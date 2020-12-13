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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6870687168726873 За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00 Політичні дискусії 5.8 5 49 1. Слуга народу 2% 1 2. ОПЗЖ 4% 2 3. ЄС 43% 21 4. Батьківщина 0 0 5. За майбутнє 0 0 6. Радикальная партія 0 0 7. Партія Шарія 18% 9 8. Свобода 4% 2 9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.) 10% 5 10. Інші партії 18% 9 Всього голосів : 49 Додано: Нед 13 гру, 2020 23:13 budivelnik написав: Що бачимо

1 У ватника в лампасах пригоріло конкретно...отже висновок - ватника пече-я потрапив у саму точку

2 Армія ,яка дезертирувала на 70% тому що була скомплектована по територіальному принципу - це пряма вина начальника Генштабу який допустив такий тип комплектації

3 Якщо нач ГенШтабу , бачив що йому не дають правильно виконати свою роботу - він повинен був подати у відставку

Замана не те що не подав, він навіть доповідної чи якогось іншого демаршу не зробив - видно тепла генеральська посада йому була важливіша за боєздатність армії

4 Справжній офіцер .побачивши що в результаті його діяльності армія дезертирувала в бойових умовах на 70% - повинен був застрелитись .а не йти на пенсію .а через пару років пробувати обсирати в телеефірах тих ,хто на відміну від замани дійсно приклав зусилля до укріплення армії



Останнє

Треба бути мудельаном кінченим,щоб вважати армію яка на 70% складалась з дезертирів-боєздатною. Що бачимо1 У ватника в лампасах пригоріло конкретно...отже висновок - ватника пече-я потрапив у саму точку2 Армія ,яка дезертирувала на 70% тому що була скомплектована по територіальному принципу - це пряма вина начальника Генштабу який допустив такий тип комплектації3 Якщо нач ГенШтабу , бачив що йому не дають правильно виконати свою роботу - він повинен був подати у відставкуЗамана не те що не подав, він навіть доповідної чи якогось іншого демаршу не зробив - видно тепла генеральська посада йому була важливіша за боєздатність армії4 Справжній офіцер .побачивши що в результаті його діяльності армія дезертирувала в бойових умовах на 70% - повинен був застрелитись .а не йти на пенсію .а через пару років пробувати обсирати в телеефірах тих ,хто на відміну від замани дійсно приклав зусилля до укріплення арміїОстаннєТреба бути мудельаном кінченим,щоб вважати армію яка на 70% складалась з дезертирів-боєздатною.

Так не було там ніяких бойових умов, саме через злочинні дії Турчинова і компашки, через те, що армію покинули напризволяще стільки й дезертирувало.

Бо замість дій по спротиву оккупантам ці ліворуцьонери по сто раз гімн на Майдані співали. Так не було там ніяких бойових умов, саме через злочинні дії Турчинова і компашки, через те, що армію покинули напризволяще стільки й дезертирувало.Бо замість дій по спротиву оккупантам ці ліворуцьонери по сто раз гімн на Майдані співали. Увага, на форумі порохата цензура.

Faceless, не ганьби сайт своєю "модерацією", віддай кнопку. unicdima

Повідомлень: 1029 З нами з: 10.06.19 Подякував: 35 раз. Подякували: 84 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 14 гру, 2020 00:11 detroytred написав:

Вопрос в том, почему эти элиты создали и главное - не желают уходить от модели упомятого ранее Гайдаем "теневого государства" (развивающегося по-черепашьи) к иным моделям. Вопрос в том, почему эти элиты создали и главное - не желают уходить от модели упомятого ранее Гайдаем "теневого государства" (развивающегося по-черепашьи) к иным моделям.

настоящих буйных мало, вот и нету вожаков

шучу.

альпинистов мало. сказал бы Гайдай просебя переслушав Высоцкого





Детройтред, я только сейчас переосмыслил произведение, которое Вы мне рекомендовали к ознакомлению много лет назад, Гайдай в своем интервью тоже

упоминал прогрессоров и политическое мышление из *трудно быть богом*

Так вот

как Вы думаете?

~ существуют ли прогрессоры здесь и сейчас?

если да, то

~ какова их роль, мораль?

~ существует ли долг?

пс. мне очень интересно услышать ответы. А мой ответ на Ваш вопрос звучит следующим образом,

массовая неразборчивось в выборе элит не оправдывает бездействие настоящей элиты этой массы.

Естественно, царю горы незачем менять правила игры, если эти правила есть вершиной его Маслоу.



имхо. рептилоидную Черепаху пинают прогрессоры.



ппс. Гайдай упоминал еще докфильм *наследник*, очень интересно и многосмысленно играет этот термин в контексте элиты, своих сыновей и рыжего приемыша. шучу.сказал бы Гайдай просебя переслушав ВысоцкогоДетройтред, я только сейчас переосмыслил произведение, которое Вы мне рекомендовали к ознакомлению много лет назад, Гайдай в своем интервью тожеупоминал прогрессоров и политическое мышление из *трудно быть богом*Так воткак Вы думаете?~ существуют ли прогрессоры здесь и сейчас?если да, то~ какова их роль, мораль?~ существует ли долг?пс. мне очень интересно услышать ответы. А мой ответ на Ваш вопрос звучит следующим образом,массовая неразборчивось в выборе элит не оправдывает бездействие настоящей элиты этой массы.Естественно, царю горы незачем менять правила игры, если эти правила есть вершиной его Маслоу.имхо. рептилоидную Черепаху пинают прогрессоры.ппс. Гайдай упоминал еще докфильм *наследник*, очень интересно и многосмысленно играет этот термин в контексте элиты, своих сыновей и рыжего приемыша. Мы порохоботы - Сила (с yarg bevzaalex Повідомлень: 2117 З нами з: 28.09.09 Подякував: 2228 раз. Подякували: 187 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 14 гру, 2020 00:29 unicdima написав: Порохоботи, є для вас класне, влучне погоняло - свинячі хвостики.

як вам? Порохоботи, є для вас класне, влучне погоняло - свинячі хвостики.як вам?

~ Ой! вей, чую мову овочевого чубчика.

Так влаштовує, володію овочевою.) ~ Ой! вей,чую мову овочевого чубчика.Так влаштовує, володію овочевою.) Мы порохоботы - Сила (с yarg bevzaalex Повідомлень: 2117 З нами з: 28.09.09 Подякував: 2228 раз. Подякували: 187 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6870687168726873 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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