budivelnik написав:Що бачимо
1 У ватника в лампасах пригоріло конкретно...отже висновок - ватника пече-я потрапив у саму точку
2 Армія ,яка дезертирувала на 70% тому що була скомплектована по територіальному принципу - це пряма вина начальника Генштабу який допустив такий тип комплектації
3 Якщо нач ГенШтабу , бачив що йому не дають правильно виконати свою роботу - він повинен був подати у відставку
Замана не те що не подав, він навіть доповідної чи якогось іншого демаршу не зробив - видно тепла генеральська посада йому була важливіша за боєздатність армії
4 Справжній офіцер .побачивши що в результаті його діяльності армія дезертирувала в бойових умовах на 70% - повинен був застрелитись .а не йти на пенсію .а через пару років пробувати обсирати в телеефірах тих ,хто на відміну від замани дійсно приклав зусилля до укріплення армії
Останнє
Треба бути мудельаном кінченим,щоб вважати армію яка на 70% складалась з дезертирів-боєздатною.
Так не було там ніяких бойових умов, саме через злочинні дії Турчинова і компашки, через те, що армію покинули напризволяще стільки й дезертирувало.
Бо замість дій по спротиву оккупантам ці ліворуцьонери по сто раз гімн на Майдані співали.