувачувати наприклад Турчинова у здачі Криму (який став Верховним за місяць до здачі) і вибілювати НШ який був начальником штабу ЗСУ 5 років до здачі Криму, після того ,як з Криму вийшло всього 8000 з 22000 військовослужбовців...це може тільки дурний і кровно зацікавлений військовий пенсіонер ,який не хоче признати свою вину у розвалі Армії до 2014 рокуАдже комплектацією частин ЗСУ в Криму відає якраз Генеральний ШтабТо куди дивився 5 років начальник Генштабу і чому допустив комплектацію місцевими на 80% ?

Тупому будивельнику .... не рефлексируй, или не генерь очередное искажение мнения оппонента (брехню).



Ну и, тупенький, .... по твоему тупорылому будивельнику мнению, дурних и кровно зацикавлених вийськових пенсионеров.



..... глупость, а тупость твоих очередных сгенерированных в мой адрес прибрехенек.



Влияние же местного набора для службы конечно играло роль, но всё же могло быть нивелировано действиями центральной власти в случае выбора альтернативного варианта реакции на оккупацию.

8000 из 22 вышло по ключевой причине -- умелым)) решительным)) действиям центрвласти или точнее -- выбранному ими варианту реакции на оккупацию. Исключающим силовое сопротивление.



З.Ы. ну и чисто поржать над будивельником, любящем фантазировать-брехать кому выгодно:



....



.... Ты опять генеришь (обвинительную) брехню с потолка.

В духе бериевщины-ежовщины. Тупому будивельнику .... не рефлексируй, или не генерь очередное искажение мнения оппонента (брехню).Ну и, тупенький, .... по твоему тупорылому будивельнику мнению, дурних и кровно зацикавлених вийськових пенсионеров...... глупость, а тупость твоих очередных сгенерированных в мой адрес прибрехенек.Влияние же местного набора для службы конечно играло роль, но всё же могло быть нивелировано действиями центральной власти в случае выбора альтернативного варианта реакции на оккупацию.8000 из 22 вышло по ключевой причине -- умелым)) решительным)) действиям центрвласти или точнее -- выбранному ими варианту реакции на оккупацию. Исключающим силовое сопротивление.З.Ы. ну и чисто поржать над будивельником, любящем фантазировать-брехать кому выгодно:........ Ты опять генеришь (обвинительную) брехню с потолка.В духе бериевщины-ежовщины. Що бачимо

1 У ватника в лампасах пригоріло конкретно...отже висновок - ватника пече-я потрапив у саму точку

2 Армія ,яка дезертирувала на 70% тому що була скомплектована по територіальному принципу - це пряма вина начальника Генштабу який допустив такий тип комплектації

3 Якщо нач ГенШтабу , бачив що йому не дають правильно виконати свою роботу - він повинен був подати у відставку

Замана не те що не подав, він навіть доповідної чи якогось іншого демаршу не зробив - видно тепла генеральська посада йому була важливіша за боєздатність армії

4 Справжній офіцер .побачивши що в результаті його діяльності армія дезертирувала в бойових умовах на 70% - повинен був застрелитись .а не йти на пенсію .а через пару років пробувати обсирати в телеефірах тих ,хто на відміну від замани дійсно приклав зусилля до укріплення армії



Останнє

Треба бути мудельаном кінченим,щоб вважати армію яка на 70% складалась з дезертирів-боєздатною. Що бачимо1 У ватника в лампасах пригоріло конкретно...отже висновок - ватника пече-я потрапив у саму точку2 Армія ,яка дезертирувала на 70% тому що була скомплектована по територіальному принципу - це пряма вина начальника Генштабу який допустив такий тип комплектації3 Якщо нач ГенШтабу , бачив що йому не дають правильно виконати свою роботу - він повинен був подати у відставкуЗамана не те що не подав, він навіть доповідної чи якогось іншого демаршу не зробив - видно тепла генеральська посада йому була важливіша за боєздатність армії4 Справжній офіцер .побачивши що в результаті його діяльності армія дезертирувала в бойових умовах на 70% - повинен був застрелитись .а не йти на пенсію .а через пару років пробувати обсирати в телеефірах тих ,хто на відміну від замани дійсно приклав зусилля до укріплення арміїОстаннєТреба бути мудельаном кінченим,щоб вважати армію яка на 70% складалась з дезертирів-боєздатною. http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 23639 З нами з: 15.01.09 Подякував: 193 раз. Подякували: 2476 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 13 гру, 2020 23:04 Schmit написав: unicdima написав: нічого з вищезгаданого для танків-бмп у продажу нема, максимум для волонтерів були поодинокі старі БРДМ та БТР. нічого з вищезгаданого для танків-бмп у продажу нема, максимум для волонтерів були поодинокі старі БРДМ та БТР.

Ти реально думаєш, що там застосовуються якісь особливі шланги, сальники, манжети, ущільнення, мастило, антифриз, акумулятори...? Ти реально думаєш, що там застосовуються якісь особливі шланги, сальники, манжети, ущільнення, мастило, антифриз, акумулятори...?

Далекий ти від техніки Далекий ти від техніки Увага, на форумі порохата цензура.

Faceless, не ганьби сайт своєю "модерацією", віддай кнопку. unicdima

Повідомлень: 1029 З нами з: 10.06.19 Подякував: 35 раз. Подякували: 84 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 13 гру, 2020 23:05 Re: Політичні дискусії Порохоботи, є для вас класне, влучне погоняло - свинячі хвостики.

як вам? Увага, на форумі порохата цензура.

Faceless, не ганьби сайт своєю "модерацією", віддай кнопку. unicdima

Повідомлень: 1029 З нами з: 10.06.19 Подякував: 35 раз. Подякували: 84 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6870687168726873> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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