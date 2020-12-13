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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 14 гру, 2020 00:11
detroytred написав:
Вопрос в том, почему эти элиты создали и главное - не желают уходить от модели упомятого ранее Гайдаем "теневого государства" (развивающегося по-черепашьи) к иным моделям.
настоящих буйных мало, вот и нету вожаков
шучу.
альпинистов мало.
сказал бы Гайдай просебя переслушав Высоцкого
Детройтред, я только сейчас переосмыслил произведение, которое Вы мне рекомендовали к ознакомлению много лет назад, Гайдай в своем интервью тоже
упоминал прогрессоров и политическое мышление из *трудно быть богом*
Так вот
как Вы думаете?
~ существуют ли прогрессоры здесь и сейчас?
если да, то
~ какова их роль, мораль?
~ существует ли долг?
пс. мне очень интересно услышать ответы. А мой ответ на Ваш вопрос звучит следующим образом,
массовая неразборчивось в выборе элит не оправдывает бездействие настоящей элиты этой массы.
Естественно, царю горы незачем менять правила игры, если эти правила есть вершиной его Маслоу.
имхо. рептилоидную Черепаху пинают прогрессоры.
ппс. Гайдай упоминал еще докфильм *наследник*, очень интересно и многосмысленно играет этот термин в контексте элиты, своих сыновей и рыжего приемыша.
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Додано: Пон 14 гру, 2020 00:29
unicdima написав:
Порохоботи, є для вас класне, влучне погоняло - свинячі хвостики.
як вам?
~ Ой! вей,
чую мову овочевого чубчика.
Так влаштовує, володію овочевою.)
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Додано: Пон 14 гру, 2020 09:48
Эту историю (про закапывание русских и украинцев) сами придумали? Не умно, и полностью противоречит фактам.
В июле-сентябре 41-го немцы отпустили из плена около 300 000 украинцев (именно как украинцев - был специальный приказ ОКХ на этот счет).
А в 44-ом в РККА на территории УССР было ПОВТОРНО ПРИЗВАНО более 600 000 человек...Т.е. примерно 1/7 всех мобилизованных за годы войны с территории Украины были либо выпущены немцами из плена, либо дезертировали из РККА в 41-ом, либо просто не явились по призыву.
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Додано: Пон 14 гру, 2020 10:03
detroytred написав: Puente написав: Вкладчик1234 написав:
Исследователи Университета Сан-Галлена обнародовали индекс... качества элит по итогам 2020 года. Украина в список не попала. Разбираем почему.
З одного боку - тривіальщина , з іншого - несуттєва і навіть обезличена критика не того , кого треба ... Фігня - дитячий садок .
Реальна відсутність справжньої еліти всім зрозуміла , але куди дивитися і хто винен ( ну - крім народу взагалі ) - ніяк не вимальовано ...
Тоже сложилось такое впечатление, что ответа на вопрос "почему?" (причинах) нет.
Ведь во многих успешных странах семьи, кланы. И т.д.
Вопрос в том, почему эти элиты создали и главное - не желают уходить от модели упомятого ранее Гайдаем "теневого государства" (развивающегося по-черепашьи) к иным моделям.
Видимо, потому, что придя к власти хотят использовать эту модель для личного обогащения
Нет государственного подхода,рулит шкурный интерес
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Додано: Пон 14 гру, 2020 10:17
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