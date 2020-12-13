Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Шланги, сальники, ущільнення... Все це за роки перетворилося в труху і потребувало заміни. У тебе гума асоціюється тільки з шинами?
Десятки видов смазки и масел. 90литров антифриза + 60 запаска. аккумуляторы(4Х54кг), компрессора, баллоны, приборы обзора, щланги и трубки высокого давления, термо и химически стойкие. Топлива - от 800 литров,...до 1200. Электрооборудование, электроспуски, вооружение. Этот список по сути бесконечен. А добавим мотор-ресурс, износ траков и ходовой... 3 минуты боя на танк 5 на взвод .......
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Нед 13 гру, 2020 14:06, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Бутусов не понимает, что достаточно его взять под присягу, что бы "закрыть рот"
В нашем случае говорить может только "Верховный", с которыми увы "проблема".
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Вкладчик1234 написав:Исследователи Университета Сан-Галлена обнародовали индекс... качества элит по итогам 2020 года. Украина в список не попала. Разбираем почему.
З одного боку - тривіальщина , з іншого - несуттєва і навіть обезличена критика не того , кого треба ... Фігня - дитячий садок . Реальна відсутність справжньої еліти всім зрозуміла , але куди дивитися і хто винен ( ну - крім народу взагалі ) - ніяк не вимальовано ...
Вкладчик1234 написав:Исследователи Университета Сан-Галлена обнародовали индекс... качества элит по итогам 2020 года. Украина в список не попала. Разбираем почему.
З одного боку - тривіальщина , з іншого - несуттєва і навіть обезличена критика не того , кого треба ... Фігня - дитячий садок . Реальна відсутність справжньої еліти всім зрозуміла , але куди дивитися і хто винен ( ну - крім народу взагалі ) - ніяк не вимальовано ...
Тоже сложилось такое впечатление, что ответа на вопрос "почему?" (причинах) нет. Ведь во многих успешных странах семьи, кланы. И т.д.
Вопрос в том, почему эти элиты создали и главное - не желают уходить от модели упомятого ранее Гайдаем "теневого государства" (развивающегося по-черепашьи) к иным моделям.
detroytred написав:Для опровержения "армии на бумаге" достаточно даже 10-20% пригодной для выполнения задач техники. А было уж точно гораздо больше. 40-50% уж точно.
Є стара приказка Король питає маршала - яка причина програшу у війні Маршал - є сто причин Король - які Маршал - перша -не було пороху... Король - достатньо...
Тому Звинувачувати наприклад Турчинова у здачі Криму (який став Верховним за місяць до здачі) і вибілювати НШ який був начальником штабу ЗСУ 5 років до здачі Криму, після того ,як з Криму вийшло всього 8000 з 22000 військовослужбовців...це може тільки дурний і кровно зацікавлений військовий пенсіонер ,який не хоче признати свою вину у розвалі Армії до 2014 року
Адже комплектацією частин ЗСУ в Криму відає якраз Генеральний Штаб То куди дивився 5 років начальник Генштабу і чому допустив комплектацію місцевими на 80% ?
Тупому будивельнику .... не рефлексируй, или не генерь очередное искажение мнения оппонента (брехню).
Ну и, тупенький, .... по твоему тупорылому будивельнику мнению, дурних и кровно зацикавлених вийськових пенсионеров.
..... глупость, а тупость твоих очередных сгенерированных в мой адрес прибрехенек.
Влияние же местного набора для службы конечно играло роль, но всё же могло быть нивелировано действиями центральной власти в случае выбора альтернативного варианта реакции на оккупацию. 8000 из 22 вышло по ключевой причине -- умелым)) решительным)) действиям центрвласти или точнее -- выбранному ими варианту реакции на оккупацию. Исключающим силовое сопротивление.
З.Ы. ну и чисто поржать над будивельником, любящем фантазировать-брехать кому выгодно:
....
.... Ты опять генеришь (обвинительную) брехню с потолка. В духе бериевщины-ежовщины.
Що бачимо 1 У ватника в лампасах пригоріло конкретно...отже висновок - ватника пече-я потрапив у саму точку 2 Армія ,яка дезертирувала на 70% тому що була скомплектована по територіальному принципу - це пряма вина начальника Генштабу який допустив такий тип комплектації 3 Якщо нач ГенШтабу , бачив що йому не дають правильно виконати свою роботу - він повинен був подати у відставку Замана не те що не подав, він навіть доповідної чи якогось іншого демаршу не зробив - видно тепла генеральська посада йому була важливіша за боєздатність армії 4 Справжній офіцер .побачивши що в результаті його діяльності армія дезертирувала в бойових умовах на 70% - повинен був застрелитись .а не йти на пенсію .а через пару років пробувати обсирати в телеефірах тих ,хто на відміну від замани дійсно приклав зусилля до укріплення армії
Останнє Треба бути мудельаном кінченим,щоб вважати армію яка на 70% складалась з дезертирів-боєздатною.