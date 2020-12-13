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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6870687168726873

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00

Політичні дискусії 5.8 5 49
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
4%
2
3. ЄС
43%
21
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
18%
9
8. Свобода
4%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
10%
5
10. Інші партії
18%
9
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Нед 13 гру, 2020 23:13

  budivelnik написав:Що бачимо
1 У ватника в лампасах пригоріло конкретно...отже висновок - ватника пече-я потрапив у саму точку
2 Армія ,яка дезертирувала на 70% тому що була скомплектована по територіальному принципу - це пряма вина начальника Генштабу який допустив такий тип комплектації
3 Якщо нач ГенШтабу , бачив що йому не дають правильно виконати свою роботу - він повинен був подати у відставку
Замана не те що не подав, він навіть доповідної чи якогось іншого демаршу не зробив - видно тепла генеральська посада йому була важливіша за боєздатність армії
4 Справжній офіцер .побачивши що в результаті його діяльності армія дезертирувала в бойових умовах на 70% - повинен був застрелитись .а не йти на пенсію .а через пару років пробувати обсирати в телеефірах тих ,хто на відміну від замани дійсно приклав зусилля до укріплення армії

Останнє
Треба бути мудельаном кінченим,щоб вважати армію яка на 70% складалась з дезертирів-боєздатною.

Так не було там ніяких бойових умов, саме через злочинні дії Турчинова і компашки, через те, що армію покинули напризволяще стільки й дезертирувало.
Бо замість дій по спротиву оккупантам ці ліворуцьонери по сто раз гімн на Майдані співали.
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, не ганьби сайт своєю "модерацією", віддай кнопку.
unicdima
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 00:11

  detroytred написав:
Вопрос в том, почему эти элиты создали и главное - не желают уходить от модели упомятого ранее Гайдаем "теневого государства" (развивающегося по-черепашьи) к иным моделям.

настоящих буйных мало, вот и нету вожаков

шучу.
альпинистов мало.
сказал бы Гайдай просебя переслушав Высоцкого
:D

Детройтред, я только сейчас переосмыслил произведение, которое Вы мне рекомендовали к ознакомлению много лет назад, Гайдай в своем интервью тоже
упоминал прогрессоров и политическое мышление из *трудно быть богом*
Так вот
как Вы думаете?
~ существуют ли прогрессоры здесь и сейчас?
если да, то
~ какова их роль, мораль?
~ существует ли долг?
пс. мне очень интересно услышать ответы. А мой ответ на Ваш вопрос звучит следующим образом,
массовая неразборчивось в выборе элит не оправдывает бездействие настоящей элиты этой массы.
Естественно, царю горы незачем менять правила игры, если эти правила есть вершиной его Маслоу.

имхо. рептилоидную Черепаху пинают прогрессоры.

ппс. Гайдай упоминал еще докфильм *наследник*, очень интересно и многосмысленно играет этот термин в контексте элиты, своих сыновей и рыжего приемыша.
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 00:29

  unicdima написав:Порохоботи, є для вас класне, влучне погоняло - свинячі хвостики.
як вам?

~ Ой! вей, :) чую мову овочевого чубчика.
Так влаштовує, володію овочевою.)
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